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क्लीन सिटी इंदौर का रिपोर्ट कार्ड आया सामने, 4 साल के फैसलों से 25 साल साधने का दावा

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, '' वर्ष 2022 में जब परिषद बनी थी, तब इंदौर स्वच्छता में नंबर वन जरूर था, लेकिन चुनौती इस उपलब्धि को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की थी. सफाई व्यवस्था को केवल बनाए रखने के बजाय उसका आधार मजबूत करने, नई तकनीकों को जोड़ने और नवाचारों के जरिए उसे भविष्य के अनुरूप तैयार करने का काम किया गया.''

इंदौर : नगर निगम की निगम परिषद को 4 साल पूरे होने के अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बारी-बारी से अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं. मंगलवार को महापौर ने दावा किया है कि इन 4 सालों में इंदौर में ऐसे फैसले लिए गए, जो अगले 25 सालों तक इंदौर की नींव मजबूत रखेंगे. महापौर ने मेयर इन काउंसिल के सदस्यों को बताया कि कैसे "अनंत इंदौर" की अवधारणा को पूरा किया जा रहा है.

महापौर ने कहा, '' शहर में बड़े पैमाने पर विकास कार्य एक साथ शुरू किए गए, जिससे लोगों को असुविधा हुई होगी और इसके लिए मैं स्वयं खेद व्यक्त करता हूं. इस परिषद ने केवल आज की जरूरत नहीं, बल्कि वर्ष 2047 के इंदौर को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार की हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकें.

बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए बनाई योजनाएं

महापौर ने बताया, '' वर्ष 2011 की तुलना में शहर में मकानों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है. इसी बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए नर्मदा परियोजना के चौथे चरण का कार्य तेजी से शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से शहर को 900 एमएलडी अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा. इस परियोजना के लिए 1600 करोड़ रु का ऋण लिया गया है, जबकि एक हजार करोड़ रु का ब्लू बॉन्ड लाने की तैयारी भी की जा रही है. इसके साथ ही मास्टर प्लान की 24 सड़कों का निर्माण, विभिन्न विभागों के सहयोग से 16 नए ब्रिज, नमामि गंगे और अमृत-2 योजना के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा ड्रेनेज विहीन क्षेत्रों में सीवरेज नेटवर्क का विस्तार तेजी से किया जा रहा है.''

जन सुविधाओं का रखा जा रहा ध्यान

महापौर ने बताया कि निगम ने सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई अभियान चलाए, एक लाख से अधिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित कराए, एक लाख दस हजार एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाईं और निगम के पुराने दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन एवं स्कैनिंग का कार्य भी तेज गति से चल रहा है. उन्होंने कहा कि शहर के प्रत्येक वार्ड तक संजीवनी क्लीनिक की सुविधा पहुंचाई गई है और मोक्ष रथ जैसी जनसेवा योजनाएं भी लगातार संचालित हो रही हैं.

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4 साल में रखी 25 सालों के कार्यों की नींव

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, '' बीते चार वर्षों में किए गए कार्य केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि आने वाले पच्चीस वर्षों के इंदौर की बुनियाद तैयार करने वाले हैं. अब परिषद का फोकस अधूरे विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कर शहर को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने पर रहेगा.''