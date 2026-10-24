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आगरा खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव, जिले में 3 बूथों पर फिर होगा मतदान

सपा के प्रत्याशी आकाश अग्रवाल के कथित अनियमितताओं की शिकायत की थी.

repolling held three booths in the agra division teachers mlc election
आगरा खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2026 at 9:47 AM IST

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आगरा: उप्र विधान परिषद के आगरा खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव में आगरा जिले के तीन बूथ पर दोबारा मतदान कराया जा सकता है. सपा के प्रत्याशी आकाश अग्रवाल के कथित अनियमितताओं की शिकायत की थी. जिस पर ही अब आगरा जिले के खेरागढ़, सैंया और फतेहाबाद के एक एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान की संस्तुति हुई है. शिकायत के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी आगरा मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है. जिस पर पुनर्मतदान पर अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग को लेना है. निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के बाद इन तीनों बूथ पर पुनर्मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

बता दें कि आगरा खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव में कथित अनियमितता की शिकायत सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने मंडलायुक्त से की थी. जिसमें आरोप था कि खेरागढ़ के मतदान केंद्र संख्या-20 पर भाजपा प्रत्याशी के भतीजे ने बूथ पर कब्जा कर लिया था. भोजन के समय पीठासीन अधिकारी ने मतदान कक्ष बंद करके मतदाताओं को बाहर कर दिया था.

इसके साथ ही छाता के मतदान केंद्र संख्या-40 पर स्कूल प्रबंधकों को उठाए जाने और नगर निगम इंटर कॉलेज स्थित बूथ संख्या-10 पर भी गड़बड़ी होने के आरोप लगाए. इसके साथ ही आगरा के सैंया और फतेहाबाद के बूथ शामिल थे. जहां पर पुनर्मतदान की मांग की थी. जिस पर आगरा मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने जांच कराई.

इसके बाद जिन तीन मतदेय स्थलों की संस्तति की है. उसमें खेरागढ़ तहसील परिसर, सैंया स्थित क्षेत्र पंचायत कार्यालय और फतेहाबाद स्थित क्षेत्र पंचायत कार्यालय मतदान केंद्र के एक एक बूथ शामिल हैं.

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