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आगरा खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव, जिले में 3 बूथों पर फिर होगा मतदान

आगरा खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव. ( etv bharat )

आगरा: उप्र विधान परिषद के आगरा खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव में आगरा जिले के तीन बूथ पर दोबारा मतदान कराया जा सकता है. सपा के प्रत्याशी आकाश अग्रवाल के कथित अनियमितताओं की शिकायत की थी. जिस पर ही अब आगरा जिले के खेरागढ़, सैंया और फतेहाबाद के एक एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान की संस्तुति हुई है. शिकायत के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी आगरा मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है. जिस पर पुनर्मतदान पर अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग को लेना है. निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के बाद इन तीनों बूथ पर पुनर्मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

बता दें कि आगरा खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव में कथित अनियमितता की शिकायत सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने मंडलायुक्त से की थी. जिसमें आरोप था कि खेरागढ़ के मतदान केंद्र संख्या-20 पर भाजपा प्रत्याशी के भतीजे ने बूथ पर कब्जा कर लिया था. भोजन के समय पीठासीन अधिकारी ने मतदान कक्ष बंद करके मतदाताओं को बाहर कर दिया था.