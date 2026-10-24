आगरा खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव, जिले में 3 बूथों पर फिर होगा मतदान
सपा के प्रत्याशी आकाश अग्रवाल के कथित अनियमितताओं की शिकायत की थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 9:47 AM IST
आगरा: उप्र विधान परिषद के आगरा खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव में आगरा जिले के तीन बूथ पर दोबारा मतदान कराया जा सकता है. सपा के प्रत्याशी आकाश अग्रवाल के कथित अनियमितताओं की शिकायत की थी. जिस पर ही अब आगरा जिले के खेरागढ़, सैंया और फतेहाबाद के एक एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान की संस्तुति हुई है. शिकायत के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी आगरा मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है. जिस पर पुनर्मतदान पर अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग को लेना है. निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के बाद इन तीनों बूथ पर पुनर्मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
बता दें कि आगरा खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव में कथित अनियमितता की शिकायत सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने मंडलायुक्त से की थी. जिसमें आरोप था कि खेरागढ़ के मतदान केंद्र संख्या-20 पर भाजपा प्रत्याशी के भतीजे ने बूथ पर कब्जा कर लिया था. भोजन के समय पीठासीन अधिकारी ने मतदान कक्ष बंद करके मतदाताओं को बाहर कर दिया था.
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (प्रेस विज्ञप्ति) लखनऊः 24 अक्टूबर, 2026 उ0प्र0 विधान परिषद के 05 खण्ड स्नातक तथा 06 खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों का द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 उ0प्र0 विधान परिषद के 05 खण्ड स्नातक क्षेत्र एवं 06 खण्ड शिक्षक क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 हेतु 23 अक्टूबर, 2026 को मतदान सकुशल सम्पन्न हो गया है। निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अफसरों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर मतदान प्रतिशत निम्न अनुसार है:- खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- लखनऊ-39.83, मेरठ-35.81, आगरा-49.75, वाराणसी-41.11 एवं इलाहाबाद-झाँसी -41.40 खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- लखनऊ-52.19, मेरठ-57.64, आगरा-59.82, वाराणसी-69.87, बरेली-मुरादाबाद-73.69 एवं गोरखपुर-फैजाबाद-79.32 आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा 03 मतदेय स्थलों पर पुनर्मतदान की संस्तुति की गयी है, जिसे भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया गया है। पुनर्मतदान हेतु संस्तुत तीन मतदेय स्थल निम्नांकित हैं- 1.मतदेय स्थल संख्या 20-तहसील कैम्पस खेरागढ कक्ष सं0 1 2.मतदेय स्थल संख्या 21-क्षेत्र पंचायत कार्यालय सैंया कक्ष सं0 1 3.मतदेय स्थल संख्या 26-क्षेत्र पंचायत कार्यालय फतेहाबाद कक्ष सं0 1— CEO Uttar Pradesh (@ceoup) October 23, 2026
इसके साथ ही छाता के मतदान केंद्र संख्या-40 पर स्कूल प्रबंधकों को उठाए जाने और नगर निगम इंटर कॉलेज स्थित बूथ संख्या-10 पर भी गड़बड़ी होने के आरोप लगाए. इसके साथ ही आगरा के सैंया और फतेहाबाद के बूथ शामिल थे. जहां पर पुनर्मतदान की मांग की थी. जिस पर आगरा मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने जांच कराई.
इसके बाद जिन तीन मतदेय स्थलों की संस्तति की है. उसमें खेरागढ़ तहसील परिसर, सैंया स्थित क्षेत्र पंचायत कार्यालय और फतेहाबाद स्थित क्षेत्र पंचायत कार्यालय मतदान केंद्र के एक एक बूथ शामिल हैं.
- मतदेय स्थल संख्या 20: तहसील परिसर, खेरागढ़, कक्ष संख्या-1
- मतदेय स्थल संख्या 21: क्षेत्र पंचायत कार्यालय, सैंया, कक्ष संख्या-1
- मतदेय स्थल संख्या 26: क्षेत्र पंचायत कार्यालय, फतेहाबाद, कक्ष संख्या-1
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