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टेलीग्राम पर बार-बार लग रहे प्रतिबंध से दिल्ली के व्यापारियों की बढ़ीं चिंताएं, CTI ने शिक्षा मंत्री को लिखी चिट्ठी

टेलीग्राम ऐप पर बार-बार लग रहे प्रतिबंध से व्यापारियों की बढ़ी टेंशन, 3,000 करोड़ रुपये का कारोबार ठप होने का दावा

टेलीग्राम ऐप पर बैन के बाद थोक व्यापार में ऑर्डर 40 फीसद तक गिरे
टेलीग्राम ऐप पर बैन के बाद थोक व्यापार में ऑर्डर 40 फीसद तक गिरे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 20, 2026 at 11:38 AM IST

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नई दिल्ली: डिजिटल युग में व्यापार का नया माध्यम बने टेलीग्राम ऐप पर बार-बार लग रहे प्रतिबंध से दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश के व्यापारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने दावा किया है कि टेलीग्राम पर प्रतिबंध के कारण महज एक हफ्ते में करीब 3,000 करोड़ रुपये का कारोबार ठप हो गया है. इसे लेकर CTI ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.

5 लाख व्यापारियों का कारोबार प्रभावित: CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि आज लाखों दुकानदार और एमएसएमई (MSME) व्यवसायी टेलीग्राम को केवल एक मैसेजिंग ऐप के रूप में नहीं, बल्कि अपने सीआर्म (CRM), कैटलॉगिंग, पेमेंट और सप्लाई चेन नेटवर्क के रूप में उपयोग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक फीसद गलत गतिविधियों के लिए पूरे प्लेटफॉर्म को बैन करना पूरी तरह से अनुचित है. सरकार को संदिग्ध चैनल और अकाउंट्स को ब्लॉक करना चाहिए, न कि पूरे ऐप को.

5 लाख व्यापारियों का कारोबार प्रभावित
5 लाख व्यापारियों का कारोबार प्रभावित (ETV Bharat)
व्यापारियों की माने तो 'डिजिटल स्ट्राइक' जैसा असर: सदर बाजार के होलसेल व्यापारी राहुल ने बताया कि उनका 80 फीसदी माल टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बिकता है. प्रतिबंध के बाद सात दिनों में उनके 30 लाख रुपये के ऑर्डर रद्द हो गए हैं. वहीं, गांधी नगर के एक्सपोर्टर माधव खन्ना का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय खरीदार, जो टेलीग्राम पर सक्रिय हैं, वे व्हाट्सएप पर नहीं आते, जिससे उनके करोड़ों के एक्सपोर्ट ऑर्डर फंस गए हैं.

थोक व्यापार में ऑर्डर 40 फीसद तक गिरे: CTI के महासचिव रमेश आहूजा और गुरमीत अरोड़ा ने आंकड़ों के हवाले से बताया कि थोक व्यापार में ऑर्डर 40 फीसद तक गिर गए हैं, जबकि डी2सी (D2C) ब्रांड्स का आरटीओ 15 से बढ़कर 28 फीसद हो गया है. इसके अलावा, ग्रुप एडमिन और बॉट मैनेजर्स समेत 20,000 से अधिक लोगों की नौकरियां खतरे में हैं. व्यापारियों ने इसे व्यापार पर 'डिजिटल स्ट्राइक' करार देते हुए केंद्र सरकार से जल्द राहत की उम्मीद जताई है.

क्यों व्यापारियों की पहली पसंद है टेलीग्राम: व्यापारियों का कहना है कि टेलीग्राम अन्य प्लेटफॉर्मों के मुकाबले अधिक सक्षम है. टेलीग्राम पर 2GB तक की हाई-रेज फाइल और कैटलॉग आसानी से शेयर की जा सकती है, जबकि व्हाट्सएप पर सीमाएं हैं. टेलीग्राम पर एक ग्रुप में 2 लाख तक सदस्य हो सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप पर यह सीमा बहुत कम है. चीन जैसे देशों के सप्लायर मुख्य रूप से टेलीग्राम का ही उपयोग करते हैं, जिससे भारत का आयात-निर्यात प्रभावित हो रहा है. इसमें फाइलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की बेहतर सुविधा है.

CTI की तीन मुख्य मांगें : सरकार से राहत की गुहार लगाते हुए CTI ने तीन सूत्रीय प्रस्ताव रखा है.

1. तत्काल बैन हटाएं: गलत गतिविधियों पर कार्रवाई हो, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान न पहुंचाया जाए.

2. नोटिस अवधि: यदि प्रतिबंध अपरिहार्य है, तो व्यापारियों को वैकल्पिक प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने के लिए कम से कम 6 महीने का समय दिया जाए.

3. डिजिटल व्यापार नीति: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और डीपीआईआईटी (DPIIT) को व्यापारी संगठनों के साथ मिलकर एक स्पष्ट 'डिजिटल व्यापार नीति' बनानी चाहिए, ताकि भविष्य में बिना स्टेकहोल्डर्स से चर्चा किए ऐसा कदम न उठाया जाए.

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