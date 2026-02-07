ETV Bharat / state

सऊदी अरब में फंसे भारतीयों की वतन वापसी शुरू, पहले जत्थे में 14 मजदूर मुंबई पहुंचे, इनमें अंबेडकरनगर से तीन

सऊदी अरब के अबहा में 161 भारतीय मजदूर फंसे थे. अब इन्हें वतन वापस भेजा जा रहा है. 10 फरवरी को लास्ट फ्लाइट आएगी.

पहला जत्था मुंबई पहुंचा.
पहला जत्था मुंबई पहुंचा. (Photo Credit; Syed Abid Hussain)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 5:09 PM IST

अंबेडकरनगर : सऊदी अरब के अबहा में फंसे 161 भारतीय मजदूरों की वतन वापसी शुरू हो गई है. पहला जत्था शनिवार (7 फरवरी) को मुंबई पहुंचा. इसमें 14 मजदूर हैं. अंबेडकरनगर के रहने वाले सैयद आबिद हुसैन ने वीडियो जारी कर भारतीय विदेश मंत्रालय और दूतावास से सभी मजदूरों को वापस लाने की अपील की थी. मजदूरों ने मुंबई में आबिद के साथ वीडियो जारी कर आभार जताया है.

सैयद आबिद हुसैन ने बताया कि अंबेडकरनगर के ग्राम अमिया के एक परिवार ने संपर्क किया, उन्होंने 161 भारतीयों में से संतोष कुमार और हिरदेश कुमार से बात करवाई. इन श्रमिकों ने बताया कि उन्हें न तो घर भेजा जा रहा है और न ही खाने की व्यवस्था है. वह तीन महीने से आधा पेट खाकर गुजारा कर रहे हैं.

आबिद हुसैन ने कुछ लोगों के दस्तावेज लेकर विदेश मंत्रालय एवं भारत के महावाणिज्य दूतावास जद्दाह को पत्र लिखे थे. आबिद बताते हैं कि मजदूरों ने एक वीडियो भी भेजी है, जिसमें वह परेशानी बयां कर रहे हैं.

पहले जत्थे में लौटने वालों में उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर अमिया के संतोष कुमार, हिरदेश कुमार और विजय पाल हैं. गोरखपुर से प्रियब्रत, सरदार खान और विनय पाल, महाराजगंज से धर्मवीर, बस्ती से जसवंत, मऊ से गंगा राम और भानु प्रताप, आजमगढ़ से इरफान अहमद वतन लौटे हैं.

इसी तरह केरला जर्ज सिजेन, राजस्थान नागौर के दीपक और बीकानेर के कैलाश की भी वतन वापसी हुई है. सैयद आबिद हुसैन ने बताया कि दूसरी फ्लाइट 47 भारतीयों को लेकर 8 फरवरी को आएगी. तीसरी फ्लाइट 10 फरवरी को आएगी.

आबिद हुसैन ने भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र, भारतीय दूतावास रियाद एवं जेद्दाह, भारतीय वाणिज्य दूतावास के सभी अधिकारी एवं कंपनी के सभी अधिकारी, एजेंसी, और सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है.

