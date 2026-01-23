मुनक नहर की मरम्मत और यमुना में बढ़ा अमोनिया, दिल्ली की पेयजल आपूर्ति पर संकट
दिल्ली की यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा खतरनाक स्तर के पार पहुंच गई है, जिससे जल आपूर्ति तंत्र पर सीधा असर पड़ रहा है.
Published : January 23, 2026 at 12:50 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पेयजल संकट गंभीर होता जा रहा है. एक तरफ हरियाणा में मुनक नहर की मरम्मत का काम चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा खतरनाक स्तर के पार पहुंच गई है. इन दोनों कारणों से दिल्ली के जल आपूर्ति तंत्र पर सीधा असर पड़ रहा है. कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है.
दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली को रोजाना जितने पानी की जरूरत होती है, उसका बड़ा हिस्सा हरियाणा से आने वाले पानी पर निर्भर करता है. मुनक नहर दिल्ली में पेयजल आपूर्ति की रीढ़ मानी जाती है, जिससे राजधानी को सैकड़ों एमजीडी पानी मिलता है. लेकिन मुनक नहर की मरम्मत शुरू होने से दिल्ली को मिलने वाला पानी काफी घट गया है. इसका असर बवाना, हैदरपुर और द्वारका वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटों की उत्पादन क्षमता पर पड़ रहा है.
यमुना नदी में अमोनिया के बढ़ते स्तर की समस्या:
वजीराबाद व चंद्रावल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट यमुना के पानी पर आधारित हैं, लेकिन अमोनिया का स्तर तय मानकों से ऊपर पहुंचने के कारण इन प्लांटों से पानी का उत्पादन रोकना पड़ रहा है. नियमों के मुताबिक सीमित मात्रा में अमोनिया होने पर पानी को शुद्ध कर सप्लाई किया जा सकता है, लेकिन जब जलस्तर ज्यादा हो जाता है तो ट्रीटमेंट प्रक्रिया प्रभावी नहीं रह जाती है.
प्रभावित हैं ये इलाके:
पानी उत्पादन घटने का असर राजधानी के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है. उत्तरी दिल्ली, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी व बाहरी दिल्ली के कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित हुई है. कुछ कॉलोनियों में सप्लाई का समय घटाया गया है, जबकि कई जगहों पर टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति दी जा रही है. दिल्ली जल बोर्ड ने नागरिकों से पानी का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की अपील की है, जिससे पानी की बर्बादी ना हो और पेयजल ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके.
टैंकर मंगाने के लिए कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किए:
दिल्ली सरकार में जल मंत्री प्रवेश वर्मा का कहना है कि जब तक पेयजल आपूर्ति की समस्या है तब तक टैंकर से इलाकों में पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े. साथ ही लोगों से अपील की गई है कि पानी की बर्बादी न करें. टैंकर मंगाने के लिए सेंट्रल कंट्रोल रूम के इन नंबरों 1916, 011-23527679, 011-23634469पर करें कॉल कर सकते हैं. यमुना में बढ़ता प्रदूषण और बाहरी राज्यों पर निर्भरता दिल्ली के लिए दीर्घकालिक चुनौती बन चुकी है. बार-बार अमोनिया बढ़ने से वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटों को बंद करना पड़ता है, जिससे लाखों लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित होती हैं. वहीं मुनक नहर जैसी लाइफलाइन पर काम शुरू होते ही दिल्ली की जल आपूर्ति असंतुलित हो जाती है. फिलहाल राहत इस बात पर निर्भर करती है कि मुनक नहर की मरम्मत कितनी जल्दी पूरी होती है.
