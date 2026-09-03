जर्जर सड़क के कारण छात्राओं को स्कूल जाने में हो रही थी परेशानी, डीसी ने 24 घंटे के अंदर शुरू कराया मरम्मत कार्य
स्कूली छात्राओं की शिकायत पर पलामू डीसी ने त्वरित संज्ञान लिया है. मामला जर्जर सड़क का है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 3, 2026 at 8:45 PM IST
पलामूः जिले के पाटन थाना क्षेत्र के किसैनी गांव के रहने वाली छात्राओं को खराब सड़क के कारण स्कूल जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. इसकी शिकायत छात्राओं ने बुधवार को पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के जन समाधान दिवस कार्यक्रम में पहुंचकर की थी.
छात्राओं ने पलामू डीसी से सड़क की मरम्मत कराने का आग्रह किया था. छात्राओं से शिकायत प्राप्त होने के बाद पलामू डीसी ने 24 घंटे के अंदर किसैनी गांव की सड़क का मरम्मत कार्य शुरू करा दिया है. गुरुवार को पाटन के प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम मौके पर पहुंची और सड़क मरम्मत कार्य शुरू हुआ.
दरअसल, बुधवार को डीसी ने छात्राओं से कहा था कि नई सड़क के लिए थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, फिलहाल सड़क की मरम्मत कराई जा सकती है, ताकि छात्राओं को पढ़ाई में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े. डीसी के पास समस्या की शिकायत लेकर पहुंचने वाले सभी छात्राएं 10वीं में पढ़ाई कर रही हैं, उन्हें अगले वर्ष बोर्ड की परीक्षा देनी है.
किसैनी गांव की रहने वाली छात्रा रागिनी कुमारी ने बताया कि वह बेहद खुश है. डीसी से बात करने के बाद 24 घंटे के अंदर उनके गांव की सड़क का मरम्मत कार्य शुरू हो गया है. गांव की सभी लड़कियां पलामू डीसी को धन्यवाद दे रही हैं.
दरअसल, बुधवार को पलामू डीसी से मुलाकात करने के दौरान छात्राओं ने कहा था कि उनके गांव की सड़क काफी खराब है. इस कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है. कई बार सड़क पर उभरे गड्ढों में छात्राएं गिर जाती हैं. जर्जर सड़की उनके मैट्रिक के रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है.
आपको बता दें कि किसैनी गांव पाटन प्रखंड कार्यालय से करीब पांच किलोमीटर दूर है. पांच किलोमीटर का सफर छात्राएं साइकिल से तय करती हैं.
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