ETV Bharat / state

जर्जर सड़क के कारण छात्राओं को स्कूल जाने में हो रही थी परेशानी, डीसी ने 24 घंटे के अंदर शुरू कराया मरम्मत कार्य

पलामू के किसैनी गांव मे चल रहा सड़क मरम्मत कार्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )