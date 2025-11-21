ETV Bharat / state

भजनलाल सरकार का बड़ा कदम: पंचायती राज का नक्शा बदला, 3400 नई पंचायत जोड़ी गईं

राजस्थान में पंचायतों का पुनर्गठन पूरा होने के बाद कुल संख्या अब लगभग 14 हजार हो गई है.

Panchayat Reorganization
राजस्थान सचिवालय (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: पंचायतों के पुनर्गठन का इंतजार खत्म हो गया है. 8 नए जिलों की जिला परिषद की अधिसूचना के बाद प्रदेश की भजनलाल सरकार ने सभी जिलों की पंचायतों का भी पुनर्गठन कर दिया है. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव डॉ. जोगाराम के आदेश से यह अधिसूचना जारी होने के साथ अब राजस्थान में पंचायतों का नक्शा एक बार फिर बदल गया है. राज्य सरकार ने शुक्रवार को पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी. इस अधिसूचना से नए सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंच के पद भी बढ़ेंगे.

पंचायती राज का नक्शा बदला: सभी 41 जिलों की पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है. पुनर्गठन में करीब 3,400 नई पंचायतें जोड़ी गई हैं. इसके बाद प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर लगभग 14 हजार के आसपास हो गई है. पुनर्गठन से पहले प्रदेश में 11,194 ग्राम पंचायतें थीं. नई सीमाओं के साथ राजस्थान में पंचायतों की राजनीति पर भी असर पड़ना तय है. नई पंचायतों के निर्माण के बाद सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंच के पदों की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी. जितनी नई पंचायतें बनी हैं, उतने ही नए पद भी होंगे. अब आगामी चुनाव इन्हीं नई पंचायतों के अनुसार होंगे.

एक साल पहले शुरू हुआ था काम: भजनलाल सरकार ने एक साल पहले से पंचायतों के पुनर्गठन का काम शुरू किया था और जिलों से प्रस्ताव मंगवाकर पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग को भेजे गए थे. आपत्तियों के निस्तारण के बाद अब अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है. जैसे ही एसआईआर (SIR) का काम समाप्त होगा, पंचायती निकाय चुनाव की तारीखों में देरी नहीं होगी. राजनीतिक तौर पर कांग्रेस और बीजेपी ने भी इस प्रक्रिया के लिए विशेष कमेटी बनाई थी. रेगिस्तानी जिलों में मापदंडों में छूट के कारण नई पंचायतों की संख्या अधिक रही है.

कोर्ट ने 15 अप्रैल की दी डेडलाइन: पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक की डेडलाइन दी हुई है. कोर्ट के निर्देश हैं कि जिन पंचायतों और निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, वहां ज्यादा दिन प्रशासकों के भरोसे काम नहीं चलाया जा सकता. राज्य सरकार 15 अप्रैल तक प्रदेश की सभी पंचायत एवं निकाय चुनाव संपन्न कराए. हालांकि राज्य सरकार की ओर से यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खरड़ा पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जैसे ही एसआईआर का काम खत्म होगा, सरकार अपनी ओर से अधिसूचना जारी करके राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत करा देगी.

