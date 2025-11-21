ETV Bharat / state

भजनलाल सरकार का बड़ा कदम: पंचायती राज का नक्शा बदला, 3400 नई पंचायत जोड़ी गईं

राजस्थान सचिवालय ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पंचायतों के पुनर्गठन का इंतजार खत्म हो गया है. 8 नए जिलों की जिला परिषद की अधिसूचना के बाद प्रदेश की भजनलाल सरकार ने सभी जिलों की पंचायतों का भी पुनर्गठन कर दिया है. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव डॉ. जोगाराम के आदेश से यह अधिसूचना जारी होने के साथ अब राजस्थान में पंचायतों का नक्शा एक बार फिर बदल गया है. राज्य सरकार ने शुक्रवार को पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी. इस अधिसूचना से नए सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंच के पद भी बढ़ेंगे. पंचायती राज का नक्शा बदला: सभी 41 जिलों की पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है. पुनर्गठन में करीब 3,400 नई पंचायतें जोड़ी गई हैं. इसके बाद प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर लगभग 14 हजार के आसपास हो गई है. पुनर्गठन से पहले प्रदेश में 11,194 ग्राम पंचायतें थीं. नई सीमाओं के साथ राजस्थान में पंचायतों की राजनीति पर भी असर पड़ना तय है. नई पंचायतों के निर्माण के बाद सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंच के पदों की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी. जितनी नई पंचायतें बनी हैं, उतने ही नए पद भी होंगे. अब आगामी चुनाव इन्हीं नई पंचायतों के अनुसार होंगे. इसे भी पढ़ें- राजस्थान के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बड़ा बदलाव, 8 नई जिला परिषदों का गठन, अब 41 जिले 41 जिला परिषद