वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी WPL में कम हुई बोली, हिमाचल की तनुजा कंवर पर फिर टीम ने दिखाया भरोसा

वहीं, हिमाचल की टीम से घरेलू क्रिकेट खेलने वाली चंडीगढ़ की हरलीन देयोल की बोली दूसरे स्लाट में लगी. हरलीन देओल का बेस प्राइज 40 लाख था और यूपी वॉरियर्स ने 50 लाख रुपये में उसे खरीदा. हरलीन भी विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रही हैं.

वीरवार को बोली के पहले स्लाट में रेणुका ठाकुर का नाम आया. भारतीय टीम की तेज गेंदबाज और विश्व कप विजेता टीम की खिलाड़ी रेणुका ठाकुर का बेस प्राइस 40 लाख था. यूपी वॉरियर्स ने बोली को बढ़ाते हुए 45 लाख पहुंचाया, जबकि गुजरात जायंट्स ने 60 लाख तक इसे खींच दिया. इसके बाद रेणुका के नाम पर बोली आगे नहीं बढ़ी और रेणुका ठाकुर गुजरात जायंट्स में शामिल हो गईं.

शिमला: WPL 2026 के लिए गुरुवार को ऑक्शन हुई. इस दौरान खिलाड़ियों पर खूब धनवर्षा हुई. ऑक्शन समाप्त होते ही सभी टीमों की स्क्वॉड्स फाइनल हो चुकी हैं. WPL 2026 के मेगा ऑक्शन में हिमाचल प्रदेश की तीन दिग्गज खिलाड़ी रेणुका ठाकुर, हरलीन देओल और तनुजा कंवर पर भी टीमों ने बोली लगाई.

तनुजा कंवर को 45 लाख में खरीदा

वहीं, शिमला की ही तनुजा कंवर को गुजरात जायंट्स ने 45 लाख में खरीदा. तनुजा इससे पहले भी गुजरात की टीम का हिस्सा रही हैं. पिछली बार उनकी बोली 50 लाख तक गई थी. इस बार उन्हें रिलीज किया गया था, लेकिन मेगा ऑक्शन में टीम ने एक बार फिर उन पर दांव खेला. तनुजा स्पिन के साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी भी करती हैं. महिला एशिया कप में उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था.

रेणुका ठाकुर और हरलीन की बोली हुई कम

रेणुका ठाकुर इस बार इस बार उम्मीद से कम दाम में बिकती नजर आईं. पिछले सीज़न की तुलना में रेणुका ठाकुर और हरलीन देयोल की कम बोली लगी है. पिछले साल लगभग 1.50 करोड़ रुपये में खरीदी गई रेणुका ठाकुर इस बार सिर्फ 60 लाख रुपये में नीलाम हुईं. भारतीय महिला टीम की पेस स्पेशलिस्ट रेणुका पर टीमों की दिलचस्पी तो रही, लेकिन पिछले वर्ष जैसी भारी बोली इस बार नहीं देखी गई. फिटनेस और पिछले सीज़न के सीमित प्रदर्शन को इसकी बड़ी वजह बताया जा रहा है.

हरलीन देओल, जो लगातार अच्छा घरेलू प्रदर्शन कर रही हैं, को इस बार 50 लाख रुपये में खरीदा गया. हालांकि उनकी बल्लेबाजी क्षमता और फील्डिंग कौशल को देखते हुए माना जा रहा था कि वे पिछले सीज़न के करीब या उससे ज्यादा कीमत पा सकती हैं, लेकिन ऑक्शन टेबल पर टीमें उन्हें लेकर कुछ संयमित नजर आईं. इसी तरह स्पिन ऑलराउंडर तनुजा कंवर भी इस बार सिर्फ 45 लाख रुपये में बिकीं, जबकि पिछले वर्ष टीमें उन्हें लेकर खासा उत्साहित थीं, इस बार बोली अपेक्षाकृत शांत रही.

