ETV Bharat / state

वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपने गांव पहुंची रेणुका सिंह, ढोल-नगाड़ों के साथ हुआ भव्य स्वागत

वर्ल्ड कप में जीतने के बाद आज रेणुका सिंह ठाकुर अपने गांव पहुंची. जहां ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया.

Renuka Singh arrive village Parsa
अपने गांव पहुंची रेणुका सिंह ठाकुर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 6:55 PM IST

|

Updated : November 9, 2025 at 7:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुर: भारतीय महिला विश्व कप जीतकर और देश-प्रदेश का नाम रोशन करने वाली हिमाचल की स्टार तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर रविवार को अपने गृह क्षेत्र रोहड़ू पहुंची. गांव पहुंने पर रेणुका का ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया. जैसे ही रेणुका अपने गांव पारसा में पहुंची तो लोगों ने ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं के साथ उनका स्वागत किया. इस अवसर पर स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर अपनी खुशी का इजहार किया. वहीं, इस मौके पर पूरा इलाका 'भारत माता की जय' और 'रेणुका दीदी जिंदाबाद' के नारों से गूंज उठा.

भारतीय महिला क्रिकेटर रेणुका सिंह ठाकुर (ETV Bharat)

हाटकोटी मंदिर में की पूजा-अर्चना

रेणुका सिंह भारतीय महिला विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रही हैं. रेणुका ने अपनी शानदार गेंदबाजी से टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है. वहीं, उनके अपने घर पहुंचते ही बधाई देने वालों का तांता लग गया. इस अवसर पर उन्होंने अपने परिवार के साथ मां हाटकोटी मंदिर में पूजा-अर्चना की और देवी माता का आशीर्वाद लिया. रेणुका ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां और अपने चाचा को दिया है.

"हिमाचल की पहाड़ियों से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन परिवार, कोच और देशवासियों के प्यार ने हमेशा मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है. प्रदेश के युवाओं से भी आग्रह है कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर मेहनत करें और कभी हार न मानें." - रेणुका सिंह ठाकुर, भारतीय महिला क्रिकेटर

वर्ल्ड कप में झटके 3 विकेट

रेणुका सिंह ने फाइनल और सेमीफाइनल समेत आईसीसी वूमेन वर्ल्ड कप 2025 में 6 मैच खेले. जिसमें रेणुका ने 3 विकेट झटके हैं. रेणुका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 और बांग्लादेश के खिलाफ 1 विकेट झटका. उन्होंने क्रिकेट की शुरुआत स्कूल में अपने भाई और दोस्तों के साथ खेलते हुए की. अपने चाचा की सलाह पर रेणुका ने साल 2009 में HPCA अकादमी में प्रवेश लिया. यहां से हिमाचल की अंडर-16 और अंडर-19 टीमों के लिए खेलना शुरू किया. 2019-20 में रेणुका सिंह ने सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी में 23 विकेट लेकर देशभर में पहचान बनाई.

पीएम मोदी ने की रेणुका की माता की तारीफ

वहीं, विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, तो इस दौरान उन्होंने रेणुका और उनकी मां की काफी तारीफ की. पीएम मोदी ने कहा, "मैं आपकी माता जी को विशेष रूप से प्रणाम करना चाहता हूं. इतनी कठिन जिंदगी होने के बाद भी उन्होंने आपकी प्रगति में इतना बड़ा योगदान दिया. अकेले होने के बाद भी इतना सब कुछ किया. एक मां इतनी मेहनत करे और एक बेटी के लिए करे ये बहुत बड़ी बात है. मेरी तरफ से उन्हें जरूर प्रणाम करना."

3 साल में पिता का छिन गया था पिता का साया

रेणुका शिमला जिले की रोहड़ू तहसील की ग्राम पंचायत पारसा की रहने वाली हैं. रेणुका का जन्म 2 जनवरी 1996 को एक बेहद साधारण परिवार में हुआ. तीन साल की छोटी सी उम्र में ही रेणुका के सर से पिता का साया उठ गया. रेणुका की माता सुनीता ठाकुर ने क्लास-4 कर्मचारी के रूप में नौकरी की और परिवार को संभाला. कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी क्रिकेट के लिए रेणुका का जुनून कभी कम नहीं हुआ और आज इसी जुनून में उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विजेता बनाया है.

ये भी पढ़ें: विश्व कप जीतने के बाद रेणुका ठाकुर को मिली बुरी खबर, टीम ने छोड़ दिया साथ
Last Updated : November 9, 2025 at 7:53 PM IST

TAGGED:

RENUKA SINGH THAKUR
ICC WOMEN WORLD CUP 2025
रेणुका सिंह ठाकुर
RENUKA GRAND WELCOME IN HER VILLAGE
RENUKA SINGH ARRIVE VILLAGE PARSA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल का व्यवस्था परिवर्तन, ब्यूरोक्रेसी की तीन टॉप कुर्सियां, तीनों के बॉस एडहॉक पर

क्यों लगती है रील देखने और बनाने की लत, कितनी खतरनाक है ये आदत?

हिमाचल में क्यों हो रहे पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे, आखिर क्या गलती कर बैठते हैं सोलो पायलट्स?

ई-टैक्सी स्टार्टअप योजना के लिए कैसे करें अप्लाई? हर महीने होगी बंपर कमाई, जानें स्कीम से जुड़ी नियम व शर्तें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.