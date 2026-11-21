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बाजीराव-मस्तानी को देख खिला डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का चेहरा, इस जोड़े को देखने के लिए लोगों में भारी क्रेज

श्री रेणुका जी चिड़ियाघर पहुंचे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ( PIC CREDIT: FACEBOOK MUKESH AGNIHOTRI )

सिरमौर: अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के दौरान हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रेणुका जी स्थित मिनी चिड़ियाघर का दौरा किया. इस दौरान उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक विनय कुमार भी मौजूद रहे. चिड़ियाघर में नए मेहमान बनकर आए टाइगर के जोड़े बाजीराव और मस्तानी को देखकर उपमुख्यमंत्री काफी खुश नजर आए. उनके चेहरे पर टाइगर के इस जोड़े को देखकर मुस्कान साफ दिखाई दी. शनिवार को उन्होंने इस भ्रमण का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा किया, जिसके बाद यह चर्चा का विषय बन गया.

दरअसल, रेणुका जी मिनी जू में करीब अढ़ाई महीने पहले महाराष्ट्र से टाइगर का यह जोड़ा लाया गया था. बाजीराव और मस्तानी नाम से पहचाने जाने वाले इन दोनों बाघों को देखने के दौरान उपमुख्यमंत्री ने काफी उत्सुकता दिखाई. हिमाचल प्रदेश के किसी चिड़ियाघर में टाइगर का जोड़ा लाए जाने की बात भी इस उपलब्धि को खास बनाती है. मेले में पहुंचे लोगों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए भी ये नए मेहमान आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. लोग भी इस जोड़े को देखने के लिए उमड़ रहे हैं.

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चिड़ियाघर भ्रमण के दौरान केवल टाइगर के जोड़े को ही नहीं देखा, बल्कि वहां मौजूद अन्य वन्यजीवों का भी जायजा लिया. उन्होंने भालू सहित चिड़ियाघर में रखे गए विभिन्न जानवरों को देखा. अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि श्री रेणुका जी चिड़ियाघर के भ्रमण के दौरान बाघ और भालू सहित विभिन्न वन्यजीवों को देखा. प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी जानकारी प्राप्त की. महाराष्ट्र से आया है ये जोड़ा (ETV Bharat) महाराष्ट्र से आया है ये जोड़ा बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर स्थित बालासाहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान से रॉयल बंगाल टाइगर का यह जोड़ा करीब 1800 से 1900 किलोमीटर का सफर तय कर सितंबर माह में श्री रेणुका जी पहुंचा है. जोड़े में नर टाइगर की उम्र करीब पांच वर्ष और मादा की उम्र करीब ढाई से तीन वर्ष बताई गई है. दोनों को निर्धारित सुरक्षा और वन्यजीव परिवहन मानकों के तहत रेणुका जी लाया गया. रेणुका जी पहुंचा टाइगर का जोड़ा उम्र के लिहाज से युवा है. ऐसे में भविष्य में इनके बीच प्रजनन की संभावना को लेकर उम्मीद बनी है. हालांकि, कंजर्वेशन ब्रीडिंग अपने आप में एक लंबी और वैज्ञानिक प्रक्रिया है. इसके लिए टाइगरों के स्वास्थ्य, अनुकूलन, व्यवहार और अन्य जरूरी मानकों का अध्ययन किया जाएगा. विभाग इन सभी पहलुओं की निगरानी के बाद ही आगे की रणनीति तय करेगा. टाइगर के रेणुका जी पहुंचने पर वन्य प्राणी विंग शिमला डिवीजन के डीएफओ डॉ. शाहनवाज अहमद ने कहा था कि, हिमाचल में पहली बार चिड़ियाघर में टाइगर आए हैं. जोड़ा युवा है और भविष्य में कंजर्वेशन ब्रीडिंग की उम्मीद की जा सकती है. यदि आगे चलकर ब्रीडिंग सफल रहती है तो यह हिमाचल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी. बाजीराव और मस्तानी (ETV Bharat)