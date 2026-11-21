बाजीराव-मस्तानी को देख खिला डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का चेहरा, इस जोड़े को देखने के लिए लोगों में भारी क्रेज
बाजीराव और मस्तानी को देखकर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री खुश नजर आए. जानें इनके बारे में.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 1:23 PM IST
सिरमौर: अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के दौरान हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रेणुका जी स्थित मिनी चिड़ियाघर का दौरा किया. इस दौरान उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक विनय कुमार भी मौजूद रहे. चिड़ियाघर में नए मेहमान बनकर आए टाइगर के जोड़े बाजीराव और मस्तानी को देखकर उपमुख्यमंत्री काफी खुश नजर आए. उनके चेहरे पर टाइगर के इस जोड़े को देखकर मुस्कान साफ दिखाई दी. शनिवार को उन्होंने इस भ्रमण का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा किया, जिसके बाद यह चर्चा का विषय बन गया.
दरअसल, रेणुका जी मिनी जू में करीब अढ़ाई महीने पहले महाराष्ट्र से टाइगर का यह जोड़ा लाया गया था. बाजीराव और मस्तानी नाम से पहचाने जाने वाले इन दोनों बाघों को देखने के दौरान उपमुख्यमंत्री ने काफी उत्सुकता दिखाई. हिमाचल प्रदेश के किसी चिड़ियाघर में टाइगर का जोड़ा लाए जाने की बात भी इस उपलब्धि को खास बनाती है. मेले में पहुंचे लोगों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए भी ये नए मेहमान आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. लोग भी इस जोड़े को देखने के लिए उमड़ रहे हैं.
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चिड़ियाघर भ्रमण के दौरान केवल टाइगर के जोड़े को ही नहीं देखा, बल्कि वहां मौजूद अन्य वन्यजीवों का भी जायजा लिया. उन्होंने भालू सहित चिड़ियाघर में रखे गए विभिन्न जानवरों को देखा. अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि श्री रेणुका जी चिड़ियाघर के भ्रमण के दौरान बाघ और भालू सहित विभिन्न वन्यजीवों को देखा. प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी जानकारी प्राप्त की.
महाराष्ट्र से आया है ये जोड़ा
बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर स्थित बालासाहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान से रॉयल बंगाल टाइगर का यह जोड़ा करीब 1800 से 1900 किलोमीटर का सफर तय कर सितंबर माह में श्री रेणुका जी पहुंचा है. जोड़े में नर टाइगर की उम्र करीब पांच वर्ष और मादा की उम्र करीब ढाई से तीन वर्ष बताई गई है. दोनों को निर्धारित सुरक्षा और वन्यजीव परिवहन मानकों के तहत रेणुका जी लाया गया.
रेणुका जी पहुंचा टाइगर का जोड़ा उम्र के लिहाज से युवा है. ऐसे में भविष्य में इनके बीच प्रजनन की संभावना को लेकर उम्मीद बनी है. हालांकि, कंजर्वेशन ब्रीडिंग अपने आप में एक लंबी और वैज्ञानिक प्रक्रिया है. इसके लिए टाइगरों के स्वास्थ्य, अनुकूलन, व्यवहार और अन्य जरूरी मानकों का अध्ययन किया जाएगा. विभाग इन सभी पहलुओं की निगरानी के बाद ही आगे की रणनीति तय करेगा.
टाइगर के रेणुका जी पहुंचने पर वन्य प्राणी विंग शिमला डिवीजन के डीएफओ डॉ. शाहनवाज अहमद ने कहा था कि, हिमाचल में पहली बार चिड़ियाघर में टाइगर आए हैं. जोड़ा युवा है और भविष्य में कंजर्वेशन ब्रीडिंग की उम्मीद की जा सकती है. यदि आगे चलकर ब्रीडिंग सफल रहती है तो यह हिमाचल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी.
सिरमौर में पहले से जंगली टाइगर्स की मौजूदगी
सिरमौर के जंगलों में भी टाइगर की मौजूदगी कैमरा ट्रैप के माध्यम से सामने आती रही है. सिम्बलबाड़ा नेशनल पार्क क्षेत्र में फरवरी 2023 में जंगली टाइगर की तस्वीर कैमरा ट्रैप में दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी. इसके अलावा वर्ष 2026 में पांवटा साहिब के खारा क्षेत्र में भी कैमरा ट्रैप के जरिए टाइगर की मौजूदगी दर्ज होने की सूचना सामने आई. हालांकि, जंगल में कैमरा ट्रैप के जरिए दर्ज होने वाली टाइगर की मौजूदगी प्राकृतिक आवाजाही से जुड़ी होती है. इसके विपरीत श्री रेणुका जी में लाया गया टाइगर का जोड़ा चिड़ियाघर में संरक्षण, देखभाल और संभावित कंजर्वेशन ब्रीडिंग के उद्देश्य से रखा गया है.
श्री रेणुका जी सफारी का वन्यजीव इतिहास भी काफी पुराना है. वर्ष 1975 में यहां जूनागढ़ से शेरों का जोड़ा लाया गया था. इसके बाद एक समय सफारी में शेरों की संख्या करीब 29 तक पहुंच गई थी. समय के साथ इनकी संख्या कम होती गई और वर्ष 2015 में आखिरी शेर की मौत के बाद यहां शेरों का दौर समाप्त हो गया. इन शेरों की मौत का कारण जू के अंदर शेरों की इनब्रीडिंग थी. इनब्रीडिंग का मतलब एक ही परिवार के शेरों में प्रजनन से अनुवांशिक बीमारियां फैलीं.यह पूरा कुनबा केवल एक ही जोड़े की संतान था. बाहर से दूसरा खून (नए जीन) न मिलने के कारण इनब्रीडिंग की वजह से पैदा होने वाले नए बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद कमज़ोर हो गई. वो बीमारियों का शिकार होने लगे. धीरे-धीरे ये मौत के मुंह में जाने लगे. शेर के शावकों की मौतें होने लगी और आखिरकार यहां शेर आज इतिहास हैं.
क्या है कंजर्वेशन ब्रीडिंग
कंजर्वेशन ब्रीडिंग संरक्षण प्रजनन, संकटापन्न और विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी जीव-जंतुओं की प्रजातियों को बचाने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जब किसी जीव की संख्या जंगल या प्राकृतिक आवास में इतनी कम हो जाती है कि उनके खुद-ब-खुद बचने या वंश बढ़ाने की संभावना खत्म होने लगती है, तब उन्हें नियंत्रित वातावरण में लाकर वैज्ञानिक निगरानी में उनका प्रजनन कराया जाता है. इसका सबसे बड़ा मकसद 'इनब्रीडिंग' एक ही परिवार/रक्त के जीवों में प्रजनन को रोकना होता है.
कंजर्वेशन ब्रीडिंग में आनुवंशिक रूप से अलग-अलग जीवों का मेल कराया जाता है. डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की देखरेख में अंडों/बच्चों की शिशु मृत्यु दर को कम करके प्रजाति की आबादी को तेज़ी से बढ़ाया जाता है, जब ब्रीडिंग सेंटर में जीवों की संख्या पर्याप्त हो जाती है, तो उन्हें वापस उनके प्राकृतिक जंगलों या सुरक्षित क्षेत्रों में छोड़ दिया जाता है. हालांकि भारत में टाइगर विलुप्ति की कगार पर नहीं है
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