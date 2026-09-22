ETV Bharat / state

शेर के बाद अब हिमाचल के इस जिले में नजर आएगा बंगाल टाइगर, पहली बार 1900 KM दूर से आया नर-मादा का जोड़ा

डॉ. शाहनवाज अहमद ने कहा कि 'रॉयल बंगाल टाइगर के आने से श्री रेणुका जी मिनी जू में पर्यटकों के लिए नया आकर्षण जुड़ गया है. विभाग ने टाइगरों के लिए करीब 1.67 करोड़ रुपये की लागत से विशेष एनक्लोजर तैयार किया है, जिसमें उनकी जरूरतों के अनुरूप सुविधाएं विकसित की गई हैं. फिलहाल दोनों टाइगरों को नए वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए निगरानी में रखा गया है. अगर आने वाले वर्षों में टाइगरों की ब्रीडिंग सफल रहती है, तो रेणुका जी की भूमिका केवल वन्यजीव पर्यटन तक सीमित न रहकर संरक्षण और कंजर्वेशन ब्रीडिंग से भी जुड़ सकती है. हालांकि, यह भविष्य की संभावना है और फिलहाल इसे लेकर किसी निश्चित परिणाम या समयसीमा की बात नहीं कही गई है.'

रेणुका जी पहुंचा टाइगर का जोड़ा उम्र के लिहाज से युवा है. ऐसे में भविष्य में इनके बीच प्रजनन की संभावना को लेकर उम्मीद बनी है. हालांकि, कंजर्वेशन ब्रीडिंग अपने आप में एक लंबी और वैज्ञानिक प्रक्रिया है. इसके लिए टाइगरों के स्वास्थ्य, अनुकूलन, व्यवहार और अन्य जरूरी मानकों का अध्ययन किया जाएगा. विभाग इन सभी पहलुओं की निगरानी के बाद ही आगे की रणनीति तय करेगा. वन्य प्राणी विंग शिमला डिवीजन के डीएफओ डॉ. शाहनवाज अहमद के मुताबिक, हिमाचल में पहली बार चिड़ियाघर में टाइगर आए हैं. जोड़ा युवा है और भविष्य में कंजर्वेशन ब्रीडिंग की उम्मीद की जा सकती है. यदि आगे चलकर ब्रीडिंग सफल रहती है तो यह हिमाचल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी.

महाराष्ट्र के नागपुर स्थित बालासाहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान से रॉयल बंगाल टाइगर का यह जोड़ा करीब 1800 से 1900 किलोमीटर का सफर तय कर श्री रेणुका जी पहुंचा है. जोड़े में नर टाइगर की उम्र करीब पांच वर्ष और मादा की उम्र करीब ढाई से तीन वर्ष बताई गई है. दोनों को निर्धारित सुरक्षा और वन्यजीव परिवहन मानकों के तहत रेणुका जी लाया गया.

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में स्थित श्री रेणुका जी मिनी जू में रॉयल बंगाल टाइगर के युवा नर-मादा जोड़े के पहुंचने के बाद अब प्रदेश में टाइगर संरक्षण की नई संभावनाएं भी सामने आई हैं. हिमाचल के किसी चिड़ियाघर में पहली बार टाइगर का जोड़ा पहुंचा है. दोनों टाइगरों की उम्र कम होने के कारण भविष्य में कंजर्वेशन ब्रीडिंग की दिशा में काम किए जाने की संभावना है. हालांकि, फिलहाल विभाग का पूरा ध्यान दोनों टाइगरों को नए वातावरण के अनुकूल बनाने, उनके स्वास्थ्य और व्यवहार की निगरानी पर है. ब्रीडिंग को लेकर अभी कोई समयसीमा तय नहीं की गई है.

सिरमौर के जंगलों में भी टाइगर की मौजूदगी कैमरा ट्रैप के माध्यम से सामने आती रही है. सिम्बलबाड़ा नेशनल पार्क क्षेत्र में फरवरी 2023 में जंगली टाइगर की तस्वीर कैमरा ट्रैप में दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी. इसके अलावा वर्ष 2026 में पांवटा साहिब के खारा क्षेत्र में भी कैमरा ट्रैप के जरिए टाइगर की मौजूदगी दर्ज होने की सूचना सामने आई. हालांकि, जंगल में कैमरा ट्रैप के जरिए दर्ज होने वाली टाइगर की मौजूदगी प्राकृतिक आवाजाही से जुड़ी होती है. इसके विपरीत श्री रेणुका जी में लाया गया टाइगर का जोड़ा चिड़ियाघर में संरक्षण, देखभाल और संभावित कंजर्वेशन ब्रीडिंग के उद्देश्य से रखा गया है.

पिंजरे आराम फरमाता बंगाल टाइगर (ETV Bharat)

रेणुका जी में शेरों के बाद अब टाइगर का दौर

श्री रेणुका जी सफारी का वन्यजीव इतिहास भी काफी पुराना है. वर्ष 1975 में यहां जूनागढ़ से शेरों का जोड़ा लाया गया था. इसके बाद एक समय सफारी में शेरों की संख्या करीब 29 तक पहुंच गई थी. समय के साथ इनकी संख्या कम होती गई और वर्ष 2015 में आखिरी शेर की मौत के बाद यहां शेरों का दौर समाप्त हो गया. इन शेरों की मौत का कारण जू के अंदर शेरों की इनब्रीडिंग थी. इनब्रीडिंग का मतलब एक ही परिवार के शेरों में प्रजनन से अनुवांशिक बीमारियां फैलीं.यह पूरा कुनबा केवल एक ही जोड़े की संतान था. बाहर से दूसरा खून (नए जीन) न मिलने के कारण इनब्रीडिंग की वजह से पैदा होने वाले नए बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद कमज़ोर हो गई. वो बीमारियों का शिकार होने लगे. धीरे-धीरे ये मौत के मुंह में जाने लगे. शेर के शावकों की मौतें होने लगी और आखिरकार यहां शेर आज इतिहास हैं

अब करीब एक दशक बाद रॉयल बंगाल टाइगर के युवा जोड़े के आगमन से रेणुका जी के वन्यजीव इतिहास में नया अध्याय जुड़ा है. फिलहाल इनका मुख्य फोकस स्वास्थ्य और नए वातावरण में अनुकूलन पर है. आने वाले समय में इनके व्यवहार और स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर ही कंजर्वेशन ब्रीडिंग सहित अन्य संभावनाओं पर निर्णय लिया जाएगा.

पिंजरे में कैद बंगाल टाइगर (ETV Bharat)

क्या है कंजर्वेशन ब्रीडिंग

कंजर्वेशन ब्रीडिंग संरक्षण प्रजनन, संकटापन्न और विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी जीव-जंतुओं की प्रजातियों को बचाने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जब किसी जीव की संख्या जंगल या प्राकृतिक आवास में इतनी कम हो जाती है कि उनके खुद-ब-खुद बचने या वंश बढ़ाने की संभावना खत्म होने लगती है, तब उन्हें नियंत्रित वातावरण में लाकर वैज्ञानिक निगरानी में उनका प्रजनन कराया जाता है. इसका सबसे बड़ा मकसद 'इनब्रीडिंग' एक ही परिवार/रक्त के जीवों में प्रजनन को रोकना होता है.

कंजर्वेशन ब्रीडिंग में आनुवंशिक रूप से अलग-अलग जीवों का मेल कराया जाता है. डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की देखरेख में अंडों/बच्चों की शिशु मृत्यु दर को कम करके प्रजाति की आबादी को तेज़ी से बढ़ाया जाता है, जब ब्रीडिंग सेंटर में जीवों की संख्या पर्याप्त हो जाती है, तो उन्हें वापस उनके प्राकृतिक जंगलों या सुरक्षित क्षेत्रों में छोड़ दिया जाता है. हालांकि भारत में टाइगर विलुप्ति की कगार पर नहीं है, लेकिन शेरों के साथ जो रेणुका जी जू में इनब्रीडिंग के कारण हुआ उसे रोकने के लिए इनकी कंजर्वेशन ब्रीडिंग करवाई जाएगी.

अभी निगरानी, आगे तय होगी रणनीति

टाइगरों के रेणुका जी पहुंचने के बाद विभाग के सामने पहला लक्ष्य दोनों को नए वातावरण में सहज बनाना है. इसके बाद स्वास्थ्य, व्यवहार और अनुकूलन की स्थिति का अध्ययन किया जाएगा. कंजर्वेशन ब्रीडिंग की दिशा में कदम तभी आगे बढ़ाया जाएगा, जब इसके लिए जरूरी परिस्थितियां अनुकूल हों. ऐसे में रेणुका जी पहुंचा यह युवा टाइगर जोड़ा फिलहाल पर्यटकों के लिए नया आकर्षण है, लेकिन आने वाले वर्षों में इसकी भूमिका हिमाचल में टाइगर संरक्षण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकती है. ब्रीडिंग सफल होती है या नहीं, यह आने वाले समय में तय होगा.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में गूंजी टाइगर की दहाड़, नागपुर से रेणुका जी सफारी पहुंचा रॉयल बंगाल टाइगर का जोड़ा