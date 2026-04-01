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दोनों हाथों से लिखने वाली रेणु की अद्भुत साधना: चंदन की लकड़ी और प्राकृतिक रंगों से लिखा सुंदरकांड, 22 बार लिखी रामचरितमानस

उदयपुर की रेणु टंडन ने रामचरितमानस को प्राकृतिक रंगों और विभिन्न माध्यमों से 22 बार लिखकर भक्ति और कला का अद्भुत संगम पेश किया.

उदयपुर की रेणु टंडन की अनोखी भक्ति
उदयपुर की रेणु टंडन की अनोखी भक्ति (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 1, 2026 at 7:42 PM IST

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उदयपुर: हनुमान जयंती के पावन अवसर पर जहां देशभर में श्रद्धालु भक्ति में लीन हैं, वहीं उदयपुर की रेणु टंडन अपनी अनोखी साधना के कारण खास पहचान बना रही हैं. उन्होंने भक्ति को केवल पूजा-पाठ तक सीमित न रखते हुए उसे कला के रूप में ढाल दिया है. उनकी यह साधना आज लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है, जिसमें समर्पण, धैर्य और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है.

हनुमान जयंती पर अपनी अनूठी आस्था के बारे में ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए रेणु टंडन ने बताया कि उन्होंने धार्मिक ग्रंथों को पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि विभिन्न अनोखी विधाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है. उन्होंने संपूर्ण रामचरितमानस के 981 पृष्ठ मात्र 54 दिनों में हस्तलिखित रूप में तैयार किए. यह कार्य अपने आप में असाधारण है, क्योंकि इतनी बड़ी रचना को इतने कम समय में पूर्ण करना अत्यंत कठिन माना जाता है. इससे भी खास बात यह है कि उन्होंने यह कार्य एक बार नहीं, बल्कि कई बार दोहराया है. वे अब तक करीब 22 बार रामचरितमानस का लेखन कर चुकी हैं.

रेणु टंडन से खास बातचीत (ETV Bharat Udiapur)

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ब्रश से लिखे सुंदरकांड और रामचरितमानस: रेणु टंडन ने बताया कि उन्होंने लेखन में पारंपरिक स्याही का उपयोग नहीं किया, बल्कि चंदन, केसर, तुलसी के पत्तों के रस, गंगाजी की मिट्टी, सिंदूर और गोल्डन पाउडर जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग कर स्याही तैयार की है. इन सामग्रियों से लिखी गई हर पंक्ति में न केवल भक्ति झलकती है, बल्कि एक अलग तरह की कलात्मकता भी दिखाई देती है.

अलग-अलग विधाओं से पांच बार लिखा सुंदरकांड: रेणु टंडन ने सुंदरकांड को भी कई बार अलग-अलग तरीकों से लिखा है. उन्होंने इसे पांच बार विभिन्न माध्यमों से तैयार किया, जिसमें हस्तनिर्मित कागज, चंदन की लकड़ी और सूती वस्त्र शामिल हैं. चंदन की लकड़ी पर ब्रश से नक्काशी करते हुए सुंदरकांड और हनुमान चालीसा लिखना बेहद जटिल कार्य है, लेकिन उन्होंने इसे भी सहजता से पूरा किया. इसके अलावा सूती कपड़े पर सुई-धागे से कढ़ाई के माध्यम से भी सुंदरकांड को उकेरा, जो उनकी कला का एक अनूठा उदाहरण है.

रेणु टंडन की भक्ति
रेणु टंडन की भक्ति (ETV Bharat GFX)

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रेणुका ऐसे शुरू हुआ सफर: उनकी इस यात्रा की शुरुआत किसी बड़े लक्ष्य के साथ नहीं हुई थी. रेणु बताती हैं कि उन्होंने यह कार्य केवल अपनी आत्मिक शांति और संतुष्टि के लिए शुरू किया था. धीरे-धीरे यह अभ्यास उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया और फिर उनकी पहचान बन गया. हालांकि, इस दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा.

रेणु टंडन
रेणु टंडन ने 22 बार हाथ से लिखी रामचरितमानस (ETV Bharat Udaipur)

लगातार लंबे समय तक लिखने के कारण उनके हाथों में दर्द होने लगा. डॉक्टरों की सलाह और फिजियोथेरेपी के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होने बताया कि जब एक हाथ से लिखना कठिन हो गया, तो उन्होंने दूसरे हाथ से लिखना शुरू कर दिया. आज वे दोनों हाथों से समान दक्षता के साथ लिखने में सक्षम हैं, जो उनकी लगन और दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रमाण है. वे मानती हैं कि जब व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता.

उदयपुर की रेणु टंडन
हस्तनिर्मित कागज भी पर भी लिखा (ETV Bharat Udaipur)

रेणु टंडन की कार्यक्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने संपूर्ण रामचरितमानस को मात्र 54 दिनों में पूरा किया, जबकि 20वीं बार यह कार्य 49 दिनों में संपन्न किया. वे दाएं और बाएं दोनों हाथों से समान दक्षता के साथ लिखने में भी निपुण हैं. उनकी ये कृतियां न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं. यह साबित करता है कि सच्ची लगन, भक्ति और मेहनत से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है.

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