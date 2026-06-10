अविश्वास प्रस्ताव के बाद बड़ा उलटफेर, दरभंगा जिला परिषद की निर्विरोध अध्यक्ष बनीं रेणु देवी
दरभंगा में अविश्वास प्रस्ताव के बाद बड़ा उलटफेर हुआ है. रेणु देवी जिला परिषद की निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गईं हैं. पढ़ें पूरी खबर..
Published : June 10, 2026 at 6:48 PM IST
दरभंगा: बुधवार को दरभंगा जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए जिला मुख्यालय स्थित अंबेडकर सभागार में संपन्न चुनावी प्रक्रिया के दौरान जिला परिषद सदस्य रेणु देवी निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित घोषित की गईं. अध्यक्ष पद के लिए वे एकमात्र प्रत्याशी रहीं, जिसके कारण मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी.
विरोधी खेमा चुनाव से रहा दूर: 47 सदस्यीय जिला परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर सुबह से ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज रहीं. चुनाव प्रक्रिया के दौरान रेणु देवी अपने 29 समर्थक जिला परिषद सदस्यों के साथ अंबेडकर सभागार पहुंचीं थीं. निवर्तमान अध्यक्ष सीता देवी और उनके समर्थक चुनावी प्रक्रिया से पूरी तरह दूर रहे. उनके खेमे के किसी सदस्य की सदन में उपस्थिति दर्ज नहीं हुई.
निर्विरोध अध्यक्ष बनीं रेणु देवी: निर्धारित कार्यक्रम के तहत दोपहर में नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई. रेणु देवी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. उनके नामांकन का प्रस्ताव हायाघाट क्षेत्र की जिला परिषद सदस्य काजल देवी ने किया, जबकि डॉ. नंदकिशोर झा 'बेचन' ने समर्थन किया.
पहले भी रह चुकी हैं अध्यक्ष: नामांकन पत्रों की जांच के बाद निर्वाचन अधिकारियों ने अन्य इच्छुक सदस्यों को भी प्रत्याशी बनने का अवसर दिया लेकिन निर्धारित समयावधि समाप्त होने तक किसी अन्य सदस्य ने नामांकन दाखिल नहीं किया. इसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करते हुए रेणु देवी को निर्विरोध जिला परिषद अध्यक्ष घोषित कर दिया गया. रेणु देवी पहले भी जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं.
"मैं पहले भी जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हूं. दो साल विकास नहीं के बराबर हो रहा था. इसलिए सभी जिला पार्षदों ने मिलकर मुझे निर्विरोध अध्यक्ष बनाया है. क्षेत्र में विकास को गति देना ही मेरी प्राथमिकता होगी."- रेणु देवी, अध्यक्ष, दरभंगा जिला परिषद
चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए समस्तीपुर के एडीएम (आपदा) प्रेक्षक के रूप में मौजूद रहे. वहीं समाहरणालय परिसर और अंबेडकर सभागार के सभी प्रवेश द्वारों पर दंडाधिकारियों और पुलिस बल की तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी.
क्या बोले डीएम?: वहीं मतदान को लेकर जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि आज का समय रखा गया था, जिसमें 47 सदस्य में से 29 सदस्य मतदान प्रकिया में भाग लिए. जिसमें रेणु देवी के नाम से एक ही पर्चा दाखिल किया गया. लिहाजा समय की अवधि पूरी होने के बाद उनको विजेता घोषित कर दिया गया.
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