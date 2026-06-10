ETV Bharat / state

इस्तीफे के बाद रेणु भाटिया ने जारी किया वीडियो, बोलीं- 'किसी को ठेस पहुंची हो तो क्षमा याचक हूं'

इस्तीफे के बाद रेणु भाटिया कैमरे के सामने आईं. उन्होंने कहा कि 'मेरी वजह से किसी को ठेस पहुंची हो तो क्षमा याचक हूं'

RENU BHATIA VIDEO
RENU BHATIA VIDEO (RENU BHATIA)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 10, 2026 at 7:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया इस्तीफा देने के बाद बुधवार को कैमरे के सामने आईं. इस दौरान उन्होंने कहा कि "अपने साढ़े चार वर्षों के पूरे कार्यकाल के दौरान यदि मुझसे कभी कहीं किसी कार्य में त्रुटि हुई हो, मेरी वजह से किसी को आघात पहुंचा हो या मेरी वजह से किसी कार्य में देरी हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा याचक हूं. ऐसा इसलिए है, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है और वही मैंने अपनाया है."

इस्तीफे के बाद रेणु भाटिया का वीडियो: रेणु भाटिया ने कहा कि वह सभी बेटियों को दुआ देती हैं कि जो भी बेटी आयोग तक पहुंचे, उसकी हर समस्या का समाधान हो. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके बाद जो कोई भी चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठे, वह सभी बेटियों को अपनी बेटी की निगाह से देखे, सभी बेटियों की समस्याओं को अपने परिवार की समस्या समझकर सुलझाए.

इस्तीफे के बाद रेणु भाटिया ने जारी किया वीडियो, बोलीं- 'किसी को ठेस पहुंची हो तो क्षमा याचक हूं' (RENU BHATIA)

'गीता के उपदेशों के अनुसार कार्यकाल पूरा किया': रेणु भाटिया ने अपने हाथों में श्रीमद्भगवत गीता पकड़ते हुए कहा कि "मैंने अपने कार्यकाल के साढ़े चार वर्षों को गीता के उपदेशों के अनुसार जिया है. मैं गीता की कसम खाकर कहती हूं कि मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया. यह प्रयास रहा कि सभी को सुख दे सकूं. सभी के लिए मैं काम कर सकूं, जिसकी उम्मीद से वह उनके पास पहुंचे हैं." उन्होंने कहा कि वह गीता के इन्हीं शब्दों के साथ इस कुर्सी से विदा लेती हैं. रेणु भाटिया ने अंत में जय भारत-जय हिन्द कहा.

मनोहर लाल और नायब सैनी का धन्यवाद किया: रेणु भाटिया ने कहा कि आज वह धन्यवाद करने और विदा लेने के लिए लोगों के सामने आईं हैं. उन्होंने सबसे पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया, जिन्होंने उन पर विश्वास करके उन्हें यह पद सौंपा था. इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी धन्यवाद किया, जो उन्होंने उससे भी अधिक विश्वास करके दूसरा कार्यकाल चलाया. इसके बाद रेणु भाटिया ने कहा कि उन्होंने प्रयास किया कि वह अपने इन साढ़े चार वर्षों में सबसे बेहतर कार्य करके दिखाएं.

नर्सों से विवाद का मामला: दरअसल, कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में जुड़े नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बीते रविवार को निरीक्षण के दौरान नर्सिंग स्टाफ पर की विवादित टिप्पणी के मामले ने तूल पकड़ लिया. सभी नर्सों ने पेन डाउन स्ट्राइक कर रेणु भाटिया के इस्तीफे की मांग की. नर्सिंग स्टाफ की एकजुटता भरे प्रदर्शन के चलते हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणू भाटिया को नर्सों पर की गई विवादित टिप्पणी के चलते अपने साढ़े चार वर्षों के कार्यकाल को विराम देना पड़ा. नतीजतन मंगलवार की रात उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ऑन कैमरा आकर इस्तीफा देने और विदा लेने की बात कही.

कार्यकाल हो चुका है पूरा: हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन का कार्यकाल तीन वर्ष का था. जबकि रेणु भाटिया इस पद पर साढ़े 4 साल तक सेवाएं देती रहीं. हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम 2012 के मौजूदा प्रविधान के अंतर्गत नियमानुसार रेनू भाटिया का बतौर चेयरपर्सन कार्यकाल जनवरी 2025 में पूरा हो चुका था. उन्होंने 19 जनवरी 2022 को चेयरपर्सन के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था. हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 की धारा 4(1) में स्पष्ट प्रविधान है कि आयोग की चेयरपर्सन, वाइस-चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक नहीं हो सकता. इस आधार पर उनका कार्यकाल 18 जनवरी 2025 को पूरा हुआ था.

ये भी पढ़ें- रेणु भाटिया के बयान पर नर्सिंग स्टाफ का कम नहीं हो रहा गुस्सा, कई जिलों में पेन डाउन स्ट्राइक, इस्तीफे की मांग

ये भी पढ़ें- राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेनू भाटिया पहुंची एनआईटी कुरुक्षेत्र, चार छात्र-छात्राओं की आत्महत्या को बताया दुखद

TAGGED:

RENU BHATIA NURSE CONTROVERSY
RENU BHATIA VIDEO
रेणु भाटिया नर्स विवाद
हरियाणा महिला आयोग
RENU BHATIA NURSE CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.