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कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल पहुंची रेणु भाटिया ने रेप पर उठाए सवाल, पीएमओ-नर्सों को लगाई जमकर फटकार

हरियाणा के कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में रेप के बाद राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाए हैं.

Renu Bhatia reached Lok Nayak Jaiprakash Civil Hospital in Kurukshetra and reprimanded the PMO nursing staff
कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल पहुंचे रेणु भाटिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 7, 2026 at 9:24 PM IST

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Updated : June 7, 2026 at 9:56 PM IST

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कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में 15 वर्षीय बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म के मामले को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने गहरा दुख और रोष व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि ये घटना बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है और समाज का विश्वास जीतने वाले चिकित्सा पेशे पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

सरकारी अस्पताल में हुआ था रेप : महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें 29 मई को ही घटना की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने तत्काल मामले में हस्तक्षेप किया. उन्होंने प्रशासन द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल पहुंची रेणु भाटिया ने रेप पर उठाए सवाल (ETV Bharat)

पीएमओ, नर्सिंग स्टाफ पर उठाए सवाल : महिला आयोग अध्यक्ष ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी नाबालिग या महिला मरीज की जांच के दौरान महिला स्टाफ की मौजूदगी अनिवार्य होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि जांच के दौरान कोई महिला नर्स मौजूद नहीं थी तो ये अस्पताल प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की गंभीर लापरवाही है. उन्होंने अस्पताल की पीएमओ और ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ को भी फटकार लगाई और उनकी भूमिका की भी जांच की मांग करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ये मामला गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का प्रतीत होता है. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने की बात कही.

वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए : महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा कि पीड़ित बच्ची अभी भी मानसिक सदमे में है और उसकी नियमित काउंसलिंग आवश्यक है. उन्होंने सुझाव दिया कि बच्ची को कुछ दिनों तक चिकित्सकीय निगरानी और मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराया जाए ताकि वह इस आघात से उबर सके. उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी को किसी प्रकार की विशेष सुविधा या वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए. कानून के अनुसार निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मामले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से अस्पतालों में महिला मरीजों की जांच संबंधी सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने की मांग की.

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Last Updated : June 7, 2026 at 9:56 PM IST

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