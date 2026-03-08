ETV Bharat / state

'बादशाह को साफ करना होगा कि गाने में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनका मतलब क्या है'- रेनू भाटिया

कुरुक्षेत्र: बॉलीवुड सिंगर और रैपर बादशाह ने वीडियो जारी कर टटिहरी गाने के लिए हरियाणा के लोगों से माफी मांगी है. इस पर हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने प्रतिक्रिया दी है. रेनू भाटिया ने कहा कि बादशाह को ये साफ करना होगा कि उन्होंने गाने में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया. उनका मतलब क्या है. इसके अलावा उन्हें 13 मार्च को हरियाणा महिला आयोग के सामने पेश होना होगा.

रेनू भाटिया की बदशाह पर सख्त टिप्पणी: इस कार्यक्रम के बाद महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने मशहूर रैपर सिंगर बादशाह के गाने टटिहरी को लेकर चल रहे विवाद पर कड़ा रुख अपनाया. रेनू भाटिया ने कहा कि बादशाह को "13 तारीख को महिला आयोग के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया गया है. अगर वो पेश नहीं होते हैं, तो महिला आयोग बड़ा फैसला ले सकता है. जब तक वो अपना स्पष्टीकरण नहीं देते, तब तक उनके कार्यक्रम नहीं करने दिए जाएंगे."

हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने सिंगर बादशाह के माफी वाले वीडियो पर प्रतिक्रिया दी (Etv Bharat)

'गाने में जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ उनका मतलब क्या?' उन्होंने कहा कि "हरियाणा की बेटियों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बादशाह को ये स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने गाने में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसका क्या मतलब है."