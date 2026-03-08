ETV Bharat / state

'बादशाह को साफ करना होगा कि गाने में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनका मतलब क्या है'- रेनू भाटिया

हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने सिंगर बादशाह के माफी वाले वीडियो पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि 'बादशाह को पेश होना होगा'.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 8, 2026 at 11:54 AM IST

कुरुक्षेत्र: बॉलीवुड सिंगर और रैपर बादशाह ने वीडियो जारी कर टटिहरी गाने के लिए हरियाणा के लोगों से माफी मांगी है. इस पर हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने प्रतिक्रिया दी है. रेनू भाटिया ने कहा कि बादशाह को ये साफ करना होगा कि उन्होंने गाने में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया. उनका मतलब क्या है. इसके अलावा उन्हें 13 मार्च को हरियाणा महिला आयोग के सामने पेश होना होगा.

रेनू भाटिया की बदशाह पर सख्त टिप्पणी: इस कार्यक्रम के बाद महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने मशहूर रैपर सिंगर बादशाह के गाने टटिहरी को लेकर चल रहे विवाद पर कड़ा रुख अपनाया. रेनू भाटिया ने कहा कि बादशाह को "13 तारीख को महिला आयोग के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया गया है. अगर वो पेश नहीं होते हैं, तो महिला आयोग बड़ा फैसला ले सकता है. जब तक वो अपना स्पष्टीकरण नहीं देते, तब तक उनके कार्यक्रम नहीं करने दिए जाएंगे."

हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने सिंगर बादशाह के माफी वाले वीडियो पर प्रतिक्रिया दी (Etv Bharat)

'गाने में जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ उनका मतलब क्या?' उन्होंने कहा कि "हरियाणा की बेटियों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बादशाह को ये स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने गाने में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसका क्या मतलब है."

बादशाह पेश नहीं हुए तो होगी सख्त कार्रवाई: रेनू भाटिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि "अगर बादशाह आयोग के सामने पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हरियाणा में महिला आयोग उनके किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं देगा. महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली भाषा का इस्तेमाल करने वालों के लिए ये एक स्पष्ट संदेश है कि समाज में ऐसे व्यवहार को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा."

कुरुक्षेत्र में महिला मैराथन का आयोजन: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में महिला मैराथन का आयोजन किया. इस मैराथन में बड़ी संख्या में महिलाओं और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया. इस कार्यक्रम में हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया भी शामिल हुईं. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रतिभागियों को महिला सम्मान और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया.

