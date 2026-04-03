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रेणु भाटिया का पृथला दौरा, बोलीं- "औद्योगिक इकाइयों में महिलाओं को मिले सुरक्षित माहौल, यही हमारा लक्ष्य"

रेणु भाटिया ने पृथला में औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर महिला सुरक्षा, सुविधाओं और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया.

Renu Bhatia Prithla inspection
पृथला में रेणु भाटिया का निरीक्षण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 3, 2026 at 4:08 PM IST

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पलवल: पलवल के पृथला क्षेत्र में हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने औद्योगिक इकाइयों में महिला सुरक्षा और सुविधाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने साई ऑटो कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का दौरा किया. दरअसल, रेणु भाटिया का यह निरीक्षण प्रदेशभर में चल रहे उस अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है.

Renu Bhatia Prithla inspection
पृथला में औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण (ETV Bharat)

कर्मचारियों से समस्याओं पर चर्चा: निरीक्षण के दौरान चेयरपर्सन ने महिला कर्मचारियों से बातचीत की. साथ ही उनके कार्यस्थल के माहौल, अधिकारों तथा कल्याण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि, "कार्यस्थल पर सुरक्षित, समावेशी और सहयोगात्मक वातावरण बनाना हमारी प्राथमिकता है." इस मौके पर कंपनी की डायरेक्टर तरूणा अग्रवाल भी मौजूद रहीं.

"महिला सुरक्षा को लेकर आयोग प्रतिबद्ध": रेणु भाटिया ने कहा किया, "हरियाणा राज्य महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है." उन्होंने औद्योगिक इकाइयों के मालिकों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि महिलाओं को किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी न हो. उन्होंने कहा कि, "महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है ताकि वे आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सकें."

"पुरुष प्रधान कार्यों में भी महिलाएं आगे":चेयरपर्सन ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कंपनी में कई ऐसे कार्य हो रहे हैं जो पारंपरिक रूप से पुरुषों से जुड़े माने जाते हैं, लेकिन महिलाएं उन्हें बेहतर ढंग से निभा रही हैं. इसे लेकर उन्होंने कहा कि, "महिलाएं कर्तव्यनिष्ठा के साथ शांतिपूर्ण माहौल में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं. उन्हें इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म पर पूरा सहयोग मिल रहा है."

जागरूकता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर जोर: उन्होंने कहा कि, "कंपनी में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) सक्रिय है, जहां महिलाएं अपनी समस्याएं साझा कर सकती हैं. साथ ही आयोग द्वारा महिलाओं को पॉक्सो एक्ट और साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया जाएगा. सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिससे विभिन्न राज्यों से आए कर्मचारियों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़े. यह पहल महिला सशक्तिकरण और सकारात्मक कार्य संस्कृति को मजबूत करेगी."

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