ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र नर्स विवाद पर बोली रेणु भाटिया- 'माफी नहीं मांगूंगी', ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्स फेडरेशन ने सीएम से की पद से हटाने की मांग

कुरुक्षेत्र के अस्पताल में नाबालिग से रेप मामले ने पकड़ा तूल. हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने माफी मांगने से इंकार कर दिया.

Renu Bhatia controversial statement
Renu Bhatia controversial statement (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 9, 2026 at 9:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश (LNJP) सिविल अस्पताल में 15 वर्षीय लड़की से रेप का मामला तूल पकड़ चुका है. इस घटना के बाद हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया एलएनजेपी अस्पताल पहुंची और स्टाफ को फटकार लगाई. इस दौरान रेणु भाटिया ने कहा "छोड़ूं आपकी बेटी को किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में". इस बयान पर घमासान मचा है. नर्सों ने इस पर आपत्ति जताई और प्रदर्शन किया.

मैं माफी नहीं मांगूंगी- रेणु भाटिया: नर्सों ने कहा कि रेणु भाटिया की टिप्पणियों से पूरे नर्सिंग कैडर के सम्मान को ठेस पहुंची है. यदि रेणु भाटिया सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगती, तो आंदोलन पूरे हरियाणा में फैलाया जाएगा. वहीं, फरीदाबाद में चेयरपर्सन रेणु भाटिया से जब इस विवाद पर सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि "गलती नर्सिंग ऑफिसर्स की है. मैं इस तरह की बातों के लिए माफी नहीं मांगती, मैं अपने-आप बात करूंगी."

कुरुक्षेत्र नर्स विवाद पर बोली रेणु भाटिया- 'माफी नहीं मांगूंगी' (ETV Bharat)

रेणु भाटिया को पद से हटाने की मांग: उधर, ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्स फेडरेशन ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेटर लिखा है. इन्होंने राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया को पद से हटाने की मांग की है.

फरीदाबाद में दो पक्ष भिड़े: हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया की मौजूदगी में केसों की सुनवाई के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए. हंगामे के बाद चेयरपर्सन ने एक पक्ष के एक व्यक्ति को पुलिस थाने भिजवाया.

लिव-इन रिलेशनशिप पर दी प्रतिक्रिया: लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर भी चेयरपर्सन ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि "ऐसे करीब 60 प्रतिशत मामलों में आगे चलकर विवाद पैदा होते हैं और दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं. भले ही इसके लिए कानून बना हुआ है, लेकिन समय के साथ कानूनों में बदलाव होते रहते हैं, इसलिए लिव-इन रिलेशन से जुड़े कानूनों की भी समीक्षा और बदलाव किया जाना चाहिए."

ये भी पढ़ें- रेणु भाटिया के बयान पर भड़के नर्सिंग स्टाफ, कुरुक्षेत्र में पेन डाउन हड़ताल, प्रदेशव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी

ये भी पढ़ें- कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल पहुंची रेणु भाटिया ने रेप पर उठाए सवाल, पीएमओ-नर्सों को लगाई जमकर फटकार

TAGGED:

RENU BHATIA CONTROVERSIAL STATEMENT
KURUKSHETRA LNJP HOSPITAL
कुरुक्षेत्र अस्पताल नाबालिग रेप
कुरुक्षेत्र लोकनायकजयप्रकाश अस्पताल
MINOR GIRL RAPE CASE KURUKSHETRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.