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कुरुक्षेत्र नर्स विवाद पर बोली रेणु भाटिया- 'माफी नहीं मांगूंगी', ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्स फेडरेशन ने सीएम से की पद से हटाने की मांग

फरीदाबाद: कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश (LNJP) सिविल अस्पताल में 15 वर्षीय लड़की से रेप का मामला तूल पकड़ चुका है. इस घटना के बाद हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया एलएनजेपी अस्पताल पहुंची और स्टाफ को फटकार लगाई. इस दौरान रेणु भाटिया ने कहा "छोड़ूं आपकी बेटी को किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में". इस बयान पर घमासान मचा है. नर्सों ने इस पर आपत्ति जताई और प्रदर्शन किया.

मैं माफी नहीं मांगूंगी- रेणु भाटिया: नर्सों ने कहा कि रेणु भाटिया की टिप्पणियों से पूरे नर्सिंग कैडर के सम्मान को ठेस पहुंची है. यदि रेणु भाटिया सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगती, तो आंदोलन पूरे हरियाणा में फैलाया जाएगा. वहीं, फरीदाबाद में चेयरपर्सन रेणु भाटिया से जब इस विवाद पर सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि "गलती नर्सिंग ऑफिसर्स की है. मैं इस तरह की बातों के लिए माफी नहीं मांगती, मैं अपने-आप बात करूंगी."

कुरुक्षेत्र नर्स विवाद पर बोली रेणु भाटिया- 'माफी नहीं मांगूंगी' (ETV Bharat)

रेणु भाटिया को पद से हटाने की मांग: उधर, ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्स फेडरेशन ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेटर लिखा है. इन्होंने राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया को पद से हटाने की मांग की है.