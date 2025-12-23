देश के पहले रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्रा ने 100 टेलीसर्जरी कर बनाया रिकॉर्ड, जानें विशेषज्ञों ने क्या कहा ?
Published : December 23, 2025 at 8:35 PM IST
नई दिल्ली: भारत के पहले रोबोटिक सिस्टम एसएसआई मंत्रा के द्वारा एक उपलब्धि हासिल करते हुए 100 सफल रोबोटिक टेलीसर्जरी पूरी करने का रिकॉर्ड बनाया है. विशेषज्ञों ने कहा कि यह उपलब्धि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भारत के लिए एक बड़ा कदम है, जो साबित करती है कि स्वदेशी नवाचार के माध्यम से उन्नत सर्जिकल विशेषज्ञता को दूर-दराज़ क्षेत्रों तक सुरक्षित और विश्वसनीय रूप से पहुंचाया जा सकता है. रोबोटिक टेली सर्जरी में कैंसर, हार्ट, यूरोलॉजी सहित कई तरह की जनरल सर्जरी भी शामिल रहीं.
कार्यक्रम में बोलते हुए राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के मेडिकल डायरेक्टर और जेनिटल यूरिनरी ऑन्कोलॉजी के चीफ डॉ. सुधीर रावल ने बताया कि एसएसआई मंत्रा के माध्यम से रोबोटिक टेलीसर्जरी उन कैंसर मरीजों के लिए सटीक और समय पर इलाज संभव बनाती है, जिन्हें विशेषज्ञ सर्जिकल देखभाल तक पहुंच नहीं मिल पाती. यह उपलब्धि ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में देखभाल के नए मॉडल की ओर एक सार्थक बदलाव है.
सर्जनों ने एक दिन में 20 टेली सर्जरी कर बनाया रिकॉर्ड: उन्होंने कहा कि टेली सर्जरी एक ऐसी तकनीक है, जिससे कई 100 किलोमीटर दूर बैठकर के सर्जन मरीज की सर्जरी कर सकता है, जिससे मरीज को सर्जरी के लिए लंबी दूरी नहीं तय करनी पड़ती है और उसे अपने शहर में ही इलाज मिल जाता है. उन्होंने बताया कि दिल्ली में बैठकर हम अभी तक कई कैंसर के मरीजों की सर्जरी कर चुके हैं, जो सफल रही हैं. आज देश के जाने-माने कई सर्जन ने दिल्ली में बैठकर एक ही दिन में भारत की पहली मैराथन रोबोटिक टेलीसर्जरी की जिसमें एक ही दिन में 20 से अधिक सफल रोबोटिक टेली सर्जरी की गई.
बड़ी आबादी वाला देश होने के कारण भारत में समय पर सर्जरी होना चुनौती: डॉ सुधीर पी श्रीवास्तव ने कहा कि 1.4 अरब की आबादी वाले भारत जैसे देश में, जहां उन्नत सर्जिकल देखभाल तक समान पहुंच अब भी एक चुनौती है, यह उपलब्धि टेलीसर्जरी की परिवर्तनकारी क्षमता को दर्शाती है. भारत में बड़ी आबादी के कारण लोगों के लिए समय पर सर्जरी होना अभी भी चुनौती है. रोबोटिक सर्जरी तकनीक के माध्यम से विशेषज्ञ सर्जन दूर बैठकर सर्जरी कर सकते हैं, जिससे भौगोलिक असमानताएं कम होती हैं और एक अधिक समावेशी, सशक्त और टिकाऊ स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण में मदद मिलती है. साथ ही, यह भारत को वैश्विक मेडिकल टेक्नोलॉजी और सर्जिकल इनोवेशन के अग्रणी देशों में स्थापित करती है.
मोटापे में भी कारगर है रोबोटिक टेली सर्जरी: हार्ट सर्जन डॉ. सुधीर पी श्रीवास्तव ने आगे बताया कि 100 रोबोटिक टेलीसर्जरी पूरी करना भारतीय मेडटेक नवाचार के लिए एक निर्णायक क्षण है. यह मैराथन रोबोटिक टेलीसर्जरी बड़े पैमाने पर सटीकता और विश्वसनीयता का प्रदर्शन है. हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उन्नत सर्जिकल देखभाल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित न रहे और भारत में विकसित विश्वस्तरीय विशेषज्ञता सुरक्षित तकनीक के माध्यम से लोगों तक पहुंचे.
इस विषय पर बोलते हुए बैरियाट्रिक्स एंड रोबोटिक्स सर्जरी के विशेषज्ञ डॉ. मोहित भंडारी ने कहा कि यह उपलब्धि टेलीसर्जरी को भविष्य की अवधारणा से निकालकर एक व्यावहारिक समाधान के रूप में स्थापित करती है. उन्होंने कहा कि मोटापे में भी रोबोटिक टेली सर्जरी कारगर है. इससे मरीज को कोई परेशानी नहीं होती और जल्दी छुट्टी मिल जाती है. कार्यक्रम में पहुंचे हैदराबाद से पहुंचे यूरोलाजी के विशेषज्ञ सर्जन डॉ. चंद्रमोहन वड्डी ने बताया कि टेलीसर्जरी के दौरान एसएसआई मंत्रा सिस्टम की निरंतरता और तेज़ प्रतिक्रिया सर्जनों का आत्मविश्वास बढ़ाती है. और जटिल यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं के दायरे को और विस्तृत करती है.
