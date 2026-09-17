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लखनऊ में नौनिहालों की जान से खेल रहे शहर के नामचीन स्कूल, 20 स्कूली वाहनों हुआ चालान

लखनऊ में नौनिहालों की जान से खेल रहे शहर के नामचीन स्कूल. ( ETV Bharat )

लखनऊ जोन के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राधेश्याम खुद मैदान में उतरे और उनके साथ पूरी प्रवर्तन टीम ने नौनिहालों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर स्कूलों में वाहनों की चेकिंग की. 20 स्कूली वाहन मानकों का उल्लंघन करते हुए पाए गए..इन सभी का चालान किया गया.

लखनऊ में नौनिहालों की जान से खेल रहे शहर के नामचीन स्कूल. (ETV Bharat)

शहर के नामीगिरामी स्कूलों में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बसों और स्कूली वाहनों की बारीकी से जांच की. कमी पाए जाने पर कई स्कूलों को चेतावनी दी.

दोपहर तक जहां स्कूली वाहनों की जांच करने परिवहन विभाग के अधिकारी नामचीन स्कूलों में पहुंचे तो इसके बाद देर शाम तक अवैध वाहनों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी रही.

लखनऊ में नौनिहालों की जान से खेल रहे शहर के नामचीन स्कूल. (ETV Bharat)

सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन कराए जाने और अवैध रूप से संचालित वाहनों के जिला परिवहन विभाग की तरफ से बुधवार को ताबड़तोड़ अभियान चलाया गया. सुबह से लेकर देर शाम तक यह अभियान जारी रहा.

लखनऊ: परिवहन विभाग लगातार स्कूलों को नौनिहालों की सुरक्षा को लेकर दिशा- निर्देश जारी करता है. बावजूद इसके कई स्कूल सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. मासूमों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं. अब ऐसे स्कूलों पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.

लखनऊ में नौनिहालों की जान से खेल रहे शहर के नामचीन स्कूल. (ETV Bharat)

लखनऊ जोन के आरटीओ (प्रवर्तन) प्रभात पांडेय ने बताया कि अभियान के दौरान कुल 29 वाहनों के चालान किए गए. इनमें नौ बसों और 11 स्कूली वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई. इसके अलावा एक बस और चार अर्टिगा कार सहित कुल पांच वाहनों को पी-4 पार्किंग में बंद किया गया.

उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने लखनऊ स्थित जीडी गोयनका और सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में जाकर स्कूली वाहनों का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया.

लखनऊ में नौनिहालों की जान से खेल रहे शहर के नामचीन स्कूल. (ETV Bharat)

निरीक्षण के दौरान वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस, सुरक्षा मानकों और अन्य आवश्यक अभिलेखों/व्यवस्थाओं का परीक्षण किया गया.

विद्यालय प्रबंधन और वाहन संचालकों को स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने और निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए.

नौनिहालों की जान से खेल रहे शहर के नामचीन स्कूल. (ETV Bharat)

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूली वाहनों और अन्य वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

वाहन स्वामियों और विद्यालय प्रबंधनों से अपील की गई है कि वे वाहनों की फिटनेस, वैध दस्तावेजों एवं निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करें, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके.

लखनऊ में नौनिहालों की जान से खेल रहे शहर के नामचीन स्कूल. (ETV Bharat)

अभियान उप परिवहन आयुक्त लखनऊ (परिक्षेत्र) राधेश्याम और संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), लखनऊ जोन, प्रभात पाण्डेय के निर्देशन में संचालित किया गया.

अभियान में लखनऊ के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) प्रदीप कुमार सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ट्रांस गोमती हिमांशु जैन, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आलोक कुमार यादव, उन्नाव। के यात्री/मालकर अधिकारी विनय कुमार पाण्डेय और सीतापुर में यात्री/मालकर अधिकारी आब्दीन अहमद ने वाहनों पर कार्रवाई की.