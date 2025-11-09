ETV Bharat / state

कैनवास पर चली कूंचियां, बूंदी की प्राचीन धरोहर और विरासत बचाने का संदेश

देशभर से आए कलाकारों ने अपने चित्रों के जरिए दी विरासत बचाने की प्रेरणा.

artist brushing on canvas
कैनवास पर कूंची चलाते कलाकार (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 9, 2025 at 6:18 PM IST

बूंदी: तीन दिवसीय बूंदी महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को सुखमहल रंग और कूंचियों के मिलन का गवाह बना. जैतसागर झील किनारे देशभर के नामचीन चित्रकारों ने अपने ब्रश और रंगों के जरिए बूंदी की प्राचीन धरोहर, ऐतिहासिक स्थापत्य और लोक संस्कृति को नया जीवन देने का प्रयास किया. यह प्रदर्शनी न केवल कला प्रेमियों के लिए, बल्कि प्राचीन हैरिटेज भवनों, कुंड-बावड़ियों और विलुप्त होती परंपराओं को सहेजने का संदेश देती नजर आई.

बूंदी ब्रश संस्थान के तत्वावधान में प्रदर्शनी में 30 से अधिक चित्रकारों ने भाग लिया. कलाकारों ने एक्रेलिक रंगों का उपयोग करते बूंदी की पहचान रहे हैरिटेज स्थल, राजस्थानी लोकजीवन, वाइल्डलाइफ और पारंपरिक बूंदी चित्र शैली को कैनवास पर उतारा.

संस्थान से जुड़े वरिष्ठ चित्रकार पंकज सिसोदिया ने बताया कि यह एक्जीबिशन बूंदी की कला और इतिहास के संरक्षण के उद्देश्य से लगाई गई. टिकाऊ होने, जल्दी सूखने और पानी से खराब नहीं होने के कारण एक्रेलिक रंगों का इस्तेमाल किया गया. मेरठ से आए चित्रकार कृष्ण कुमार कुंदरा बोले- मेरे लिए हमारी विरासत ही सबसे बड़ा विषय है. जब तक लोग प्राचीन धरोहरों को जानेंगे नहीं, तब तक संरक्षण की भावना नहीं जगेगी. मेरी कूंची उसी संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती है.

कैनवास पर कूंचियां चलाते चित्रकार (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: बूंदी महोत्सव: मनुहार कर परोसे कत्त-बाफले, चखते ही विदेशी मेहमान बोले-वेरी नाइस...वंडरफुल

ये कलाकार रहे मौजूद: उदयपुर के अनुराग शर्मा, भीलवाड़ा के केजी कदम, चित्तौड़गढ़ के मुकेश शर्मा, उदयपुर के निर्मल यादव, सवाई माधोपुर के वन्यजीव चित्रकार विजय कुमावत, शाहपुरा (भीलवाड़ा) के इकबाल हुसैन और किशनगढ़ के महेश कुमावत जैसे नामचीन कलाकार आए. कलाकार आशीष शृंगी, अनिल जांगिड़, दुर्गेश अटल आदि मौजूद थे.

Bringing the culture of Bundi to canvas
बूंदी की संस्कृति को कैनवास पर उतारते हुए (ETV Bharat Bundi)

कलाकारों की पीड़ा: वरिष्ठ चित्रकार पंकज सिसोदिया ने बूंदी में आर्ट गैलरी की सख्त जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि यहां प्रतिभा की नहीं बल्कि मंच की कमी है. सरकार कलाकारों को उचित प्लेटफॉर्म दे तो बूंदी की कला फिर से अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल कर सकती है. सिसोदिया ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व बूंदी ब्रश संस्थान की स्थापना की थी, ताकि स्थानीय चित्रकारों को साझा मंच मिले, लेकिन अब भी सरकारी स्तर पर स्थायी सहयोग या प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा.

Bundi Palace on canvas
कैनवास पर बूंदी के महल (ETV Bharat Bundi)

लोक संस्कृति और प्रकृति का संगम: चित्रों में न केवल ऐतिहासिक महल, छतरियां, हवेलियां झलकी बल्कि चंबल की हरियाली, रामगढ़ टाइगर रिजर्व के बाघ, बूंदी की बावड़ियों की गहराई भी महसूस की गई.

