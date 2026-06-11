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चर्चित निसर्ग को IIT कानपुर में मिली नौकरी; अब देश भर के छात्र कर सकेंगे आवेदन

कानपुर: पूरी दुनिया में जिस छात्र निसर्ग अधिकारी के हुनर को सराहा जा रहा है, अब वही आईआईटी कानपुर में इंजीनियर के तौर पर काम करते हुए दिखेंगे. निसर्ग ने कुछ दिनों पहले ही सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम की पोल खोल कर रख दी थी. निसर्ग की प्रतिभा को देखते हुए आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल ने निसर्ग को इंजीनियर के तौर पर नियुक्त कर दिया है.

इस पूरे मामले को लेकर आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल ने बताया निसर्ग की ज्वाइनिंग के साथ ही अब आईआईटी कानपुर में एक नया स्नातक स्तर का प्रोग्राम शुरू किया गया है, जो कि साइबर वॉरियर्स की ट्रेनिंग पर आधारित होगा. कहा जिस तरह से साइबर स्पेस पर लगातार हमले हो रहे हैं, उन्हें देखते हुए देश को अब ऐसे इंजीनियर की जरूरत है, जो साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में पूरी तरह से दक्ष हों. इस तरह के छात्रों के लिए कार्यक्रम लॉन्च किया गया है. जिसमें जल्द ही छात्रों के दाखिले शुरू होंगे.

हैकेथॉन प्रोग्राम से मिलेगा प्रवेश: आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल ने बताया ऐसे स्टूडेंट्स को आईआईटी कानपुर में हैकेथॉन प्रोग्राम से प्रवेश मिलेगा. छात्रों के लिए यह कार्यक्रम करीब दो वर्षों का होगा. संस्थान के विशेषज्ञ इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ऐसे छात्रों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा, जो किसी न किसी साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में पहले से ही काम कर रहे हैं. कहा पहले 2 साल में आईआईटी कानपुर में छात्रों को साइबर सिक्योरिटी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी. उसके बाद छात्रों को किसी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा. प्रोफेसर मणींद्र ने कहा इससे छात्र यह जान पाएंगे कि किस तरीके की थ्रेड्स सामने आती हैं और कैसे उन्हें प्रोटेक्ट करना है? बोले पूरी कवायद का मकसद है कि हमारे देश को बेहतर साइबर वारियर्स मिल सकें.

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