'मैं कर सकता हूं कातिल हाथी को कंट्रोल', हंटर शफत अली बोले- चाईबासा के लोगों के लिए हर पल कीमती
चाईबासा में जंगली हाथी को कंट्रोल करने के लिए मशहूर शिकारी शफत अली तैयार हैं. उन्होंने बताया कैसे जंगली हाथी को काबू कर सकते हैं.
Published : January 13, 2026 at 6:34 PM IST|
Updated : January 13, 2026 at 7:14 PM IST
रिपोर्ट: राजेश कुमार सिंह
रांची: चाईबासा में एक जगंली हाथी ने तबाही मचा रखा है. इस जंगली हाथी ने 20 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया है. लेकिन अभी तक जंगली हाथी तो कंट्रोल नहीं किया जा सका है. इस मामले में ईटीवी भारत ने मशहूर शिकारी शफत अली से बात की. शफत अली ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि वे झारखंड के लिए फ्रीस सेवा देने के लिए तैयार हैं और वे हाथी को ट्रेंकुलाइज कर सकते हैं.
जल्द फैसला लेने की है जरूरत- शफत अली
नवाब शफत अली ने कहा कि, 'हमारा संविधान का आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है. लेकिन यहां तो मुफ्त में जान जा रही है. 20 लोगों की जान चली गई. इसको सुनकर दिल रोता है. दूसरी चीज है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 11 ब. यह कहता है कि जब कोई भी जानवर इंसान के लिए घातक होता है तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उसको मारने का आदेश दे सकते हैं. इसमें एक शब्द है डेजरस टू मैनकाइंड. अगर जानवर गांव, खेत तक आ गया तो वह खतरनाक हो जाता है. कानून कहता है कि शेड्यूल 1 के तहत अगर जानवर घातक हो गया तो उसको पकड़ना और रोकना राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है. यह देखना है कि हाथी मस्त या सनकी है. अभी तक तय नहीं हो पाया है कि हाथी किस हाल में है. झारखंड में कुनकी हाथी नहीं है. ट्रेंड डॉक्टर नहीं है. एक वेटनरी डॉक्टर और डीएफओ कुछ नहीं कर सकते हैं.'
साहिबगंज को सनकी हाथी से दिलाई थी निजात
नवाब शफत अली ने साल 2017 की घटना का जिक्र किया. उस वक्त साहिबगंज के पहाड़ी क्षेत्र से निकला एक मदमस्त हाथी बिहार के भागलपुर स्थित मैदानी इलाके में कोहराम मचा रहा था. पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से हाथी को खदेड़ने वाली टीम बुलाई गई थी. इस बीच तीन सप्ताह के भीतर उस हाथी ने बिहार में चार लोगों को कुचलकर मार डाला. तब बिहार के तत्कालीन पीसीसीएफ एसएस चौधरी ने नवाब शफत अली को बुलावा भेजा था. इसी दौरान वह हाथी साहिबगंज में प्रवेश कर गया और एक-एक कर 11 लोगों की जान ले ली. नवाब ने झारखंड के तत्कालीन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एल.आर.सिंह से बातचीत के आधार पर अपनी तैयारी शुरु कर दी.
7 अगस्त 2017 का दिन था बेहद खौफनाक
नवाब शफत अली ने बताया कि उस हाथी का आतंक बढ़ता जा रहा था. उसे ट्रेंकुलाइज करने की पहल शुरू की गई. उनको सहयोग करने के लिए रांची चिड़ियाघर के सीनियर वेटनरी डॉ अजय को बुलाया गया. तत्कालीन डीएफओ मनीष तिवारी ने भौगोलिक स्थिति बताई. 7 अगस्त को तूती पहाड़ी के पास हाथी के होने की खबर मिली. पूरी टीम हाथी से करीब 25 मीटर की दूरी पर पहुंचकर झाड़ियों की आड़ से ट्रेंकुलाइज करने की तैयारी करने लगी. इसी बीच हाथी ने धावा बोल दिया. कुछ लोग पेड़ पर चढ़ गये. इस बीच वह हाथी नवाब को रौंदने के लिए बढ़ा तो उन्होंने एक के बाद एक दो गोलियां जमीन की तरफ दागी. जिससे पत्थर और मिट्टी के छींटे उस हाथी के पैरों में लगे. इतना होते ही वह मुड़कर घने जंगल में समा गया.
9 अगस्त 2017 को लेना पड़ा था बड़ा फैसला
नवाब शफत अली ने बताया कि हाथी ने साहिबगंज में तीन माह के भीतर 11 लोगों की जान ले ली थी. तब 9 अगस्त 2017 को तत्कालीन मुख्यमंत्री के आदेश पर वन विभाग ने हाथी को मारने का आदेश जारी कर दिया था. क्योंकि हाथी ने 19 गांवों में कोहराम मचा रखा था. अब हाथी को ढेर करने की तैयारी की जा चुकी थी. शूटर नवाब शफत अली अपनी टीम के साथ हाथी के करीब पहुंच चुके थे. उस वक्त उन्होंने डॉक्टर अजय से ट्रेंकुलाइज करने के बिंदु पर चर्चा की. इसी बीच हाथी को उनकी गंध मिल गई. उसने टीम पर धावा बोल दिया. मौत आंख के सामने थी. नवाब ने निशाना साधकर .458 से गोली दाग दी. लेकिन गोली हाथी के बाई आंख के नीचे लगी. वह घुटने पर आ गया. उस वक्त नवाब और हाथी के बीच महज 4 मीटर का फासला था. हाथी अपनी सूंड से नवाब को लपेटना चाह रहा था. इसी दौरान सिर के बीचो-बीच दूसरी गोली दागी गई. ब्रेन में गोली के इंटर करते ही उसका अंत हो गया.
कौन हैं नवाब शफत अली खान?
शफत अली का ताल्लुक हैदराबाद के एक अमीर खानदानी परिवार से है. जब कोई जानवर इंसानी जिंदगी के लिए खतरा बन जाता है या खुद कभी जानवर की जिंदगी खतरे में आ जाती है तो फिर एक ही नाम पुकारा जाता है वह है "नवाब शफत अली खान". इनकी पहचान कंजर्वेशनिस्ट, मान्यता प्राप्त शिकारी, ट्रैंकुलाइजिंग एक्सपर्ट और बिहार वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य के रूप में होती है. कुल नौ राज्यों का वन विभाग उनकी सेवा लेता है.
ये भी पढ़ें:
चाईबासा का जानलेवा हाथी कैसे होगा कंट्रोल, चर्चित हंटर शफत अली फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देने को तैयार, ईटीवी भारत से की खास बातचीत
चाईबासा में कातिल हाथी को ट्रैक करने की कवायद जारी, आगरा से पहुंची टीम