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विख्यात कवि दुर्गादान सिंह गौड़ का निधन, पैतृक गांव जोलपा में होगा अंतिम संस्कार, ओम बिरला व कुमार विश्वास ने दी श्रद्धांजलि

कोटा: प्रसिद्ध राष्ट्र कवि 'दाभाई' दुर्गादान सिंह गौड़ का निधन हो गया है. वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे. उनका इलाज कोटा के निजी अस्पताल में चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली. उनका अंतिम संस्कार सोमवार को झालावाड़ जिले की खानपुर तहसील के जोलपा गांव में किया जाएगा.वे मूल रूप से झालावाड़ जिले के जोलपा गांव के रहने वाले थे. पढ़ाई के लिए किशोरावस्था में कोटा आए और फिर यहीं बस गए. शहर के भीतरी क्षेत्र रेतवाली में उनका मकान था. उनकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाड़ौती और हिंदी भाषा के कवि सम्मेलनों में प्रस्तुतियां रही हैं. काव्य मंचों पर उन्हें 'हाड़ौती के कालिदास' की संज्ञा दी गई थी. उनके निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व कवि कुमार विश्वास समेत कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी है. कुमार विश्वास ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए 'हाड़ौती की वीणा' और 'लोकभाषा के कालिदास' बताया है.

कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया पर उनकी रचना 'तू अतरी खूब खुले छे, पाणी में चांद घुळै छे, थारी चाल असी ओ मजेजण थाळी में मूंग ढुळै छे' को भी साझा किया है. दुर्गादान सिंह गौड़ युवावस्था में पटवारी की नौकरी कर चुके थे, लेकिन कुछ समय बाद इस्तीफा देकर हाड़ौती और हिंदी में काव्य लेखन और पाठ से जुड़ गए. वे हाड़ौती शोध प्रतिष्ठान के शोधार्थी रहे. इसके बाद अंता और बाद में खानपुर में स्कूल संचालित किया.