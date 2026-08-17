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विख्यात कवि दुर्गादान सिंह गौड़ का निधन, पैतृक गांव जोलपा में होगा अंतिम संस्कार, ओम बिरला व कुमार विश्वास ने दी श्रद्धांजलि

प्रख्यात कवि कुमार विश्वास ने राष्ट्र कवि दाभाई दुर्गादान सिंह गौड़ को श्रद्धांजलि देते हुए 'हाड़ौती की वीणा' और 'लोकभाषा के कालिदास' बताया है.

Hadauti Poet Durgadan Singh Gaur
दुर्गादान सिंह को सम्मानित करते कवि सुरेंद्र शर्मा. साथ में अरुण जैमिनी (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 17, 2026 at 9:49 AM IST

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कोटा: प्रसिद्ध राष्ट्र कवि 'दाभाई' दुर्गादान सिंह गौड़ का निधन हो गया है. वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे. उनका इलाज कोटा के निजी अस्पताल में चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली. उनका अंतिम संस्कार सोमवार को झालावाड़ जिले की खानपुर तहसील के जोलपा गांव में किया जाएगा.वे मूल रूप से झालावाड़ जिले के जोलपा गांव के रहने वाले थे. पढ़ाई के लिए किशोरावस्था में कोटा आए और फिर यहीं बस गए. शहर के भीतरी क्षेत्र रेतवाली में उनका मकान था. उनकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाड़ौती और हिंदी भाषा के कवि सम्मेलनों में प्रस्तुतियां रही हैं. काव्य मंचों पर उन्हें 'हाड़ौती के कालिदास' की संज्ञा दी गई थी. उनके निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व कवि कुमार विश्वास समेत कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी है. कुमार विश्वास ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए 'हाड़ौती की वीणा' और 'लोकभाषा के कालिदास' बताया है.

कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया पर उनकी रचना 'तू अतरी खूब खुले छे, पाणी में चांद घुळै छे, थारी चाल असी ओ मजेजण थाळी में मूंग ढुळै छे' को भी साझा किया है. दुर्गादान सिंह गौड़ युवावस्था में पटवारी की नौकरी कर चुके थे, लेकिन कुछ समय बाद इस्तीफा देकर हाड़ौती और हिंदी में काव्य लेखन और पाठ से जुड़ गए. वे हाड़ौती शोध प्रतिष्ठान के शोधार्थी रहे. इसके बाद अंता और बाद में खानपुर में स्कूल संचालित किया.

पढ़ें: राजस्थानी लोकसंगीत के प्रहरी 'राजस्थान रत्न' केसी मालू नहीं रहे, संस्कृति जगत को अपूरणीय क्षति

Hadauti Poet Durgadan Singh Gaur
काव्य पाठ करते हुए दुर्गादान सिंह गौड़ (ETV Bharat Kota)

देशभक्ति गीतों के लिए थे प्रसिद्ध: वे कवि सम्मेलनों में विशेष रूप से देशभक्ति गीतों के लिए लोकप्रिय थे. उनकी दो पुस्तकें 'पाणी में चांद घुले है' और 'राधे राधे' प्रकाशित हो चुकी हैं. 'रेखाचित्र' प्रकाशनाधीन थी. उनका जन्म 10 अक्टूबर 1947 को हुआ था. पिता ठिकानेदार चतर सिंह और माता अनार कंवर थीं. पत्नी का नाम कैलाश कंवर था. उनके चार बेटे और दो बेटियां हैं. बेटे निशामुनि सिंह गौड़ ने बताया कि बचपन में खेलते समय एक हाथ में चोट लगने से वह खराब हो गया था. उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मोईकलां गांव से की. बाद में कोटा के सूरजपोल स्थित महाराव भीम सिंह छात्रावास में रहे. बुआ के बेटे और प्रसिद्ध कवि रघुराज सिंह हाड़ा के संपर्क में आने से साहित्य में रुचि बढ़ी. राजस्थान में हाड़ौती भाषा के प्रमुख कवि के रूप में पहचान बनाने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर काव्य पाठ किए.

Hadauti Poet Durgadan Singh Gaur
अंतरराष्ट्रीय कवि हरिओम पवार के साथ दुर्गादान सिंह गौड़ (ETV Bharat Kota)

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RENOWNED HADAUTI POET DURGADAN
हाड़ौती के कालिदास
स्पीकर ओम बिरला ने दी श्रद्धांजलि
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