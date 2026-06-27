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'दिल्ली नगर निगम के जोन का नाम बदलने से कई फायदे, प्रशासनिक कामकाज होंगे आसान'

दिल्ली नगर निगम (MCD) के 12 जोनों के नाम बदलने से सेंट्रल जोन की चेयरमैन ने बताये अनगिनत फायदे.

MCD Zones Renaming
योगिता सिंह, चेयरमैन साउथ ईस्ट दिल्ली जोन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 27, 2026 at 7:51 PM IST

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नई दिल्‍ली: केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पुनर्गठित राजस्व जिलों के साथ एकरूपता लाने के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) के 12 जोनों के नाम बदलने की मंजूरी दे दी. इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज और विभागों के बीच समन्वय को आसान बनाना है. दिल्ली के सेंट्रल जोन को साउथ ईस्ट जोन का नाम दिया गया है. नाम बदले जाने की वजह से एक ही क्षेत्र में डीसी,डीएम और डीसीपी होंगे इससे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियो को काम करने में आसानी होगी.

एक ही जिला में अपने सभी काम करवा सकेंगे

सेंट्रल जोन जो साउथ ईस्ट दिल्ली जोन हो गया है इसकी चेयरमैन योगिता सिंह ने बताया कि जोन के नाम बदल जाने से काम पर बहुत फर्क पड़ेगा. पहले साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल जोन आता था इससे काम करने में काफी दिक्कतें हो रही थी क्योंकि जिला साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट लगता है और जोन सेंट्रल जोन हो जाता था लेकिन अब साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है और साउथ ईस्ट जोन भी है. इससे एक ही जिले में डीसी भी होंगे,डीएम भी होंगे और डीसीपी भी होंगे. हर काम एक ही जिला में हो जाएगा और सभी जिले के अधिकारी भी एक दूसरे के काम को समझेंगे.

दिल्ली नगर निगम के जोन का नाम बदले जानें पर पार्षद का बयान (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि अब इससे फायदा यह होगा कि जनता एक ही जिला में अपने सभी काम करवा सकेंगे और अधिकारी भी अपने जिला के किसी काम के लिए आगे जाकर अप्रोच करेंगे. अब नाम के साथ-साथ काम का भी क्लेरिफिकेशन हो जाएगा.

विकास कार्य होगा तेज

सेंट्रल जोन के पूर्व चेयरमैन और श्रीनिवास पुरी वार्ड से निगम पार्षद राजपाल सिंह ने बताया कि दिल्ली और देश की सरकार की जो योजनाएं है और जो उसका गृह क्षेत्र है उसके हिसाब से काम होना चाहिए था. जोन का नाम साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट आने से साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीएम, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसी और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का फायर सिस्टम सब एक हो जाएगा. इससे हम लोगों को भी काम करने में सहूलियत होगी.

वहीं अब जनता को भी अपने किसी भी काम के लिए एक ही जिला में आसानी से अधिकारियों से मिलकर काम करवा सकेंगे. पहले जो लोगों को अपने जिले के जोन और जिला में कंफ्यूजन था, अब वह कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा. एक लेवल पर और एक धरातल पर यहां काम हो सकेगा. अब सभी एजेंसियां मिलकर एक साथ काम करेगी तो विकास कार्य भी तेज होगा और लोगों को इसका लाभ भरपूर मिल सकेगा.

सरकार का मानना है कि राजस्व जिलों और नगर निगम जोनों के अलग-अलग नाम होने से कई बार प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भ्रम की स्थिति पैदा होती थी. अब नए नाम लागू होने के बाद विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा और नागरिक सेवाओं के संचालन में भी सुविधा मिलेगी.

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