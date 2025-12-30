गहलोत बोले- मनरेगा के मूल स्वरूप को मिटाने का प्रयास निंदनीय, सरकार की मानसिकता गरीब विरोधी
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया जा रहा है.
Published : December 30, 2025 at 6:23 PM IST
जयपुर: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का नाम बदलने और इसमें किए गए बदलाव को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस पार्टी ने देशभर में मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में धरने प्रदर्शन किए थे. राजस्थान में भी प्रदेश कांग्रेस की ओर से सभी जिलों में धरने दिए गए थे.
मनरेगा को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर देश भर में 5 जनवरी से धरने प्रदर्शन आयोजित करने जा रही है. इसे लेकर 27 दिसंबर को दिल्ली में हुई कांग्रेस की सर्वोच्च इकाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में प्रस्ताव भी पास किया गया है. इधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली मुद्दे के बाद अब मनरेगा के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है.
ग्रामीण भारत की 'जीवनरेखा' कही जाने वाली मनरेगा (MGNREGA) के मूल स्वरूप को मिटाने का जो कुप्रयास केंद्र सरकार कर रही है, वह न सिर्फ निंदनीय है बल्कि करोड़ों वंचित परिवारों को पुनः अंधकार और अभाव की ओर धकेलने का षड्यंत्र है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) December 30, 2025
यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी और पूर्व…
पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से फिर से मनरेगा को ही बहाल करने की मांग की है. पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ग्रामीण भारत की 'जीवनरेखा' कही जाने वाली मनरेगा के मूल स्वरूप को मिटाने का जो कुप्रयास केंद्र सरकार कर रही है, वह न सिर्फ निंदनीय है बल्कि करोड़ों वंचित परिवारों को पुनः अंधकार और अभाव की ओर धकेलने का षड्यंत्र है.
मनरेगा ने करोड़ों लोगों को गरीबी के दलदल से निकाला : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की दूरदर्शी सोच ने 2005 में इस योजना को एक 'कानूनी सुरक्षा कवच' बनाया था, जिसने करोड़ों परिवारों को गरीबी के दलदल से निकाला. मनरेगा की जगह लाई जा रही नई योजना में 60:40 का फंडिंग पैटर्न लागू करना इस योजना का गला घोंटने जैसा है, क्योंकि राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया जा रहा है.
गहलोत ने कहा कि सबसे चिंताजनक 'एग्रीकल्चर पॉज' का प्रावधान है. खेती के व्यस्त समय में योजना बंद करना, मजदूरों की 'मोलभाव करने की शक्ति' को कुचलने जैसा है, जिससे वे कम मजदूरी पर काम करने को मजबूर होंगे. गहलोत ने कहा कि राजस्थान मनरेगा में रोजगार देने के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में रहा है एवं यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं विशेष तौर पर ग्रामीण महिलाओं को काम देने में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका है. गरीब विरोधी मानसिकता के साथ मनरेगा के स्थान पर लाई गई नई योजना का हम विरोध करते हैं और मनरेगा की बहाली की मांग करते हैं.