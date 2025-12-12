कुलपतियों को हटाने का मामला : NSUI ने लगाया राज्यपाल पर दबाव का आरोप, ABVP ने दिया जवाब
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अब तक पांच कुलपतियों को सस्पेंड कर हटाया. एनएसयूआई के आरोप को एबीवीपी ने बताया राजनीतिक दिशा देने की कोशिश.
Published : December 12, 2025 at 6:03 PM IST
जयपुर: राजस्थान के विश्वविद्यालयों में इस साल कुलपतियों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई देखने को मिली है. गंभीर शिकायतों, प्रशासनिक अनियमितताओं, वित्तीय गड़बड़ियों और छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शनों के बीच कुलाधिपति राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अब तक पांच कुलपतियों को सस्पेंड कर हटाया है. जबकि एक कुलपति ने विवाद बढ़ने पर इस्तीफा दे दिया. इस कार्रवाई पर एनएसयूआई का आरोप है कि गवर्नर ने एबीवीपी के दबाव में आकर फैसले लिए, जबकि एबीवीपी का कहना है कि कार्रवाई सिर्फ जांच में साबित हुए भ्रष्टाचार के मामलों के आधार पर हुई हैं.
जोबनेर में फोड़े गए थे पटाखे : जयपुर जिले के जोबनेर स्थित श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर डॉ. बलराज सिंह को अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में निलंबित किया गया था. जिसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कैंपस में पटाखे भी फोड़े थे. सिंह पर अपने कार्यकाल के अंतिम महीनों में नियम विरुद्ध फैसले लेने, कर्मचारियों के स्थानांतरण और बर्खास्तगी जैसे आरोप लगे थे. उनका कार्यकाल सिर्फ सात दिन बाद समाप्त होने वाला था. हालांकि, हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट वाले दिन उनका सस्पेंशन रद्द कर दिया था.
बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर में भी कुलगुरुओं पर लगे थे आरोप : इसी तरह बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय और जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के कार्यवाहक वीसी डॉ. अरुण कुमार को अगस्त में हटाया गया. जांच में पाया गया कि उन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम का पालन नहीं किया और अधिकारों का दुरुपयोग कर संस्थान को वित्तीय नुकसान पहुंचाया. वहीं, जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के वीसी प्रो केएल श्रीवास्तव को 10 फरवरी को सस्पेंड किया गया था. उनके खिलाफ भी पद के दुरुपयोग और अनियमितताओं के आरोप लगे थे. रिटायरमेंट में केवल चार दिन पहले उन्हें हटाया गया, जबकि भरतपुर की महाराजा सूरजमल बृज यूनिवर्सिटी के वीसी रमेश चंद्र को 11 नवंबर को हटाया गया. उन पर आरोप था कि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया और यूनिवर्सिटी फंड का गलत उपयोग किया.
उदयपुर में बयान पर लिया इस्तीफा : उधर, उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की वीसी सुनीता मिश्रा ने औरंगजेब पर बयान के बाद उभरे विवाद के बीच छुट्टी ली और बाद में इस्तीफा दे दिया. उनके खिलाफ एबीवीपी ही नहीं एनएसयूआई सहित कई जाति संगठनों ने भी विरोध किया था. छात्रों ने उनके चैंबर को बाहर से बंद कर, पुतला फूंका और फोटो पर स्याही भी डाली थी.
एनएसयूआई का आरोप- गवर्नर एबीवीपी के दबाव में : राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे लंबे समय से संघ पृष्ठभूमि से जुड़े हैं. ऐसे में एनएसयूआई की ओर से ये आरोप लगाया गया कि कुलगुरुओं पर कार्रवाई छात्र संगठन एबीवीपी के दबाव में हुई. एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि राज्यपाल एबीवीपी के दबाव में काम कर रहे हैं. जोबनेर में कुलपति को हटाया जाता है और एबीवीपी पटाखे फोड़कर जश्न मनाती है. 6 कुलपतियों को सिर्फ एबीवीपी के आंदोलन के चलते हटाया गया. इससे स्पष्ट है कि गवर्नर साहब केवल एबीवीपी की सुन रहे हैं. एनएसयूआई इस की कड़े शब्दों में निंदा करता है.
एबीवीपी ने कहा- राजनीतिक दिशा देने का काम : इस पर एबीवीपी प्रांत मंत्री अभिनव सिंह ने कहा कि राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं से जुड़े भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों पर एबीवीपी ने मुखर होते हुए छात्रों की आवाज उठाई. जांच में तथ्य सामने आने के बाद ही उन्हें हटाने की कार्रवाई हुई. यह सभी वीसी कांग्रेस शासन काल के समय लगे हुए थे, जिनके भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले सामने आने के बाद कार्रवाई की गई है. कुछ लोग जबरन इसे राजनीतिक दिशा देने का काम कर रहे हैं.
राजस्थान में कार्रवाई का सामना करने वाले कुलगुरु (2025) :
|विश्वविद्यालय
|कुलपति
|आरोप/कारण
|स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
|डॉ. अरुण कुमार
|नियमों का उल्लंघन, अधिकार दुरुपयोग, आर्थिक नुकसान
|कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
|डॉ. अरुण कुमार (कार्यवाहक)
|प्रशासनिक अनियमितताएं
|जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर
|प्रो. के.एल. श्रीवास्तव
|पद का दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितताएं
|श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर)
|डॉ. बलराज सिंह
|कार्यकाल के अंतिम महीनों में नियमविरुद्ध निर्णय
|महाराजा सूरजमल बृज यूनिवर्सिटी, भरतपुर
|रमेश चंद्र
|फंड का दुरुपयोग, गलत भुगतान
|मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर
|सुनीता मिश्रा
|विवादित बयान, विरोध बढ़ने पर छुट्टी फिर इस्तीफा
हाल ही में इन्हें किया गया नियुक्त : राज्यपाल ने कृषि विश्वविद्यालय कोटा में डॉ. बिमला ड्रंकवाल, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में डॉ. वीरेंद्र सिंह जेतावत, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में प्रो. पुष्पेंद्र सिंह चौहान, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में डॉ. प्रताप सिंह, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में प्रो. पवन कुमार शर्मा, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में प्रो. गोविंद सहाय शुक्ला और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में प्रो. निमित रंजन चौधरी को कुलगुरु पद पर नियुक्त किया है.
उधर, उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने वीसी को हटाने और लगाए जाने के मामले को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया. बहरहाल, राजस्थान में विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं पर हुई ताबड़तोड़ कार्रवाइयों ने उच्च शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता, जवाबदेही और छात्र राजनीति की भूमिका को लेकर नई बहस छेड़ दी है. एक ओर एबीवीपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों की जीत बता रही है, वहीं एनएसयूआई इन फैसलों को राजनीतिक दबाव का परिणाम मान रही है. आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या ये कार्रवाइयां वाकई व्यवस्था को सुधारने में मददगार बनीं?