कुलपतियों को हटाने का मामला : NSUI ने लगाया राज्यपाल पर दबाव का आरोप, ABVP ने दिया जवाब

कुलपतियों को हटाने पर NSUI-ABVP आमने-सामने.... ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान के विश्वविद्यालयों में इस साल कुलपतियों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई देखने को मिली है. गंभीर शिकायतों, प्रशासनिक अनियमितताओं, वित्तीय गड़बड़ियों और छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शनों के बीच कुलाधिपति राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अब तक पांच कुलपतियों को सस्पेंड कर हटाया है. जबकि एक कुलपति ने विवाद बढ़ने पर इस्तीफा दे दिया. इस कार्रवाई पर एनएसयूआई का आरोप है कि गवर्नर ने एबीवीपी के दबाव में आकर फैसले लिए, जबकि एबीवीपी का कहना है कि कार्रवाई सिर्फ जांच में साबित हुए भ्रष्टाचार के मामलों के आधार पर हुई हैं. जोबनेर में फोड़े गए थे पटाखे : जयपुर जिले के जोबनेर स्थित श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर डॉ. बलराज सिंह को अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में निलंबित किया गया था. जिसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कैंपस में पटाखे भी फोड़े थे. सिंह पर अपने कार्यकाल के अंतिम महीनों में नियम विरुद्ध फैसले लेने, कर्मचारियों के स्थानांतरण और बर्खास्तगी जैसे आरोप लगे थे. उनका कार्यकाल सिर्फ सात दिन बाद समाप्त होने वाला था. हालांकि, हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट वाले दिन उनका सस्पेंशन रद्द कर दिया था. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर में भी कुलगुरुओं पर लगे थे आरोप : इसी तरह बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय और जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के कार्यवाहक वीसी डॉ. अरुण कुमार को अगस्त में हटाया गया. जांच में पाया गया कि उन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम का पालन नहीं किया और अधिकारों का दुरुपयोग कर संस्थान को वित्तीय नुकसान पहुंचाया. वहीं, जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के वीसी प्रो केएल श्रीवास्तव को 10 फरवरी को सस्पेंड किया गया था. उनके खिलाफ भी पद के दुरुपयोग और अनियमितताओं के आरोप लगे थे. रिटायरमेंट में केवल चार दिन पहले उन्हें हटाया गया, जबकि भरतपुर की महाराजा सूरजमल बृज यूनिवर्सिटी के वीसी रमेश चंद्र को 11 नवंबर को हटाया गया. उन पर आरोप था कि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया और यूनिवर्सिटी फंड का गलत उपयोग किया. उदयपुर में बयान पर लिया इस्तीफा : उधर, उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की वीसी सुनीता मिश्रा ने औरंगजेब पर बयान के बाद उभरे विवाद के बीच छुट्टी ली और बाद में इस्तीफा दे दिया. उनके खिलाफ एबीवीपी ही नहीं एनएसयूआई सहित कई जाति संगठनों ने भी विरोध किया था. छात्रों ने उनके चैंबर को बाहर से बंद कर, पुतला फूंका और फोटो पर स्याही भी डाली थी.