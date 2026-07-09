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वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाना भी निगम का कर्तव्य, कमिश्नर भी हों पेश: हाईकोर्ट

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने क्षेत्र के आवासीय-वन क्षेत्र को दर्शाते हुए संपूर्ण एरिया का नक्शा पेश करने को कहा.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 9, 2026 at 8:27 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के आदर्श नगर स्थित श्मशान की भूमि पर अतिक्रमण के मामले में कहा है कि वन क्षेत्र में भी यदि कोई अतिक्रमण पाया जाता है, तो उसे हटाने का कर्तव्य नगर निगम का है. इसके साथ ही अदालत ने जयपुर नगर निगम के आयुक्त को 23 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर शपथ पत्र पेश करने को कहा है कि संबंधित एरिया में कौनसा वन और कौनसा आवासीय इलाका है. एक्टिंग सीजे सजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश हुकुम सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अदालती आदेश की पालना में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भूमि वन भूमि के रूप में चिन्हित है. ऐसे में जब तक इसे डी-नोटिफाई नहीं किया जाता, तब तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई संभव नहीं है. जिसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अखिल सिमलोट ने कहा कि मामला आदर्श श्मशान की भूमि से जुड़ा है और यह घनी आबादी वाला आवासीय इलाका है.

पढ़ें: Encroachment In Central Park: सेंट्रल पार्क में अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने क्षेत्र के आवासीय और वन क्षेत्र को दर्शाते हुए संपूर्ण एरिया का नक्शा पेश करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने नगर निगम आयुक्त को भी हाजिर होने को कहा है. गौरतलब है कि पूर्व में हाईकोर्ट ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन उसकी पालना नहीं की गई. इस पर याचिकाकर्ता की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई है.

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राजस्थान हाईकोर्ट
आदर्श नगर श्मशान भूमि पर अतिक्रमण
HC ASKED TO APPEAR COMMISSIONER
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