मस्जिदों के बारे में गलतफहमियों को दूर करें, अगर इससे दूसरों को असुविधा होती है तो नमाज का समय बदलें: नजीब जंग
उन्होंने कहा मैं मानता हूं कि नमाज में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर इससे असुविधा होती है, तो समय बदला जा सकता है.
By PTI
Published : June 4, 2026 at 2:37 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने बुधवार को मस्जिदों के बारे में गलतफहमियों को दूर करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि अगर शुक्रवार की नमाज से दूसरों को असुविधा होती है तो उसे अलग-अलग समय पर अदा किया जा सकता है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 'बढ़ते अविश्वास' के बीच समुदायों के बीच अधिक समझदारी की आवश्यकता है.
नजीब जंग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित सिटिजन्स फॉर फ्रेटरनिटी (सीएफएफ) भारत के उद्घाटन कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे. वह सीएफएफ भारत के अध्यक्ष हैं, जो भाईचारा, संवाद और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने वाले नागरिकों का एक अनौपचारिक समूह है. उन्होंने कहा कि हमें मस्जिदों के बारे में फैली भ्रांतियों को भी दूर करना होगा. लोगों को उनमें प्रवेश करने से डरना नहीं चाहिए. मस्जिद भी एक पूजा स्थल है, ठीक वैसे ही जैसे कोई मंदिर या गिरजाघर होता है.
मस्जिद में प्रवेश को हिचकिचाहत क्यों: वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया के पूर्व कुलपति ने कहा कि हमारे सिख भाइयों ने अपने गुरुद्वारों को सभी के लिए खोल दिया, मस्जिद में प्रवेश करने में हिचकिचाहट क्यों होनी चाहिए? इफ्तार के दौरान, हमें सभी को अपने साथ रोजा खोलने के लिए आमंत्रित क्यों नहीं करना चाहिए? इसमें बस कुछ खजूर ही लगते हैं.
बदला जा सकता है नमाज का समय: शुक्रवार की नमाज को लेकर हुए विवादों का जिक्र करते हुए नजीब जंग ने आगे कहा, मैं मानता हूं कि नमाज में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर इससे दूसरों को असुविधा होती है, तो नमाज के समय में बदलाव किया जा सकता है. इस तरह के समायोजन के खिलाफ कोई धार्मिक निषेध नहीं है. इस पर विवाद क्यों होना चाहिए?
किसी को खतरा महसूस नहीं करना चाहिए: उन्होंने कहा 'मुसलमान अक्सर अल्पसंख्यक होने के कारण उत्पन्न असुरक्षा की भावना से प्रतिक्रिया करते हैं. किसी मुसलमान को सिर्फ इसलिए खतरा महसूस नहीं करना चाहिए या यह नहीं मानना चाहिए कि भारत एक हिंदू देश बन गया है, क्योंकि वह किसी के घर में किसी देवता की मूर्ति देखता है.' अगर आप पाकिस्तान जाएंगे तो आपको हर जगह काबा की तस्वीरें दिखाई देंगी. किसी देवता की तस्वीर का सीधा सा मतलब है कि कोई व्यक्ति ईश्वर की पूजा करता है.'
संवैधानिक संरचना भी चर्चा का विषय: उन्होंने आगे कहा, 'आज हमारे लिए केसरिया और हरा रंग अलग-अलग धर्मों के प्रतीक बन गए हैं. मुझे नहीं लगता कि यह वह सोच थी, जिसके साथ हम एक राष्ट्र बने थे.' उनके अलावा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने बंधुत्व के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि संवैधानिक मूल्य को स्वतंत्रता और समानता की तुलना में बहुत कम ध्यान मिला है. हम लगातार संविधान की बात करते हैं. हम मौलिक अधिकारों, समानता और स्वतंत्रता की बात करते हैं. लेकिन इसी संवैधानिक संरचना में एक ऐसा शब्द है जिस पर हम शायद ही कभी चर्चा करते हैं - बंधुत्व. यह लोगों का भाईचारे और सद्भाव से रहने का सामूहिक अधिकार है.
आरएसएस प्रमुख से पूछा था सवाल: उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में एक प्रतिनिधिमंडल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की और भारत में अल्पसंख्यकों के भविष्य पर उनके विचार जाने. हमने उनसे एक सीधा सवाल पूछा कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों का भविष्य क्या है? हिंदू राष्ट्र में उनका भविष्य कैसा होगा. इसपर मोहन भागवत ने जवाब दिया कि वे हिंदू-मुस्लिम एकता के बिना हिंदू राष्ट्र की कल्पना भी नहीं कर सकते. ऐसी एकता के बिना भारत प्रगति नहीं कर सकता. उनकी इस बात ने हमें बहुत प्रेरित किया.
भारतीय पासपोर्ट सरेंडर का विषय: एस.वाई. कुरैशी ने आगे कहा, मुझे हाल ही में पढ़ी एक रिपोर्ट याद आ गई, जिसमें कहा गया था कि पिछले 11 वर्षों से लगभग दो लाख भारतीय हर साल अपने भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर रहे हैं. ये गरीब या उत्पीड़ित अल्पसंख्यक नहीं हैं. इनमें से अधिकतर सफल हिंदू व्यवसायी हैं. वे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि व्यापार केवल शांति और स्थिरता के वातावरण में ही फलता-फूलता है. वास्तविकता यह है कि ध्रुवीकरण बढ़ रहा है.
राष्ट्र निर्माण में सभी समुदायों की भूमिका: वहीं आरएसएस के वरिष्ठ नेता राम लाल ने मोहन भागवत के साथ हुई चर्चाओं का जिक्र करते हुए कहा, 'जब हिंदू-मुस्लिम एकता का मुद्दा उठा, तो मोहन भागवत ने कहा कि जहां अलग-अलग इकाइयां हैं, वहां एकता की जरूरत है. हम हिंदू और मुसलमानों को अलग-अलग नहीं मानते. हम उन्हें एक ही समाज का हिस्सा मानते हैं. राष्ट्र निर्माण में सभी समुदायों की भूमिका होती है. मोहन भागवत ने बार बार कहा कि अगर भारत को मजबूत और महान बनना है, तो सभी समुदायों को इसमें योगदान देना होगा. कोई भी एक समुदाय अकेले भारत को महान नहीं बना सकता.
दूसरों को अनावश्यक असुविधा न हो: उन्होंने कहा, रमजान के दौरान उपवास रखने का उद्देश्य आत्म-अनुशासन और आत्म-शुद्धि है, न कि संघर्ष. इसी प्रकार, जब मैं दिवाली या होली मनाता हूं, तो मुझे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेरे उत्सव से दूसरों को अनावश्यक असुविधा न हो. अगर मेरे पटाखे किसी को परेशान करते हैं, तो मुझे इस बारे में सावधानीपूर्वक सोचना चाहिए कि मैं उनका उपयोग कैसे और कहां करूं. अगर होली के दौरान मेरे रंग किसी को परेशान करते हैं, तो मुझे संयम बरतना चाहिए. साथ ही, अगर गलती से किसी पर थोड़ा सा रंग गिर जाए, तो समाज को सहनशीलता भी सीखनी चाहिए. संवेदनशीलता और सहनशीलता दोनों ही आवश्यक हैं.
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