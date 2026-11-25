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धारा 4 हटाने को लेकर सड़कों पर सैकड़ों लोग, देहरादून में प्रदर्शन, जानिए इसकी वजह

धारा 4 हटाने को लेकर सड़कों पर सैकड़ों लोग ( ETV Bharat )

देहरादून: राजधानी देहरादून के चंद्रबनी क्षेत्र में भारतीय वन अधिनियम की धारा- 4 हटाने और वर्षों से रह रहे परिवारों को जमीन व मकानों का मालिकाना हक देने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया. बुधवार को पूर्व पार्षद सुखबीर बुटोला के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे. सभी ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन से मामले का स्थायी समाधान निकालने की मांग की है.

1960 से मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे परिवार: प्रदर्शनकारियों का कहना है कि साल 1960 में भारतीय वन अधिनियम की धारा- 4 के तहत जमीन को वन विभाग के अधीन करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से चंद्रबनी क्षेत्र के हजारों परिवार मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उनका कहना है कि क्षेत्र में दशकों से आबादी होने और परिवारों के लंबे समय से निवास करने के बावजूद उन्हें अपनी जमीन और मकानों का कानूनी मालिकाना हक नहीं मिल पाया है. इसके कारण लोगों को लगातार कानूनी और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.