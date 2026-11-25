धारा 4 हटाने को लेकर सड़कों पर सैकड़ों लोग, देहरादून में प्रदर्शन, जानिए इसकी वजह
स्थानीय लोगों ने कहा उन्हें डोमिसाइल और जाति प्रमाणपत्र बनवाने में परेशानी हो रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 25, 2026 at 5:07 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून के चंद्रबनी क्षेत्र में भारतीय वन अधिनियम की धारा- 4 हटाने और वर्षों से रह रहे परिवारों को जमीन व मकानों का मालिकाना हक देने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया. बुधवार को पूर्व पार्षद सुखबीर बुटोला के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे. सभी ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन से मामले का स्थायी समाधान निकालने की मांग की है.
1960 से मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे परिवार: प्रदर्शनकारियों का कहना है कि साल 1960 में भारतीय वन अधिनियम की धारा- 4 के तहत जमीन को वन विभाग के अधीन करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से चंद्रबनी क्षेत्र के हजारों परिवार मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उनका कहना है कि क्षेत्र में दशकों से आबादी होने और परिवारों के लंबे समय से निवास करने के बावजूद उन्हें अपनी जमीन और मकानों का कानूनी मालिकाना हक नहीं मिल पाया है. इसके कारण लोगों को लगातार कानूनी और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
डोमिसाइल और जाति प्रमाणपत्र बनवाने में परेशानी: क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि धारा-4 लागू होने के कारण उन्हें कई जरूरी सरकारी दस्तावेज बनवाने में दिक्कतें आ रही हैं. विशेष रूप से डोमिसाइल और जाति प्रमाणपत्र बनवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मामलों में भी लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं. प्रदर्शनकारियों ने वन विभाग के कुछ अधिकारियों पर क्षेत्रवासियों को परेशान और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की.
उच्चस्तरीय समिति गठित करने की मांग: राज्यपाल के नाम सौंपे गए ज्ञापन में क्षेत्र से धारा-4 हटाने, लंबे समय से निवास कर रहे परिवारों को जमीन और मकानों का मालिकाना हक देने तथा वन विभाग के अधिकारियों की कथित प्रताड़ना पर रोक लगाने की मांग की गई है. इसके साथ ही प्रभावित परिवारों के बिजली कनेक्शन बहाल करने और पूरे मामले के स्थायी समाधान के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने की अपील की गई. प्रदर्शनकारियों ने अन्य क्षेत्रों में हुए फैसलों और व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए चंद्रबनी के लोगों को भी राहत देने की मांग उठाई.
पूर्व पार्षद सुखबीर बुटोला और सुमन बटोला ने कहा कि हजारों परिवार लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं. अब सरकार और प्रशासन को मामले की गंभीरता समझते हुए जल्द निर्णय लेना चाहिए. क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
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