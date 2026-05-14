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बानसूर के नीमूचणा नरसंहार की 101वीं बरसी आज, आंदोलन में फायरिंग में शहीद हुए थे 250 से अधिक किसान

निमूचाणा धरोहर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र योगी ने बताया कि उस दौर में किसान दोहरे लगान, बेगार प्रथा एवं अन्य शोषणकारी नीतियों से परेशान थे. बताया जाता है कि गांवों में जंगली सूअरों और अन्य जानवरों से फसलों को भारी नुकसान हो रहा था. इसी समस्या और बढ़ते लगान को लेकर किसान बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे. किसानों ने सामूहिक रूप से लगान न देने पर भी चर्चा की थी. इसकी सूचना अलवर रियासत तक पहुंच गई, जिसके बाद किसानों को कुचलने के लिए गांव को चारों ओर से घेर लिया गया और फायरिंग कर दी गई.

बानसूर (कोटपूतली): राजस्थान के इतिहास का सबसे दर्दनाक किसान आंदोलन आज भी लोगों की स्मृतियों में जीवित है. 14 मई 1925 को अलवर रियासत के नीमूचणा गांव में हुआ किसान नरसंहार आज अपनी 101वीं बरसी पर पहुंच गया है. यह वही घटना है जिसे इतिहास में 'राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड' कहा जाता है. उस दिन शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित किसानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थीं. इस बर्बर फायरिंग में 250 से अधिक किसानों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए थे.

गोलियों के निशान आज भी मौजूद: प्रत्यक्षदर्शियों के परिवारों एवं स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार गांव में उस समय भगदड़ और चीख-पुकार का माहौल था. लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागे, लेकिन गोलियों से बच नहीं सके. फायरिंग के बाद गांव के करीब 150 घरों एवं बड़ी संख्या में मवेशियों को भी आग के हवाले कर दिया गया. आज भी गांव की कई पुरानी हवेलियों और दीवारों पर गोलियों के निशान मौजूद हैं, जो उस भीषण नरसंहार की गवाही देते हैं. घटना के बाद देशभर में आक्रोश फैल गया था. स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी स्वयं पैदल चलकर नीमूचणा पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की.

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गांधी-पटेल ने भी की थी निंदा: इस घटना को लेकर राष्ट्रीय नेताओं ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी. महात्मा गांधी ने 1926 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में इसे 'दूसरा जलियांवाला बाग' बताया था. वहीं, सरदार वल्लभभाई पटेल ने बंबई में आयोजित सभा में इस नरसंहार की कड़ी निंदा की थी. लगातार बढ़ते जनदबाव और राष्ट्रीय विरोध के बाद अलवर रियासत को दोहरा लगान वापस लेना पड़ा और 'बेगार प्रथा' जैसी अनेक शोषणकारी व्यवस्थाओं को समाप्त करना पड़ा.

101 वर्ष बाद भी राष्ट्रीय स्मारक की प्रतीक्षा: सुरेंद्र योगी बताते हैं कि इस ऐतिहासिक किसान बलिदान को एक सदी से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आज तक नीमूचणा को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं मिल पाया है. गांव के समाजसेवियों एवं ग्रामीणों का कहना है कि जलियांवाला बाग की तर्ज पर यहां भी भव्य शहीद स्मारक बनाया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस इतिहास को जान सकें. ग्रामीणों ने बताया कि 100वीं बरसी के दौरान सरकार एवं जनप्रतिनिधियों की ओर से आश्वासन मिला था कि नीमूचणा किसान हत्याकांड को इतिहास की पुस्तकों में उचित स्थान दिलाने और राष्ट्रीय स्मारक बनवाने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन 101वीं बरसी तक भी कोई ठोस पहल नहीं हुई.

इतिहास को जीवित रखने का प्रयास: स्थानीय लोग अब अपने स्तर पर ही इस इतिहास को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं. प्रत्येक वर्ष बरसी पर ग्रामीण कैंडल मार्च निकालते हैं, शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और गांव की नई पीढ़ी को इस बलिदान की कहानी सुनाते हैं. ग्रामीणों को उम्मीद है कि इस समय बानसूर से विधायक देवी सिंह शेखावत सत्तारूढ़ दल के हैं, इसलिए नीमूचणा के शहीदों को वह सम्मान मिलेगा, जिसकी वे पिछले 101 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं.