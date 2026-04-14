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फिर महफिल लूट ले गए PM मोदी, CM धामी के साथ भी दिखी गजब की बॉन्डिंग!

अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी बहुत खूबसूरती से लोकल कनेक्ट करते हैं. इसलिए चाहे वेशभूषा हो, भाषा शैली हो या फिर स्थानीय जगहों के नाम का उल्लेख हो, प्रधानमंत्री हर बात का खास ख्याल करते हैं. ये ही वजह है कि उनके भाषण की शुरुआत में इस बार भी भुला-भुलियों, सयाणा, अम्मा, बाबा जैसे पहाड़ी बोली-भाषा के शब्दों ने प्रमुखता से स्थान पाया.

देहरादून: सिर पर ब्रह्मकमल टोपी, भाषण में गढ़वाली-कुमाऊंनी के छोटे-छोटे वाक्य और भावनाओं में उत्तराखंड की बेहतरी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये तीन बातें मंगलवार को एक बार फिर से दिखाई दीं. दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर साबित किया कि उत्तराखंड की प्रगति से उनका खास वास्ता है.

एक्सप्रेस वे के निर्माण में मां डाटकाली के आशीर्वाद का प्रधानमंत्री ने खास तौर पर जिक्र किया, ये भी जोड़ा कि देहरादून पर मां डाटकाली की कृपा है. उत्तराखंड से लगे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित संतला माता मंदिर का भी उन्होंने स्मरण किया. प्रधानमंत्री ने हरिद्वार कुंभ, नंदा राजजात से लेकर पंच बदरी, पंच केदार, पंच प्रयाग का भी प्रभावपूर्ण जिक्र कर जबरदस्त लोकल कनेक्ट किया.

पीएम और सीएम की फिर दिखी मजबूत बांडिंग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मजबूत बांडिंग एक बार फिर प्रदर्शित हुई. अपने संबोधन में प्रधाानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री के लिए लोकप्रिय, कर्मठ और युवा जैसे शब्दों का प्रयोग किया. जिस वक्त केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान मोदी-धामी के बीच किसी विषय पर वार्तालाप हुआ. मुख्यमंत्री की बात को गौर से सुनते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दिए.

बता दें कि, पीएम मोदी ने आज न सिर्फ उत्तराखंड को देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे के रूप में बड़ी सौगात दी है, बल्कि राजधानी में देहरादून में 12 किमी को रोड शो भी किया. देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड से दिल्ली की दूरी न सिर्फ कम हुई है, बल्कि समय भी बचत होगी. पहले जो सफर रुड़की-मुजफ्फरनगर-मेरठ से होते हुए छह से आठ घंटों में होता था, वो सफर अब मात्र 2.30 घंटे में हो जाएगा.

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