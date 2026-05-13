कृषि विज्ञान व्याख्याता भर्ती-2022 पेपर लीक मामला, कटारा की रिमांड 16 मई तक बढ़ी, भांजे डामोर को भेजा जेल
एसओजी ने कोर्ट में कहा कि आरोपी कटारा से पूछताछ पूरी नहीं हुई है. ऐसे में रिमांड अवधि बढ़ाई जाए.
Published : May 13, 2026 at 9:17 PM IST
जयपुर: शहर की अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1, महानगर द्वितीय ने कृषि विज्ञान व्याख्याता भर्ती-2022 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा की रिमांड अवधि 16 मई तक बढ़ा दी. इसके साथ ही अदालत ने सह आरोपी और कटारा के भांजे विजय कुमार डामोर को 27 मई तक जेल भेज दिया.
पेपर लीक मामले में एसओजी ने रिमांड अवधि पूरी होने पर आरोपियों को अदालत में पेश किया. एसओजी ने कोर्ट में कहा कि आरोपी से पूछताछ पूरी नहीं हुई है. ऐसे में उसकी रिमांड अवधि को बढ़ाया जाए. इस पर अदालत ने कटारा की रिमांड अवधि 16 मई तक बढ़ाते हुए डामोर को जेल भेज दिया.
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60 लाख में बेचा था पेपर: अब तक की पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी कटारा ने कृषि विज्ञान प्राध्यापक भर्ती का प्रश्न पत्र साठ लाख रुपए में शेर सिंह मीणा को बेचा था. इसके बाद मीणा ने मोटे मुनाफे में यह पेपर भूपेन्द्र सारण और सुरेश ढाका को बेचा, जहां से पेपर अन्य अभ्यर्थियों तक पहुंचाया गया.
एसओजी को सूचना मिली थी कि इस भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों ने फर्जी दस्तावेजों से नौकरी हासिल की. फागी में तैनात स्कूल व्याख्याता अनिता चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद कृषि विज्ञान प्राध्यापक भर्ती-2022 में पेपर लीक मामले का खुलासा हुआ.
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