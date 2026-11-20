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धराली में मलबे से फिर बाहर आ रही है आस्था की धरोहर, 38 दिन की खुदाई के बाद दिखी मंदिर की शिला

धराली में कल्प केदार मंदिर के दिखे अवशेष ( Photo-ETV Bharat )

उत्तरकाशी: धराली में पांच अगस्त 2025 को आई भीषण आपदा में मलबे में समा गए ऐतिहासिक कल्प केदार मंदिर के अवशेष मिलने शुरू हो गए हैं. 38 दिनों तक लगातार की गई खुदाई के बाद मंदिर की एक शिला और कुछ अन्य अवशेष दिखाई दिए हैं. मंदिर के अवशेष मिलने से ग्रामीणों में खुशी और उम्मीद का माहौल है. ग्रामीणों ने इसे अपनी आस्था और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है.

दरअसल, धराली में आई भीषण आपदा ने क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी. इस दौरान प्राचीन कल्प केदार मंदिर भी भारी मलबे के नीचे दब गया था. आपदा के बाद से ही ग्रामीण मंदिर के अस्तित्व और उसके अवशेषों को लेकर चिंतित थे. मंदिर को दोबारा खोजने और उसकी धार्मिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से ग्रामीणों ने सामूहिक प्रयास शुरू किए. इसके तहत क्षेत्र के प्रसिद्ध सोमेश्वर देवता के सानिध्य में 11 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र के पहले दिन मंदिर की खोजबीन के लिए विधिवत खुदाई का कार्य शुरू किया गया.