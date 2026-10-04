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डलमऊ में गंगा किनारे किले के अवशेष और घाटों की सीढ़ियां; जानिये क्या है दोनों का हाल, कार्तिक मेले में होती है रौनक

रायबरेली : जिले का डलमऊ गंगा के किनारे बसा एक पुराना कस्बा है, जिसकी पहचान उसके घाटों, किले के अवशेषों, पुराने मंदिरों से होती है यहां का घाट स्नान, पिंडदान और अस्थि विसर्जन के लिए आस-पास के क्षेत्र के लिए एक भरोसेमंद स्थान है.

डलमऊ किले के पास स्विमिंग पूल : सरेनी से आए अभिषेक ने बताया कि वह डलमऊ किले में आए थे. यहां की हालत पहले के जैसे ही है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है. यहां साफ-सफाई नहीं हो रही है, यहां काफी झाड़ियां हो गई हैं. डलमऊ किले के पास बने स्विमिंग पूल की सुरक्षा के लिये अस्थाई तौर पर तैनात दिनेश कुमार पांडे ने बताया कि यहां दो नाव रखी हैं, उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी उनकी है. रोजाना एक दो लोग आ जाते हैं. जब मेला लगता है तब ही यहां ज्यादा लोग आते हैं.

डल महल में घूमने आते हैं लोग : डलमऊ के रहने वाले नितेश ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ डल महल में घूमने आते रहते हैं, यहां की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है. यहां साफ-सफाई नहीं होती है. यहां साफ-सफाई के लिए स्थाई तौर पर सफाई कर्मचारी लगाना चाहिए. यह हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे बचाना जरूरी है.

कार्तिक मेले पर होती है तैयारी : उन्होंने बताया कि अभी तक यहां कार्य नहीं हो पाया है. नगर पंचायत की तरफ से कार्तिक मेले से पहले यहां साफ-सफाई कराई जाती है. स्नान से पहले अस्थाई इंतजाम किए जाते हैं. इस बीच गंगा नदी के आस-पास के क्षेत्र में साफ-सफाई और अस्थाई तौर पर सुविधा दी जाती हैं.

6 मई 2025 को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया किला : डलमऊ के नगर पंचायत अध्यक्ष ब्रजेश दत्त गौड़ का कहना है कि महाराजा डाल देव का किला उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा 6 मई 2025 को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था. 26 सितम्बर 2025 महाराजा डाल देव किले को पुरातत्व विभाग और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सुपुर्द करके इसके जीर्णोद्धार के लिये पत्र भेजा गया था.

इस ऐतिहासिक धरोहर में झाड़ियां होने के कारण और खंडित होते पत्थर धीरे-धीरे दयनीय हालत में पहुंच चुके हैं. सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस कस्बे की विरासत को एक इकाई के रूप में कभी नहीं देखा गया. उत्तर प्रदेश के अन्य पौराणिक स्थान के मुकाबले यहां किला व घाट उतने संपन्न नहीं हो पाए जितने अन्य हुए हैं. यहां कुछ जगहों की जिम्मेदारी नगर पंचायत के पास है तो कहीं सिंचाई विभाग को किले की अस्थाई रूप से जिम्मेदारी देकर पल्ला झाड़ लिया गया है.

यहां कार्तिक पूर्णिमा जैसे अवसर पर भारी भीड़ उमड़ती है और यहां मेला भी लगता है. घाट के बगल ही डलमऊ किले के अवशेष ऊंचे हिस्से पर मौजूद हैं, जहां से गंगा नदी का फैलाव नजर आता है. इसके आस-पास पुराने दौर की चिनाई, मेहराब व सीढ़ियां और कुछ स्मारक के अवशेष अभी भी खड़े मिल जाएंगे.

35-40 साल से नाव चलाने का काम कर रहे : वीआईपी घाट पर नाव चलाने वाले वीरेंद्र निषाद का कहना है कि वह 35-40 साल से नाव चलाने का काम कर रहे हैं. पहले यहां कच्चे घाट हुआ करते थे. अब धीरे-धीरे यहां घाट पक्के होने लगे हैं. अभी कुछ घाट पक्के किया जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि शौचालय कुछ व्यवस्थित बने हैं. कार्तिक मेले के दौरान नगर पंचायत उनकी नाव लगा देता है, जिसके कारण उनकी आमदनी हो जाती है.

वीआईपी घाट पर पुरोहित का काम करने वाले चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि उनका काम जीवन यापन गंगा मां की वजह से चल जा रहा है. यहां जो यात्री आते हैं उनसे आमदनी हो जाती है. यात्रियों के लिये यहां ठहरने की व्यवस्था नहीं हो पाती है. यहां टीन शेड लगानी चाहिए. उन्होंने बताया कि यहां शौचालय की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए. श्रद्धालुओं के कारण यहां गंदगी भी फैलती है. साफ-सफाई तो यहां नियमित होती है लेकिन, शेड लगने से यहां सौन्दर्यीकरण हो जाएगा. नमामि गंगे के तहत यहां कुछ काम हुआ है.

डलमऊ गंगा घाट पर निर्माण (Photo credit: ETV Bharat)

माधव द्विवेदी ने बताया कि डलमऊ घाट पर नगर पंचायत ने घाटों की साफ-सफाई हर महीने होती तो है लेकिन, डलमऊ घाट के सबसे पुराना घाट चरण दासपुर में बरुंदा घाट, राज निवास सिंह घाट, मठ घाट हैं जहां अभी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. वहां सफाई भी नहीं होती है, उन्हें भी दुरुस्त करने की जरूरत है.

वीआईपी घाट पर स्थाई तौर पर महिलाओं के लिये चेंजिंग रूम बनाया जाना चाहिए. कुछ अराजक तत्व चोरी भी करते हैं. इसी घाट पर दुकान चलाने वाले माधव कहते हैं कि यहां कॉस्मेटिक की दुकान है. घाट पर हजार 2 हजार महीना ही कमाई होती है. यहां पर ज्यादा लोग नहीं आते हैं. केवल कार्तिक मेले पर लोग आते हैं. इसके बाद घाट पर ज्यादा श्रद्धालु नहीं आते हैं.

डलमऊ में गंगा किनारे किले के अवशेष (Photo credit: ETV Bharat)

गौरी शंकर मिश्रा ने कहा कि घाट पर उनका काम ठीक चल रहा है. मेले के दौरान भीड़ रहती है तो काम बढ़ता है. उन्होंने कहा कि मेले के दौरान यहां पार्किंग की दिक्कत होती है. इसको लेकर कई बार शिकायत की गई है. इस बार नगर पंचायत की तरफ से वाटर कूलर लगाया गया है.

अनूप कुमार तिवारी ने बताया कि वह शमशान घाट पर दुकान चलाते हैं. उनका काम यहां पर ठीक चल रहा है. घाट पर साफ-सफाई व्यवस्था को लेकर नगर पंचायत की हफ्ते में एक दिन टीम आती है, वह सफाई करवाते हैं. उन्होंने कहा कि यहां पर लाइट की व्यवस्था, हैंडपंप की व्यवस्था और होनी चाहिए. स्नान घाट की तरफ लाइट न होने से नहाने में समस्या होती है, यहां पर शव दाह के लिये शेड बने हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती है.

घाटों पर गोताखोर (Photo credit: ETV Bharat)

डलमऊ में इस समय 16 घाट : ईओ सिकंदरादित्य ने बताया कि डलमऊ में इस समय 16 घाट हैं, जिसकी कुल लंबाई 3 किलोमीटर है. इसमें 800 मीटर के घाट को पक्का किया जा चुका है और 2200 मीटर का घाट अभी भी कच्चा है. नमामि गंगे योजना के तहत 6 घाट पक्के किए गए हैं. यहां पर सीढ़ियों को पक्का किया गया, लाइट, पार्क शौचालय की व्यवस्था की कार्यदायी संस्था ने किया है. शुकुल घाट बनाया गया है.

उन्होंने बताया कि नागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ. रानी का शिवाला के लिये पैसा मिला है, जिससे उसका काम शुरू होगा. इस बार 2200 मी. कच्चे घाटों को पक्का करने का प्रस्ताव भेजा गया है. पर्यटन विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है. उन्होंने बताया कि यहां सलाना लगभग 14 से 15 लाख श्रद्धालु आते हैं.

डलमऊ गंगा घाट (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि 200 शौचालय अस्थाई तौर पर तैयार किये जाते हैं. उन्होंने बताया कि साल 2022 से प्रांतीय कार्तिक मेले के लिए बजट मिलना शुरू हुआ था. जिसमें 2022 में 6 लाख, 2023 में 35 लाख, 2024 में 50 लाख, 2025 में 55 लाख रुपये का बजट आया और इस बार 2026 मे 70 लाख का प्रस्ताव भेजा गया है. उन्होंने बताया कि हमारे घाटों पर करीब 20 गोताखोर हैं. 20 नाव व नाविक रहते हैं. 35 चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं. इसके अलावा रैन बसेरे 4 हैं और 8 से 10 की संख्या में शवदाह गृह भी निर्मित हैं.

उप जिलाधिकारी डलमऊ प्रीति सिंह ने बताया कि प्रांतीय मेले आगामी 23 नवंबर से शुरू होगा जो की एक सप्ताह तक चलता है. इसके लिए तहसील स्तर पर एक बैठक की गई थी. पिछले मेले की व्यवस्था में सुधार करते हुए उसमें पार्किंग व्यवस्था को बढ़ाई जाएगी. सबका अपना अनुभव लिया गया.

डलमऊ गंगा घाट (Photo credit: ETV Bharat)

बड़े मठ के महाराज ने बताया कि फिसलन वाली जगह पर पुआल रखी जाएगी. नाविकों से कहा गया है कि मेले के दौरान नाव संचालन बिना प्रशासन की अनुमति के नहीं किया जाएगा. बैरिकेडिंग प्रॉपर की जाएगी. इसके अलावा जो भी पार्किंग व्यवस्था उसको बढ़ाया जाएगा. पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग की मीटिंग हुई है. सड़क को दुरुस्त किया जाएगा. बिजली की व्यवस्था के लिए बैकअप रखा गया है ताकि मेले के दौरान लाइट जाती है तो असमंजस की स्थिति न उत्पन्न हो.

डलमऊ गंगा घाट (Photo credit: ETV Bharat)

डालदेव का शासन काल 1402-1421 तक चला : राजा डाल देव ने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने अन्य भाइयों के साथ किया था. इनका साम्राज्य मध्य पूर्व में अरखा से लेकर पश्चिम में खीरों तक फैला था. डालदेव का शासन काल 1402-1421 ई. तक माना जाता है. इस दौरान उन्होंने अपने साम्राज्य को काफी मजबूत किया और किले का निर्माण कराया.

डलमऊ गंगा घाट पर पर्यटक (Photo credit: ETV Bharat)

यह किला लगभग 8 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ था. इसकी ऊंचाई 20 मीटर है, इसके चारों ओर खाई बनी है, जिसमें गंगा नदी का पानी भरा जाता था, ताकि दुश्मन हमला न कर सके. दीवारें भी काफी मोटी बनाई गई हैं. जिसे भेद पाना बेहद मुश्किल था. किले में सैन्य अधिकारी व सैनिक भी रहा करते थे.

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