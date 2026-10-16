रायबरेली में घर की छत पर विस्फोट से मची अफरा-तफरी, पुलिस को पटाखों के अवशेष मिले
एसपी पवन गौतम पवन गौतम ने बताया कि जांच में कुछ पटाखों के अवशेष मिले हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 6:22 PM IST
रायबरेली : जिले में शुक्रवार को एक मकान की छत पर पटाखा विस्फोट होने से अफरा-तफरी मच गई. धमाके से छत पर आग लगने से दीवारों पर निशान पाए गए हैं. गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है.
एसपी पवन गौतम पवन गौतम ने बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्र में एक सूचना मिली की यहां पर कुछ पटाखों का विस्फोट हुआ है. उन्होंने बताया कि मौके पर जांच किया गया तो छत पर कुछ आग लगी थी, जिसमें कुछ पटाखों के अवशेष मिले हैं. प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में बताया गया कि पिछले साल के कुछ पटाखे अवशेष थे, जिसे सुखाने के लिये रखे हुए थे दिवाली के लिये.
उन्होंने बताया कि इसकी जांच गहराई से की जाएगी कि यह पिछले साल के थे या अवैध स्टोरेज कर रहे थे. फिलहाल कुछ क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि हम लोगों ने छत पर देखा है, कहीं से आग लगी थी, दीवार पर कुछ निशान थे, कुछ क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है. इसकी जांच होगी कि स्टोरेज पिछले साल का था या इस साल के हैं, इसकी विस्तृत जांच होगी. दोषी पाये जाने पर कार्रवाई की जाएगी.
जानकारी के मुताबिक, रायबरेली शहर के अहिया रायपुर में शुक्रवार को एक घर की छत पर पटाखा विस्फोट होने से हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि छत पर कुछ पटाखों के अवशेष मिले हैं, जिसे सुखाने के लिये रखा गया था. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. हालांकि, राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.
यह भी पढ़ें : कन्नौज: अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, एक गंभीर रूप से घायल