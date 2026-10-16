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रायबरेली में घर की छत पर विस्फोट से मची अफरा-तफरी, पुलिस को पटाखों के अवशेष मिले

जांच करते पुलिसकर्मी ( Photo credit: ETV Bharat )

रायबरेली : जिले में शुक्रवार को एक मकान की छत पर पटाखा विस्फोट होने से अफरा-तफरी मच गई. धमाके से छत पर आग लगने से दीवारों पर निशान पाए गए हैं. गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है.

एसपी पवन गौतम पवन गौतम ने बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्र में एक सूचना मिली की यहां पर कुछ पटाखों का विस्फोट हुआ है. उन्होंने बताया कि मौके पर जांच किया गया तो छत पर कुछ आग लगी थी, जिसमें कुछ पटाखों के अवशेष मिले हैं. प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में बताया गया कि पिछले साल के कुछ पटाखे अवशेष थे, जिसे सुखाने के लिये रखे हुए थे दिवाली के लिये.