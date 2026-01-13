ETV Bharat / state

कानपुर में मंदिर के पास जानवरों के अवशेष मिलने से तनाव, PAC तैनात; 4 पुलिसकर्मी निलंबित

संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने बताया कि अलर्ट नागिरकों द्वारा इस घटना का वीडियो पुलिस तक पहुंचाया गया.

कानपुर में मंदिर के पास जानवरों के अवशेष मिलने से तनाव.
कानपुर में मंदिर के पास जानवरों के अवशेष मिलने से तनाव. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 11:04 AM IST

कानपुर: बिल्हौर थाना क्षेत्र के गढनपुर एरिया में एक मंदिर के पास प्रतिबंधित जानवरों के अवशेष मिलने से तनाव पैदा हो गया. पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जानवरों की अवैध कटाई करने वाली फैक्ट्री सील कर दी. 4 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है.

घटना सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया. इस पर SDM बिल्हौर सहित पुलिस-प्रशासन के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे. भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स और PAC बल की तैनाती की गई है. हालात अभी नियंत्रण में हैं.

पुलिस केस दर्ज हुआ: संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने बताया कि क्षेत्र के अलर्ट नागिरकों द्वारा इस घटना का वीडियो पुलिस तक पहुंचाया गया. पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने मौके से जानवरों के मांस और हड्डियों के सैंपल कलेक्ट किए हैं. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां अवैध तरीके से जानवरों की कटाई की जाती है. संभवतः उसी फैक्ट्री से यह अवशेष यहां डंप किए गए होंगे. पुलिस ने अवैध फैक्ट्री को भी सील कर दिया है.

संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)

ग्रामीणों ने लगाया गोकशी का आरोप: मौके पर मौजूद गांव वालों ने शाकिर और गांव के ही रहने वाले रहमान पर गोकशी का आरोप लगाया. साथ ही पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया गया. संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपी शाकिर और रहमान की तलाश में कई पुलिस टीमें गठित की गई हैं.

उन्होंने बताया कि लापरवाही के आरोप में बिल्हौर थाने के इसंपेक्टर सहित 4 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है और जो भी कर्मचारी, अधिकारी दोषी पाए जाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी.

प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे: हंगामे की सूचना पर एसडीएम बिल्हौर संजीव कुमार, एसीपी मंजय सिंह भी टीम के साथ पहुंचे. एसडीएम ने पशु चिकित्सक को बुलाकर अवशेषों को इकट्ठा कराया. एडीसीपी पश्चिम कपिल देव सिंह ने पुलिस टीम को कथित गोदाम को सील करने के निर्देश दिए.

सूचना मिलते ही जुटी थी भीड़: जानकारी के मुताबिक, कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र में सोमवार की शाम को गढनपुर एरिया में प्रतिबंधित पशुओं के मांस के टुकड़े और हड्डियां मिलीं. गांव के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया.

स्थानीय लोगों का आरोप था कि मंदिर के बगल में यह सब मिलना गंभीर बात है. भीड़ देखकर पुलिस की कई टीमें भी मौके पर पहुंची. संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने आक्रोशित कार्यकर्ताओं को समझाकर शांत कराया. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया.

