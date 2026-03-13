ऋषिकेश में खुदाई में निकले पौराणिक मूर्तियों के अवशेष, देखने के लिए लगा जमावड़ा
ऋषिकेश के वीरभद्र महादेव मंदिर परिसर के पास चबूतरे की खुदाई में मिले मूर्तियों के अवशेष, महंत ने अपने पास सुरक्षित रखी मूर्तियां
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 13, 2026 at 8:34 PM IST
ऋषिकेश: तीर्थनगरी ऋषिकेश के पौराणिक वीरभद्र महादेव मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान कई साल पुरानी मूर्तियां बरामद हुई हैं. जिसे मंदिर प्रबंधन ने अपने पास सुरक्षित रख लिया है. अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह मूर्तियां एक शताब्दी से पुरानी हो सकती हैं.
चबूतरे के लिए खुदाई करने पर मिले मूर्तियों के अवशेष: दरअसल, ऋषिकेश के वीरभद्र महादेव मंदिर परिसर स्थित पीपल के पेड़ के क्षतिग्रस्त चबूतरे को ठीक करने के लिए नवनिर्माण का कार्य श्रद्धालुओं ने शुरू किया था. इसी दौरान पीपल के पेड़ के चबूतरे को तोड़ने के बाद जब नींव रखने के लिए खुदाई शुरू की गई तो वहां पुरातन समय की धार्मिक मूर्तियां एक के बाद एक निकलनी शुरू हो गई.
चमत्कार बताने लगे लोग: यह नजारा देख लोग सकते में आ गए और उन्होंने इसे प्रभु का चमत्कार मानते हुए वीरभद्र महादेव के जय-जयकार शुरू कर दी. धीरे-धीरे यह जानकारी पूरे क्षेत्र में जंगल में लगी आग की तरफ फैल गई. लोग इन मूर्तियों को देखने के लिए मंदिर परिसर में पहुंचने लगे. इन मूर्तियों में कई प्रकार के देवी देवताओं की झलक देखी गई.
"एक दर्जन से ज्यादा मूर्तियां खुदाई के दौरान निकली है. यह मूर्तियां सैकड़ों साल पुरानी हैं. इस क्षेत्र में जहां भी खुदाई होगी, वहां पर मूर्तियों के अवशेष जरूर मिलेंगे."- रघुवीर गिरी, महंत, वीरभद्र महादेव मंदिर
महंत ने धरोहर के रूप में अपने पास सुरक्षित रखी मूर्तियां: वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह मूर्तियां एक शताब्दी से पुरानी हो सकती हैं. मंदिर के महंत ने सभी मूर्तियों को धरोहर के रूप में अपने पास सुरक्षित रख लिया है. फिलहाल, इन मूर्तियों को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं शहर में हो रही है.
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