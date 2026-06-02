पालीघाट घड़ियाल रियरिंग सेंटर में 80 घड़ियाल शावकों का स्थानांतरण, विशेष टैंकों का किया निर्माण
घड़ियाल शावकों के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए आरओ तकनीक आधारित जल प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है.
Published : June 2, 2026 at 3:14 PM IST
सवाई माधोपुर: जिले के अंतिम छोर चंबल नदी किनारे पर पर्यटक के लिए विकसित किए गए पालीघाट स्थित घड़ियाल रियरिंग सेंटर में 1 जून को 80 घड़ियाल शावकों (हैचलिंग्स) का सफलतापूर्वक स्थानांतरण किया गया. इन दुर्लभ जलीय जीवों के संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षित विकास के उद्देश्य से रियरिंग सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास किया गया है.
डीएफओ मानस सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग द्वारा घड़ियाल शावकों के लिए विशेष रूप से नवीन टैंकों की स्थापना की गई है. जिनमें थर्मल एवं डे-लाइट स्रोत, आधुनिक वेव मेकर, उन्नत बास्किंग प्लेटफॉर्म तथा चौबीसों घंटे निगरानी के लिए सुरक्षा कैमरे लगाए गए हैं. डीएफओ ने बताया कि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य घड़ियाल शावकों को उनके प्राकृतिक आवास के अनुरूप वातावरण उपलब्ध कराना है. जिससे उनके शारीरिक विकास और व्यवहारिक अनुकूलन में सहायता मिल सके. डीएफओ ने बताया कि घड़ियाल शावकों के लिए स्वच्छ एवं गुणवत्तायुक्त जल उपलब्ध कराने के लिए उन्नत आरओ तकनीक आधारित जल प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है. इससे उन्हें प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप बेहतर आवासीय वातावरण मिल सकेगा.
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डीएफओ ने बताया कि घड़ियाल शावकों को भोजन के रूप में जीवित मछलियां (लाइव फीड) उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उनमें प्राकृतिक रूप से शिकार करने की क्षमता विकसित होगी तथा उनका स्वाभाविक व्यवहार बना रहेगा. डीएफओ ने बताया कि घड़ियाल संरक्षण की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण साबित होगी और भविष्य में इन शावकों को प्राकृतिक आवास में छोड़ने के लिए बेहतर रूप से तैयार किया जा सकेगा. परियोजना घड़ियाल प्रजाति के संरक्षण और उनकी संख्या बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.