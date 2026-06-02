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पालीघाट घड़ियाल रियरिंग सेंटर में 80 घड़ियाल शावकों का स्थानांतरण, विशेष टैंकों का किया निर्माण

सवाई माधोपुर: जिले के अंतिम छोर चंबल नदी किनारे पर पर्यटक के लिए विकसित किए गए पालीघाट स्थित घड़ियाल रियरिंग सेंटर में 1 जून को 80 घड़ियाल शावकों (हैचलिंग्स) का सफलतापूर्वक स्थानांतरण किया गया. इन दुर्लभ जलीय जीवों के संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षित विकास के उद्देश्य से रियरिंग सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास किया गया है.

डीएफओ मानस सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग द्वारा घड़ियाल शावकों के लिए विशेष रूप से नवीन टैंकों की स्थापना की गई है. जिनमें थर्मल एवं डे-लाइट स्रोत, आधुनिक वेव मेकर, उन्नत बास्किंग प्लेटफॉर्म तथा चौबीसों घंटे निगरानी के लिए सुरक्षा कैमरे लगाए गए हैं. डीएफओ ने बताया कि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य घड़ियाल शावकों को उनके प्राकृतिक आवास के अनुरूप वातावरण उपलब्ध कराना है. जिससे उनके शारीरिक विकास और व्यवहारिक अनुकूलन में सहायता मिल सके. डीएफओ ने बताया कि घड़ियाल शावकों के लिए स्वच्छ एवं गुणवत्तायुक्त जल उपलब्ध कराने के लिए उन्नत आरओ तकनीक आधारित जल प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है. इससे उन्हें प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप बेहतर आवासीय वातावरण मिल सकेगा.