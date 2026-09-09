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आबादी से भालू को दूर रखने का प्लान, वन विभाग ने शुरु की तैयारी, बड़ा सवाल वापस नहीं आने की क्या है गारंटी

वन विभाग की योजना के मुताबिक, शहर और बस्तियों के आसपास लंबे समय से घूम रहे भालुओं को पकड़कर ऐसे वन क्षेत्रों में छोड़ा जाएगा, जहां उनके लिए प्राकृतिक आवास के साथ भोजन और पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो. इसके लिए नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के घने जंगलों को संभावित स्थान के तौर पर देखा जा रहा है.

कांकेर : कांकेर में बढ़ता मानव-भालू संघर्ष वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. खासकर कांकेर शहर और आसपास के इलाकों में लगातार भालुओं की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है. मरकाटोला में भालू के हमले में दो सगे भाई-बहन समेत तीन लोगों की मौत के बाद वन विभाग अब आबादी वाले इलाकों में विचरण कर रहे भालुओं को रेस्क्यू कर घने जंगलों में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है.

कांकेर जिले के नरहरपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत मरकाटोला में 5 अगस्त को भालू के हमले की भयावह घटना सामने आई थी. हमले में दो सगे भाई-बहन समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद जिले में मानव-भालू संघर्ष को लेकर वन विभाग की चिंता और बढ़ गई है.

शहर के आसपास 30 भालुओं की मौजूदगी

वन विभाग के मुताबिक कांकेर शहर और आसपास के इलाकों में करीब 30 भालुओं की मौजूदगी बताई जा रही है. शाम ढलते ही भोजन और पानी की तलाश में भालू जंगल से निकलकर शहर की सीमा और बस्तियों तक पहुंच जाते हैं. सुबह और शाम के समय इनके दिखाई देने से लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है.





जंगलों में इंसानी दखल भी बड़ी वजह

वन विभाग का मानना है कि जंगलों के आसपास बढ़ती आबादी और वन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों के कारण मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है. जंगलों में भोजन-पानी की उपलब्धता प्रभावित होने पर वन्यजीव आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं. वहीं शहरों में खुले में फेंका जाने वाला खाद्य कचरा भी भालुओं को बस्तियों की ओर आकर्षित कर रहा है.

पीसीसीएफ ने भेजा प्रस्ताव

पीसीसीएफ एवं वन बल प्रमुख अरुण पांडेय ने बताया कि कांकेर शहर की भौगोलिक स्थिति अलग है.शहर के अंदर और आसपास छोटे-छोटे पहाड़ हैं, जहां भालुओं का प्राकृतिक आवास है और ये पहाड़ सीधे बस्तियों से लगे हुए हैं. उन्होंने बताया कि इस संबंध में चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन को प्रस्ताव भेजा गया है.



शहर के आसपास मौजूद भालुओं का आकलन किया जाएगा. साथ ही शहर से निकलने वाले वेस्ट फूड को खुले में फेंकने पर रोक लगाने की दिशा में भी काम किया जाएगा. इसके बाद जरूरत के मुताबिक भालुओं को शहर से काफी दूर घने जंगलों में शिफ्ट करने की योजना है.भालुओं को आबादी से दूर करने की दिशा में यह कदम मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने में कारगर हो सकता है- अरुण पांडेय, पीसीसीएफ

पहले जंगल में भोजन-पानी की व्यवस्था हो

स्थानीय निवासी शैलेंद्र सिंह का कहना है कि भालुओं को ऐसे स्थान पर शिफ्ट किया जाना चाहिए, जहां उनके अनुकूल प्राकृतिक वातावरण और पर्याप्त भोजन-पानी उपलब्ध हो. अगर उन्हें ऐसे क्षेत्र में छोड़ा गया जहां भोजन की कमी है, तो वे दोबारा ग्रामीण या शहरी आबादी की तरफ लौट सकते हैं.



सरकार और वन विभाग को पहले जंगलों में भालुओं के लिए भोजन-पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए. भालुओं को शहर से दूर करने की योजना को लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से राहत देने वाला कदम है- शैलेंद्र सिंह, रहवासी



मास्टरप्लान की जरुरत

वहीं शहरवासी अजय भासवानी ने कहा कि कांकेर में आए दिन भालुओं की मौजूदगी से लोग डरे हुए हैं. खासकर सुबह और शाम के समय भालुओं के दिखाई देने की घटनाएं सामने आ रही हैं.वन विभाग मुनादी कर लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन लोगों को भालुओं से बचाने के लिए एक ठोस और दीर्घकालिक मास्टर प्लान की जरूरत है

आबादी से पकड़कर घने जंगलों में शिफ्ट करने की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जंगलों में पेड़-पौधे बढ़ाने के साथ वन्यजीवों के लिए भोजन-पानी की व्यवस्था करनी होगी.जंगलों से खाने-पीने की वन उपज भी इंसानों द्वारा बड़ी मात्रा में बाहर लाई जा रही है, जिससे वन्यजीवों के प्राकृतिक भोजन पर असर पड़ रहा है. ऐसे में सिर्फ भालुओं को दूसरे जंगलों में छोड़ना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उनके नए ठिकाने पर भोजन और सुरक्षित आवास की व्यवस्था भी जरूरी है-अजय भासवानी, रहवासी





क्या शिफ्टिंग से खत्म होगा संघर्ष ?



अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर भालुओं को कांकेर शहर और आबादी वाले क्षेत्रों से पकड़कर दूर जंगलों में छोड़ा जाता है तो क्या वे वापस नहीं लौटेंगे? वन विशेषज्ञों के मुताबिक, इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि नए क्षेत्र में भालुओं के लिए प्राकृतिक भोजन, पानी और सुरक्षित आवास कितना उपलब्ध है. ऐसे में वन विभाग के सामने चुनौती सिर्फ भालुओं को शहर से बाहर करने की नहीं, बल्कि इंसानों और भालुओं के बीच बढ़ते संघर्ष की स्थायी रोकथाम की है. अगर रेस्क्यू, शिफ्टिंग, जंगलों में भोजन-पानी की उपलब्धता और कचरा प्रबंधन पर एक साथ काम किया जाता है, तभी कांकेर शहर को भालुओं की दहशत से स्थायी राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है.

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