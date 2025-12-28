ETV Bharat / state

धौलपुर में समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल को किया क्षतिग्रस्त, मौके पर पुलिस बल तैनात

धौलपुर में शनिवार रात को असामाजिक तत्वों ने समुदाय विशेष के एक धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त कर दिया.

Damaged religious site
क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थल (ETV Bharat Dholpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 28, 2025 at 7:46 PM IST

1 Min Read
धौलपुर: जिले के मनिया थाना इलाके के एदलपुर गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है. घटना के बाद इलाके में तनाव हो गया. तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने हालातों का जायजा लेकर आरोपियों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

सीओ खलील अहमद खिजली ने बताया कि शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस द्वारा हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है. फिलहाल पूरी तरह से शांति है. पुलिस आरोपियों को चिन्हित करने का प्रयास कर रही है. सीओ खलील अहमद खिलजी ने बताया अभी तक पुलिस को रिपोर्ट नहीं मिली है. रिपोर्ट मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा. पुलिस आरोपियों की पहचान सुनिश्चित कर रही है. आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के अनुसार, शनिवार रात्रि को कुछ असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया. रविवार को जैसे ही लोगों को इस घटना की जानकारी हुई, तो हड़कंप मच गया. मामले की खबर लगने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. घटनास्थल का मौका मुआयना कर पुलिस ने कई टीम गठित की है. इस घटना में शामिल सभी आरोपी अज्ञात बताये जा रहे हैं.

