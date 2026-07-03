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कांकेर में एक परिवार के 3 सदस्यों की मूल धर्म में वापसी, गांव में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में विधि-विधान से हुआ स्वागत

कांकेर में एक परिवार के 3 सदस्यों की मूल धर्म में वापसी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

अंतागढ़ विकासखंड में एक परिवार के 3 सदस्यों ने मूल धर्म में वापसी की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांकेर: जिले के अंतागढ़ विकासखंड में एक परिवार के 3 सदस्यों ने मूल धर्म में वापसी की है. ग्राम पंचायत बोंदानार के आश्रित ग्राम हवेचुर में शुक्रवार को ईसाई धर्म का त्याग कर अपने मूल धर्म में पारंपरिक रीति-रिवाजों और विधि-विधान के साथ वापसी की गई.

'घर वापसी' के दौरान गांव में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही. कार्यक्रम की शुरुआत ग्राम देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना और पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ हुई.

गांव में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में विधि-विधान से हुआ स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तिलक लगाकर स्वागत

समाज की परंपराओं के अनुसार धार्मिक विधियां संपन्न कर परिवार का सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया और उन्हें मूल धर्म में शामिल किया गया. धार्मिक अनुष्ठान के बाद उपस्थित लोगों ने परिवार के सदस्यों का तिलक लगाकर स्वागत किया और शुभकामनाएं दीं. पूरे आयोजन के दौरान सामाजिक परंपराओं और स्थानीय पूजा-पद्धति का पालन किया गया.

धर्म ही है पहचान

इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य एवं सभापति देवेन्द्र टेकाम ने कहा कि समाज, गांव, परिवार और धर्म से बढ़कर कोई दूसरी पहचान नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपनी संस्कृति, परंपराओं, देवी-देवताओं और सामाजिक मूल्यों का संरक्षण एवं संवर्धन करे.

पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ 3 लोगों ने ईसाई धर्म से मूल धर्म में वापसी की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार्यक्रम में ग्राम गायता अंतू दर्रो, ग्राम पटेल मानकुर दर्रो, कोलर परगना सचिव राजकुमार वट्टी, सरपंच चमेली दर्रो, उपसरपंच राजेन्द्र ध्रुव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे. कार्यक्रम का समापन समाज की सुख-समृद्धि, शांति और सांस्कृतिक परंपराओं की निरंतरता की कामना के साथ हुआ. ग्रामीणों ने इस अवसर को सामाजिक एकता, सांस्कृतिक संरक्षण और पूर्वजों की विरासत से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया.