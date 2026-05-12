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अयोध्या-काशी के बाद अब बरेली में 'नाथ काॅरिडोर', 60 करोड़ की लागत से धार्मिक स्थलों का होगा विकास

मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि बरेली में नाथ कॉरिडोर के अंतर्गत प्रमुख धार्मिक स्थलों में पर्यटन विकास किया जा रहा है.

अयोध्या-काशी के बाद अब बरेली में 'नाथ काॅरिडोर'
अयोध्या-काशी के बाद अब बरेली में 'नाथ काॅरिडोर' (Photo credit: TOURISM DEPARTMENT)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 9:30 PM IST

4 Min Read
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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद अब बरेली स्थित 'नाथ परंपरा' से जुड़े धार्मिक स्थलों के विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है. राज्य सरकार ने नाथ कॉरिडोर के तहत बरेली के 10 प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों के एकीकृत विकास की महत्वाकांक्षी योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है. करीब 60 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से संचालित इन परियोजनाओं का उद्देश्य श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाओं के साथ एक समग्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव उपलब्ध कराना है.




उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नाथ कॉरिडोर के अंतर्गत प्रमुख शिव मंदिरों और धार्मिक स्थलों का पर्यटन विकास कराया जा रहा है. 'विकास भी, विरासत भी' की सोच को साकार करते हुए सरकार इन प्राचीन मंदिरों की पौराणिकता और आध्यात्मिक गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का विस्तार कर रही है.

अयोध्या-काशी के बाद अब बरेली में 'नाथ काॅरिडोर'
अयोध्या-काशी के बाद अब बरेली में 'नाथ काॅरिडोर' (Photo credit: TOURISM DEPARTMENT)



कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 'बरेली में नाथ कॉरिडोर के अंतर्गत प्रमुख धार्मिक स्थलों में प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन विकास किया जा रहा है. इसके अंतर्गत, बरेली के सदर कैंट स्थित 5000 साल प्राचीन धोपेश्वर नाथ मंदिर का पर्यटन विकास 7.74 करोड़ रुपये की लागत से, नगर के जोगी नवादा स्थित द्वापरयुगीन वनखंडी नाथ मंदिर का 5.82 करोड़ रुपये से, त्रिवटी नाथ मंदिर का पर्यटन विकास 06.55 करोड़ रुपये की लागत से और तपेश्वर नाथ मंदिर का पर्यटन विकास 8.36 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है.


उन्होंने बताया कि नाथ कॉरिडोर के अंतर्गत करीब 930 वर्ष पुराने अलख नाथ मंदिर का विकास 11.67 करोड़ रुपये से किया जा रहा है, जिसमें मुख्य द्वार से लेकर वैदिक लाइब्रेरी आदि का निर्माण होगा. नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के समान ही पीलीभीत बाइपास पर बने पशुपतिनाथ मंदिर का दो करोड़ 98 लाख से अधिक की राशि से पर्यटन विकास किया जा रहा है.

अयोध्या-काशी के बाद अब बरेली में 'नाथ काॅरिडोर'
अयोध्या-काशी के बाद अब बरेली में 'नाथ काॅरिडोर' (Photo credit: TOURISM DEPARTMENT)

उन्होंने बताया कि नाथ कॉरिडोर के अहम स्थल तुलसी मठ के विकास पर प्रदेश सरकार की ओर से 9.71 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसी तरह मढ़ीनाथ मंदिर का भी पर्यटन विकास किया जा रहा है. परियोजना के तहत बरेली के प्रमुख और विशिष्ट 19 स्थलों पर 4.97 करोड़ रुपये की लागत से फोकस वॉल निर्माण कार्य कराया जा रहा है.



सावन माह में बरेली शहर आने वाले कांवड़ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चार करोड़ रुपये से अधिक लागत से विभिन्न विकास कार्यों को धरातल पर उतारा जा रहा है. इन कार्यों में श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे कांवड़ यात्रा अधिक सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बन सके.

बरेली में नाथ कॉरिडोर के अंतर्गत होने वाले विकास कार्यों में यात्री विश्राम गृह, वैदिक लाइब्रेरी, मुख्य द्वार निर्माण, प्रसाद और फ्लोरिस्ट शॉप, सत्संग शेड, यात्री शेड, परिक्रमा मार्ग, लैंडस्केपिंग, एलईडी लाइटिंग, टॉयलेट ब्लॉक और सौंदर्यीकरण जैसे कार्य कराए जा रहे हैं, साथ ही फोकस वॉल निर्माण और कांवड़ यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं.



नाथ कॉरिडोर का विकास देगा ऊंचाई : पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन में देश का अग्रणी राज्य है. प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार, बेहतर कनेक्टिविटी और यातायात संसाधनों के सुदृढ़ होने से पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में प्रदेश में 156 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ, जबकि अकेले बरेली में 1.09 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एवं पर्यटक पहुंचे.

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