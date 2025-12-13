ETV Bharat / state

कवर्धा पोस्टर विवाद, धर्मगुरु प्रकाश मुनि नाम साहेब ने की कार्रवाई की मांग

कवर्धा पोस्टर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 13, 2025 at 10:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: वनांचल जिले कवर्धा में बीते 10 दिसंबर को कबीर चबूतरा विवाद हुआ. यह विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. पोस्टर फाड़ने की घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अब कबीरपंथ के प्रमुख धर्मगुरु प्रकाश मुनि नाम साहेब ने मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने शनिवार को कवर्धा का दौरा किया. इस केस में पुलिस प्रशासन से एक्शन की मांग की है.

प्रकाश मुनि नाम साहेब ने की सभा

इस घटना के खिलाफ धर्मगुरु प्रकाश मुनि नाम साहेब ने कवर्धा में एक सभा की. उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार से शासन और प्रशासन के कुछ लोग आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे कबीरपंथी समाज में भारी नाराजगी है. आस्था से जुड़े इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

कवर्धा में धर्मगुरु प्रकाश मुनि नाम साहेब की सभा (ETV BHARAT)

एसपी कलेक्टर कार्यालय के घेराव की दी धमकी

प्रकाश मुनि नाम साहेब ने ऐलान किया कि वह सभा के बाद सीधे नवागांव जाएंगे और वहां कबीरपंथ के लोगों से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी लेंगे. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बातचीत से समाधान नहीं निकला तो रात में ही एसपी कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा. इसके बाद भी मांगें नहीं मानी गईं तो उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के समक्ष भी अपनी बात रखी जाएगी.

Arrests in Kawardha poster controversy
कवर्धा पोस्टर विवाद में गिरफ्तारी (ETV BHARAT)

घटना से जुड़े सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. इस केस में कवर्धा के एसपी को भी हटाया जाए- प्रकाश मुनि नाम साहेब, धर्मगुरु

Religious leader Prakash Muni Nam Saheb's assembly
धर्मगुरु प्रकाश मुनि नाम साहेब की सभा में लोगों की भीड़ (ETV BHARAT)

दो आरोपी गिरफ्तार

इस केस में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों का जुलूस निकाला. पुलिस प्रशासन इस केस में नजर बनाए हुए है. पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

Religious leader Prakash Muni Nam Saheb
धर्मगुरु प्रकाश मुनि नाम साहेब (ETV BHARAT)

पति ने पत्नी के सामने किया नाबालिग से दुष्कर्म फिर दोनों ने मिलकर की हत्या, दोनों को उम्र कैद

बस्तर ओलंपिक: जांबाज DRG जवान की कहानी, IED ब्लास्ट में एक पैर गंवाया, अब तीरंदाज बनकर 'गोल्ड' पर निशाना लगाया

छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरें लागू, सरकार का दावा- किसानों और आम जनता को मिलेगा सही लाभ

TAGGED:

RELIGIOUS LEADER PRAKASH MUNI
KAWARDHA POSTER CONTROVERSY
कवर्धा पोस्टर विवाद
कवर्धा पुलिस
PRAKASH MUNI NAM SAHEB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.