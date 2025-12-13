कवर्धा पोस्टर विवाद, धर्मगुरु प्रकाश मुनि नाम साहेब ने की कार्रवाई की मांग
कवर्धा पोस्टर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 13, 2025 at 10:02 PM IST
कवर्धा: वनांचल जिले कवर्धा में बीते 10 दिसंबर को कबीर चबूतरा विवाद हुआ. यह विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. पोस्टर फाड़ने की घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अब कबीरपंथ के प्रमुख धर्मगुरु प्रकाश मुनि नाम साहेब ने मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने शनिवार को कवर्धा का दौरा किया. इस केस में पुलिस प्रशासन से एक्शन की मांग की है.
प्रकाश मुनि नाम साहेब ने की सभा
इस घटना के खिलाफ धर्मगुरु प्रकाश मुनि नाम साहेब ने कवर्धा में एक सभा की. उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार से शासन और प्रशासन के कुछ लोग आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे कबीरपंथी समाज में भारी नाराजगी है. आस्था से जुड़े इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
एसपी कलेक्टर कार्यालय के घेराव की दी धमकी
प्रकाश मुनि नाम साहेब ने ऐलान किया कि वह सभा के बाद सीधे नवागांव जाएंगे और वहां कबीरपंथ के लोगों से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी लेंगे. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बातचीत से समाधान नहीं निकला तो रात में ही एसपी कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा. इसके बाद भी मांगें नहीं मानी गईं तो उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के समक्ष भी अपनी बात रखी जाएगी.
घटना से जुड़े सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. इस केस में कवर्धा के एसपी को भी हटाया जाए- प्रकाश मुनि नाम साहेब, धर्मगुरु
दो आरोपी गिरफ्तार
इस केस में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों का जुलूस निकाला. पुलिस प्रशासन इस केस में नजर बनाए हुए है. पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.