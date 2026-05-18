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धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास बोले- अजान से नींद खराब तो भजन पर क्यों नहीं उठते सवाल?

मंत्री जयवीर के बयान पर मौलान यासूब ने जताई नाराजगी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह बयानों को लेकर के चर्चा में हैं. अजान पर जयवीर सिंह की टिप्पणी पर मुस्लिम धर्मगुरु सख्त ऐतराज कर रहे हैं. मंत्री के बयान को मुसलमानों के प्रति दोहरे नजरिए से देखने का भी आरोप लगा है. मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास का कहना है कि अगर अजान से नींद में खलल होती है तो मंदिर के भजन से भी नींद में खलल होनी चाहिए. बता दें कि फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में 17 मई को आयोजित व्यापारी सम्मेलन में प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि साल 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है. मौलाना यासूब ने जताई नाराजगी. (Video Credit; Maulana Yasoob)



मंत्री ने ध्वनि सीमा के पालन पर जोर देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन वह नियमों के दायरे में होना चाहिए. उन्होंने अजान की आवाज को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले तेज आवाज की वजह से लोगों की नींद प्रभावित होती थी, लेकिन अब निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है.