धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास बोले- अजान से नींद खराब तो भजन पर क्यों नहीं उठते सवाल?
मौलाना ने कहा, मेरे घर के पास भी एक मंदिर है, जहां सुबह-सुबह भजन की आवाज आती है और उन्हें वह अच्छा लगता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 3:59 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह बयानों को लेकर के चर्चा में हैं. अजान पर जयवीर सिंह की टिप्पणी पर मुस्लिम धर्मगुरु सख्त ऐतराज कर रहे हैं. मंत्री के बयान को मुसलमानों के प्रति दोहरे नजरिए से देखने का भी आरोप लगा है. मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास का कहना है कि अगर अजान से नींद में खलल होती है तो मंदिर के भजन से भी नींद में खलल होनी चाहिए.
बता दें कि फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में 17 मई को आयोजित व्यापारी सम्मेलन में प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि साल 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है.
मंत्री ने ध्वनि सीमा के पालन पर जोर देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन वह नियमों के दायरे में होना चाहिए. उन्होंने अजान की आवाज को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले तेज आवाज की वजह से लोगों की नींद प्रभावित होती थी, लेकिन अब निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है.
मंत्री के इस बयान पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए. मौलाना ने कहा कि अगर अजान की आवाज से किसी की नींद प्रभावित होती है, तो मंदिरों में होने वाले भजन पर भी उसी नजरिए से बात होनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि सिर्फ अजान पर टिप्पणी करना एकतरफा सोच को दर्शाता है. मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि भारत की खूबसूरती इसकी धार्मिक विविधता में है, जहां सुबह एक ओर मंदिरों से भजन की मधुर ध्वनि सुनाई देती है तो दूसरी ओर मस्जिदों से अजान की आवाज आती है. लोग दोनों को सुनते और सम्मान देते हैं. उन्होंने कहा, मेरे घर के पास भी एक मंदिर है, जहां सुबह-सुबह भजन की आवाज आती है और उन्हें वह अच्छा लगता है.
उन्होंने भजन की पंक्तियों का जिक्र करते हुए कहा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान. मौलाना ने आरोप लगाया कि मंत्री का केवल अजान पर टिप्पणी करना प्रदेशवासियों को दो अलग नजरियों से देखने जैसा है.
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