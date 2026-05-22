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धार्मिक गुरु विद्या देवी की अजमेर दरगाह में हाजिरी, महंगाई और नफरत की सियासत के खात्मे की मांगी दुआ

दरगाह में मौजूद असम की विद्या देवी ( ETV Bharat Ajmer )