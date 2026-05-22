धार्मिक गुरु विद्या देवी की अजमेर दरगाह में हाजिरी, महंगाई और नफरत की सियासत के खात्मे की मांगी दुआ
विद्या देवी ने दरगाह में प्रार्थना की कि देश बढ़ती महंगाई और सांप्रदायिक तनाव से मुक्त रहे.
Published : May 22, 2026 at 5:46 PM IST
अजमेर: असम से धार्मिक गुरु विद्या देवी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ विश्व प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह पहुंची. उन्होंने यहां सूफी संत हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में हाजिरी दी और जायरिनों में लंगर वितरित किया.
दरगाह के खादिम सैयद वासिफ अली चिश्ती ने बताया कि विद्या देवी ने 42 मीटर लंबा गिलाफ (चादर), दो चांदी के कटोरे और गुम्बद का शामियाना (पर्दा) भी ख्वाजा साहब के मजार मुबारक पर भेंट किया. इस दौरान उन्होंने देश में हिंदू-मुस्लिम नफरत की राजनीति के अंत की दुआ मांगी. विद्या देवी ने कहा कि ख्वाजा साहब से उन्हें गहरी आस्था है और वे पिछले 20 वर्षों से लगातार अजमेर आ रही हैं. उन्होंने प्रार्थना की कि देश बढ़ती महंगाई और सांप्रदायिक तनाव से मुक्त रहे.
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विद्या देवी ने कहा, 'हम सबसे पहले इंसान हैं. हमें भाईचारा और प्रेम बांटना चाहिए, नफरत नहीं.' उन्होंने पेट्रोल-डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है. उन्होंने ख्वाजा साहब से देशवासियों के लिए रहमत और महंगाई से मुक्ति की प्रार्थना की. दरगाह में विद्या देवी और उनके प्रतिनिधिमंडल को जियारत कराने वाले सैयद अहमद अली नियाज़ी ने उन्हें दरबार का तबर्रुक भेंट किया, जबकि सैयद आसिफ अली चिश्ती ने विशेष दुआ और प्रार्थना का आयोजन किया.