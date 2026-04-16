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ईसाई फोरम अध्यक्ष बोले- दिन में 10 बार बदलूं धर्म, सरकार नहीं रोक सकती, उनकी घर वापसी हमारे लिए धर्मांतरण, कानून पर उठाए सवाल

धर्मांतरण कानून को लेकर ईसाई फोरम अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने क्या कहा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जवाब: यदि यह नियम सब पर समान रूप से लागू हो तो बात अलग है. लेकिन सवाल यह है कि क्या “घर वापसी” या हिंदू बनाने के मामलों में भी यही प्रक्रिया लागू होती है? यदि आदिवासी या दलित को हिंदू रीति से वापस लाया जाता है, क्या वहां कलेक्टर को सूचना दी जाती है? कानून में यही भेदभाव आपत्तिजनक है.

जवाब: यह कानून उसी तरह दुरुपयोग की आशंका पैदा करता है जैसे पाकिस्तान के ईशनिंदा कानून पर आरोप लगते रहे हैं. किसी का निजी विवाद, संपत्ति झगड़ा, गांव की रंजिश, कुछ भी हो, धर्मांतरण का आरोप लगाकर किसी को फंसा दिया जाएगा. झूठे आरोप पर रोक का प्रावधान नहीं होना बेहद आपत्तिजनक है.

जवाब: यही सबसे बड़ी परेशानी है. कोई भी सड़क चलते आरोप लगा देता है कि धर्मांतरण हो रहा है, पुलिस तुरंत उठा लेती है. इस कानून में सबसे खतरनाक बात यह है कि सिर्फ आरोप के आधार पर गिरफ्तारी और लंबी जेल का रास्ता खुल जाता है. झूठा आरोप लगाने वाले के खिलाफ कोई स्पष्ट दंड नहीं है. यही इसका सबसे बड़ा दुरुपयोग है.

जवाब: हमने कभी जबरिया धर्मांतरण का समर्थन नहीं किया. यदि कहीं ऐसा हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन सवाल है आंकड़े क्या हैं? सरकार खुद कई जिलों में शून्य मामलों की बात करती है. 1950 से आज तक धर्मांतरण के आरोप में एक भी सजा सिद्ध नहीं हुई. जब रिकॉर्ड ही शून्य है तो इतने कठोर कानून का आधार क्या है?

जवाब: हम इसे काला कानून इसलिए कहते हैं क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचे के बाहर है. कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है, तो वह आर्टिकल 13 की भावना के खिलाफ होता है. यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है. पिछले डेढ़ महीने से हम आंदोलन कर रहे हैं, लाखों लोग सड़क पर उतरे, हजारों ज्ञापन राज्यपाल को सौंपे, लेकिन सरकार ने हमारी बात सुनने की जरूरत तक नहीं समझी. मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और राज्यपाल किसी ने संवाद नहीं किया, इसलिए हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं.

ईसाई फोरम अध्यक्ष बोले- दिन में 10 बार बदलूं धर्म, सरकार नहीं रोक सकती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पन्नालाल ने बिना सुनवाई सीधे जेल भेजने के प्रावधान, घर में घुसकर प्रार्थना रोकने, झूठे आरोपों पर चुप्पी और निजी अधिकारों में दखल को कानून का सबसे खतरनाक पहलू बताया. साथ ही कहा कि बहुत हुआ सम्मान, अब यदि घर में घुसपैठ और अधिकारों का लगातार हनन हुआ तो आत्मरक्षा में बल प्रयोग और हिंसा से भी गुरेज नहीं किया जाएगा, क्योंकि संविधान नागरिकों को अपने जान-माल, आस्था और निजता की रक्षा का अधिकार देता है. इस बयान ने धर्मांतरण कानून की बहस को अब धार्मिक स्वतंत्रता, घर की निजता और राजनीतिक ध्रुवीकरण की बड़ी लड़ाई में बदल दिया है. देखिए और पढ़िए EXCLUSIVE INTERVIEW-

रायपुर. छत्तीसगढ़ के धर्मांतरण कानून पर सियासत अब आक्रामक मोड़ पर पहुंच गई है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में छत्तीसगढ़ ईसाई फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने कई बड़े और कुछ विवादित बयान भी दिए. कहा कि मैं दिन में 10 बार धर्म बदल सकता हूं, सरकार मुझे नहीं रोक सकती, उन्होंने सरकार पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए कहा, “वो करें तो घर वापसी, हम करें तो धर्मांतरण.

सवाल: दूसरे धर्म से वापस आने को घर वापसी कहा जा रहा है, इसमें दिक्कत क्या है?

जवाब: आदिवासी का अपना स्वतंत्र आस्था-संस्कार है. उसे सीधे हिंदू या किसी और धर्म में फिट कर देना गलत है. जब उसका मूल धर्म अलग है, तो “घर वापसी” की परिभाषा कैसे तय होगी?

सवाल: शिक्षा या नौकरी के फॉर्म में कई आदिवासी हिंदू कॉलम टिक करते हैं?

जवाब: कई बार विकल्प सीमित होते हैं, इसलिए लोग मजबूरी में टिक करते हैं. इससे उनकी मूल आस्था खत्म नहीं हो जाती. बूढ़ादेव जैसी परंपराएं उनकी अपनी पहचान हैं. सिर्फ फॉर्म के कॉलम से किसी की धार्मिक पहचान तय नहीं की जा सकती.

सवाल: क्या आपकी आपत्ति कठोर सजा पर है?

जवाब: सजा बाद की बात है, पहले झूठे आरोप पर कार्रवाई क्यों नहीं? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि झूठे आरोपों पर तुरंत एफआईआर होनी चाहिए. लेकिन इस कानून में शिकायतकर्ता को संरक्षण और आरोपी को तत्काल कार्रवाई यही विरोधाभास है.

सवाल: धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण क्यों जारी रहे?

जवाब: आरक्षण धर्म नहीं, जाति आधारित सामाजिक पिछड़ेपन पर मिलता है. धर्म बदलने से जाति का सामाजिक इतिहास नहीं बदल जाता. इसलिए धर्म के आधार पर आरक्षण रोकना संविधान की समानता भावना के खिलाफ है.

धर्मांतरण कानून को लेकर अरुण पन्नालाल ने कई सवाल उठाए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल: आपने कहा कि राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए था, क्यों?

जवाब: क्योंकि यह मौलिक अधिकारों से टकराने वाला विषय है. आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है. यदि कानून उसी मूल अधिकार को सीमित कर रहा है, तो राज्यपाल को चेक एंड बैलेंस की भूमिका निभानी चाहिए थी. हमारा कहना है कि यह मामला राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए था.

सवाल: 2006 के कानून की बात आप लोग क्यों उठा रहे हैं?

जवाब: 2006 में भी इसी तरह का कानून आया था, जिसका हमने विरोध किया और वह राष्ट्रपति के पास गया. अब जब यह उसी का संशोधित रूप है, तो इसे फिर राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए था. यही हमारा तकनीकी और संवैधानिक तर्क है.

सवाल: क्या आप पूरे कानून का विरोध कर रहे हैं?

जवाब: हम जबरिया धर्मांतरण रोकने वाले कानून का स्वागत करते हैं. डर कानून से नहीं, उसके दुरुपयोग से है. बिना जांच गिरफ्तारी, झूठे आरोप पर चुप्पी और एकतरफा प्रक्रिया इन्हीं बिंदुओं पर संशोधन चाहिए.

सवाल: इसे कोर्ट में किस आधार पर चुनौती देंगे?

जवाब: करीब 22 से 23 प्रावधान ऐसे हैं जो संविधान के खिलाफ हैं. सबसे बड़ा मुद्दा है बिना जांच एफआईआर और गिरफ्तारी. इसके अलावा राज्यपाल के हस्ताक्षर और आर्टिकल 200 की व्याख्या को भी कोर्ट में चुनौती देंगे.

सवाल: कानून के तहत प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं?

जवाब: धर्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है. संविधान मुझे सोचने और मानने की आजादी देता है. मैं चाहूं तो दिन में कई बार अपनी आस्था बदल सकता हूं, सरकार मुझे कलेक्टर को सूचना देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती.

सवाल: सिर्फ आपका समाज ही विरोध क्यों कर रहा?

जवाब: ऐसा नहीं है. आदिवासी समाज, गोंडवाना समूह, बहुजन संगठन, कई सामाजिक वर्ग और अन्य समुदाय भी इसका विरोध कर रहे हैं. यह सिर्फ ईसाई समाज का नहीं, मूलनिवासी और संवैधानिक अधिकारों का मुद्दा बन चुका है.

सवाल: क्या कानून से पहले आपसे चर्चा होती तो समर्थन करते?

जवाब: बिल्कुल. यदि समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा होती, जमीनी हकीकत समझी जाती और जबरिया मामलों पर स्पष्ट, समान और संतुलित प्रावधान बनते तो हम समर्थन करते. लेकिन अभी यह कानून ज्यादा राजनीतिक एजेंडा और ध्रुवीकरण का दस्तावेज लगता है.

सवाल: छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजनीति में यह भी चर्चा है कि किसकी सरकार में सबसे ज्यादा चर्च बने?

जवाब: इस पर हवा में बात करने के बजाय सरकार को विधानसभा में आंकड़े टेबल करने चाहिए. आपके पास सांख्यिकी विभाग, पुलिस, आईबी जैसी एजेंसियां हैं, फिर यह स्पष्ट क्यों नहीं किया जाता कि किस सरकार में कितने चर्च बने? यदि दावा है तो वर्षवार रिकॉर्ड रखिए 2001 में कितने, जोगी सरकार में कितने, उसके बाद कितने. सिर्फ राजनीतिक आरोप लगाने से सच स्थापित नहीं होता. उन्होंने कहा कि तीन साल में मात्र आठ केस बताए जा रहे हैं और अब तक एक भी मामला सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए पहले सरकार यह परिभाषित करें कि आखिर धर्मांतरण है क्या?

सवाल: आप बार-बार कह रहे हैं कि धर्मांतरण को परिभाषित किया जाए, इसका क्या मतलब है?

जवाब: सबसे पहले यह तय होना चाहिए कि सिर्फ आरोप ही धर्मांतरण है या कानूनी प्रक्रिया के तहत कलेक्टर को दिया गया एफिडेविट धर्मांतरण माना जाएगा. यदि मैं अपने घर में बैठकर बाइबल पढ़ रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं या क्रिसमस पर लोगों से मिल रहा हूं, तो क्या उसे भी धर्मांतरण कह दिया जाएगा?यही अस्पष्टता कानून के दुरुपयोग की सबसे बड़ी वजह है.

सवाल: हाल के मामलों को आप किस तरह देखते हैं?

जवाब:2025 के मामलों में जिस तरह मॉल और प्रार्थना सभाओं में तोड़फोड़ हुई, उसे धर्मांतरण का नाम दे दिया गया. क्रिसमस की खुशियां मनाने या किसी से हाथ मिलाने तक को शक की नजर से देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि एक पादरी अपनी बीमार पत्नी के लिए घर में दुआ कर रहा था, वहां भी पुलिस ने धर्मांतरण का केस बना दिया, जबकि वहां कोई तीसरा व्यक्ति तक मौजूद नहीं था. यह कानून की भावना नहीं, बल्कि उसके दुरुपयोग का उदाहरण है.

सवाल: आपको लगता है यह मुद्दा असल समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए उठाया जा रहा है?

जवाब:बिल्कुल. जनता को रोजगार, रोटी, मेडिकल, अस्पताल और शिक्षा चाहिए. लेकिन इन असली मुद्दों पर काम करने के बजाय धर्मांतरण को राजनीतिक बहस का केंद्र बना दिया गया है. यदि सरकार की नीयत सही होती तो वह सभी पक्षों से चर्चा कर बेहतर कानून लाती. यह ज्यादा भावनाओं को भड़काने और वोट ध्रुवीकरण की राजनीति लगती है.

सवाल: आपने सरकार के दोहरे रवैये की बात कही, कैसे?

जवाब:जहां कथित अनियमितताएं या संस्थागत विवाद हैं, वहां सरकार कार्रवाई नहीं करती. लेकिन जो लोग घर में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर हो जाती है. यानी बड़े संस्थानों पर नरमी और आम परिवारों पर सख्ती, यही दोहरा मापदंड सबसे ज्यादा आपत्तिजनक है.

सवाल: यदि घर में घुसकर प्रार्थना रोकने या तोड़फोड़ की कोशिश हो तो?

जवाब: किसी को भी मेरे घर में घुसने का अधिकार नहीं है. यदि कोई जबरन घुसकर तोड़फोड़ करता है, नारेबाजी करता है या डराने की कोशिश करता है, तो संविधान हमें सिविल राइट्स और आत्मरक्षा का अधिकार देता है. हम कानून के दायरे में रहकर अपने जान-माल की रक्षा करेंगे. लगातार अधिकारों का हनन होगा तो प्रतिक्रिया भी आएगी, लेकिन वह संवैधानिक दायरे में ही होगी.

अब यह मुद्दा सिर्फ धर्मांतरण कानून तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, घर की निजता, आत्मरक्षा के अधिकार और राजनीतिक ध्रुवीकरण की बड़ी बहस बन चुका है. अरुण पन्नालाल का यह नया बयान साफ संकेत देता है कि आने वाले दिनों में लड़ाई सिर्फ कोर्ट में नहीं, बल्कि सड़क, समाज और राजनीतिक विमर्श तीनों स्तर पर तेज होगी.