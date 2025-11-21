ETV Bharat / state

मंत्री दिलावर की डोटासरा को चेतावनी- धर्मांतरण को संरक्षण देने वालों पर भी होगी सख्त कार्रवाई

भजनलाल शर्मा सरकार ने विधि विरुद्ध धर्मांतरण कानून लागू कर दिया है. जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर होगी बड़ी कार्रवाई...

Madan Dilawar
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 21, 2025 at 7:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: लक्ष्मणगढ़ के नेछवा गांव में सामने आए कथित लव-जिहाद प्रकरण को लेकर राज्य की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर सीधा हमला बोलते हुए दावा किया कि इस घटना में डोटासरा की अप्रत्यक्ष मिलीभगत की चर्चा स्थानीय स्तर पर हो रही है, लेकिन भजनलाल शर्मा सरकार ने विधि विरुद्ध धर्मांतरण कानून लागू कर दिया है, जिसे राज्यपाल की मंजूरी भी मिल चुकी है. अब धर्मांतरण कराने, सहयोग देने या संरक्षण देने वालों पर कड़ी कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान है.

डोटासरा पर लगाया संरक्षण का आरोप : शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने आरोप लगाया कि नेछवा गांव में एक विशेष समुदाय युवक ने अनुसूचित जाति की एक युवती को बहला-फुसलाकर भगाया और ऐसी वारदातों के पीछे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का संरक्षण होने की चर्चा क्षेत्र में है. उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा इस भ्रम में नहीं रहें कि वे ऐसे लोगों की लगातार वकालत करते रहेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी. ये भजनलाल शर्मा की सरकार है. धर्म परिवर्तन कराने वालों का राजस्थान में नामोनिशान नहीं बचेगा. जेल की कालकोठरी में ही ये लोग पाए जाएंगे.

मंत्री दिलावर, सुनिए क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur)

7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा, होगी बुलडोजर कार्रवाई : शिक्षा मंत्री ने नए कानून के प्रावधान दोहराए. उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के मामलों में न्यूनतम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है. धर्मांतरण में प्रयुक्त इमारत या परिसर पर बुलडोजर कार्रवाई की भी व्यवस्था है. जो व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी पाया जाएगा, उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कदम उठाया जाएगा. दिलावर ने दावा किया कि डोटासरा ऐसे बिल का विरोध कर रहे हैं, जो छोटी बच्चियों को बहलाकर ले जाने, लव-जिहाद और कपट से धर्मांतरण कराने वालों को रोकने के लिए बनाया गया है.

पढ़ें : धर्मांतरण कानून को लेकर सियासी संग्राम, मंत्री बेढम ने डोटासरा पर साधा निशाना

लड़की को डरा-धमकाकर भगाया : दिलावर ने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय की बच्चियों को प्रलोभन देकर गलत हाथों में सौंपने जैसी गतिविधियों को कांग्रेस शह दे रही है. उन्होंने डोटासरा को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बच्ची को डरा-धमकाकर भगाया गया है, तो उसे वापस लाया जाए. लक्ष्मणगढ़ में चर्चा है कि इस मामले में प्रेशर डोटासरा ने ही बनाया. यदि जांच में ये साबित होता है तो उन पर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी.

जांच जारी, पुलिस ने बढ़ाई निगरानी : उधर, नेछवा गांव की घटना की पुलिस जांच जारी है. मामले में धर्मांतरण, प्रलोभन, अपहरण समेत सभी आरोपों की विस्तार से जांच होगी. वहीं, मामले पर कांग्रेस की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

TAGGED:

RELIGIOUS CONVERSION IN RAJASTHAN
CONGRESS ON LOVE JIHAD
लव जिहाद को संरक्षण
DOTASRA VS DILAWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Train Rule : मिडिल बर्थ खोलने का क्या है नियम ? रेलवे ने जारी किए दिशा-निर्देश

रोजाना एक कप कॉफी पीने से फैटी लिवर का खतरा हो सकता है कम, डॉक्टर से जानें कैसे?

मिट्टी की घटती उर्वरा क्षमता किसानों के लिए चिंता, खारे पानी की समस्या से बढ़ी चुनौतियां

हर तीसरी औरत ने झेला है जीवनकाल में सेक्शुअल वायलेंस, जानें क्या कहती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.