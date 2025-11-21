मंत्री दिलावर की डोटासरा को चेतावनी- धर्मांतरण को संरक्षण देने वालों पर भी होगी सख्त कार्रवाई

ETV Bharat / state

जयपुर: लक्ष्मणगढ़ के नेछवा गांव में सामने आए कथित लव-जिहाद प्रकरण को लेकर राज्य की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर सीधा हमला बोलते हुए दावा किया कि इस घटना में डोटासरा की अप्रत्यक्ष मिलीभगत की चर्चा स्थानीय स्तर पर हो रही है, लेकिन भजनलाल शर्मा सरकार ने विधि विरुद्ध धर्मांतरण कानून लागू कर दिया है, जिसे राज्यपाल की मंजूरी भी मिल चुकी है. अब धर्मांतरण कराने, सहयोग देने या संरक्षण देने वालों पर कड़ी कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान है. डोटासरा पर लगाया संरक्षण का आरोप : शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने आरोप लगाया कि नेछवा गांव में एक विशेष समुदाय युवक ने अनुसूचित जाति की एक युवती को बहला-फुसलाकर भगाया और ऐसी वारदातों के पीछे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का संरक्षण होने की चर्चा क्षेत्र में है. उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा इस भ्रम में नहीं रहें कि वे ऐसे लोगों की लगातार वकालत करते रहेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी. ये भजनलाल शर्मा की सरकार है. धर्म परिवर्तन कराने वालों का राजस्थान में नामोनिशान नहीं बचेगा. जेल की कालकोठरी में ही ये लोग पाए जाएंगे. मंत्री दिलावर, सुनिए क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur)