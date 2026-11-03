कवर्धा में धर्मांतरण के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रोटेस्ट, 18 गांव के प्रमुखों ने की अवैध धर्म परिवर्तन पर कार्रवाई की मांग
समाज प्रमुखों ने कहा, लालच और झूठ बोलकर ये लोगों को बरगलाने से बाज नहीं आ रहे. महबूब खान की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 3, 2026 at 4:48 PM IST
कवर्धा: अवैध तरीके से कराए जा रहे धर्मांतरण की कथित शिकायतों को लेकर एक बार कबीरधाम में विवाद गहरा गया है. नाराज ग्रामीणों ने आज कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर प्रदर्शन किया. गांव के प्रमुखों ने अपनी मांगों के समर्थन में कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा. समाज प्रमुखों का आरोप था कि चोरी छिपे धर्म परिवर्तन की घटनाएं लगातार जारी हैं, जिसपर रोक लगाई जानी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
अवैध धर्मांतरण के खिलाफ ग्रामीणों की लामबंदी
कलेक्टर से मिलकर अपनी शिकायत करने वालों में 18 गांवों के समाज प्रमुख शामिल रहे. गांव के प्रमुखों ने जिला प्रशासन से कहा कि वो अवैध तरीके से होने वाले धर्मांतरण और उसको अंजाम देने वाले लोगों पर सख्ती बरतें. ग्रामीणों का आरोप था कि वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले भोले-भाले आदिवासियों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पैसों का लालच देकर तथा बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा.
18 गांवों के समाज और ग्राम प्रमुख पहुंचे कलेक्ट्रेट
गांव के समाज प्रमुखों का कहना है कि कुछ स्थानों पर आर्थिक सहायता का प्रलोभन देकर लोगों की धार्मिक आस्था बदलने की कोशिश की जा रही है. ग्रामीणों ने इस कथित गतिविधियों में लिप्त लोगों पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग की है. ग्रामीणों का आरोप है कि जो लोग सरकारी नौकरी में पदस्थ हैं और पैसे से मजबूत हैं, वो इस तरह की गतिविधियों में ज्यादा शामिल हैं. ग्रामीणों के इन आरोपों की पुष्टि हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से नहीं हुई है. फिलहाल इसे सिर्फ आरोपों के नजरिए से ही देखा जा रहा है.
लोभ और लालच देकर धर्म परिवर्तन की कोशिशें लगातार जारी हैं. किसी को अच्छी और मुफ्त शिक्षा तो किसी की बीमारी ठीक किए जाने का दावा कर लोगों को बरगलाया जा रहा है. हम चाहते हैं को भी अवैध तरीके से प्रार्थना स्थल बनाए गए हैं, उनको भी खत्म किया जाए. जो भी इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल हैं, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए: इतवारी बैगा, आदिवासी नेता
कुछ ऐसे लोग इस काम में शामिल हैं जो सरकारी नौकरी में हैं. ऐसे लोग पैसे से भी मजबूत हैं और लोगों को प्रभावित भी कर सकते हैं. हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर कानूनी शिकंजा कसा जाए जो गलत तरीके से धर्मांतरण के कामों में चोरी छिपे लगे हुए हैं: बंदा पनागर, सरपंच ग्राम पंचायत बिरुलडिह
क्या है नए कानून के तहत धर्मांतरण की स्पष्ट परिभाषा
अवैध धर्मांतरण: किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध धर्म बदलने के लिए मजबूर करना अपराध माना जाएगा.
प्रपीड़न: मनोवैज्ञानिक दबाव या शारीरिक बल के माध्यम से धर्म बदलवाना जुर्म होगा.
प्रलोभन का विस्तारित दायरा: प्रलोभन देकर धर्म बदलवाना अपराध की श्रेणी में आएगा.
नकद उपहार: पैसा, गिफ्ट या आर्थिक लाभ देना अपराध.
रोजगार का वादा: नौकरी दिलाने का लालच देना गलत.
मुफ्त शिक्षा: फ्री पढ़ाई, फीस माफी या स्कॉलरशिप का लालच जुर्म.
बेहतर जीवनशैली का प्रलोभन: बेहतर जीवन, घर, सुविधा का वादा करना.
गलत प्रस्तुति: एक धर्म के रीति-रिवाजों को दूसरे धर्म के विरुद्ध गलत तरीके से पेश करना.
घर वापसी अपवाद: यदि कोई व्यक्ति अपने पैतृक धर्म या आस्था में वापस आता है, तो उसे धर्मांतरण नहीं माना जाएगा.
नए धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी बातें
- बलपूर्वक, धोखे से किए गए धर्मांतरण पर रोक लगेगी.
- डिजिटल माध्यमों और प्रलोभन के जरिए होने वाले धर्म परिवर्तन पर कानूनी कार्रवाई होगी.
- बल, प्रलोभन, दबाव, झूठी जानकारी या कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन कराना अब प्रतिबंधित.
- कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत जिला मजिस्ट्रेट या सक्षम प्राधिकारी को पहले से सूचना देनी होगी.
- प्रस्तावित धर्म परिवर्तन की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी.
- 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का प्रावधान होगा.
- पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा.
- अवैध धर्मांतरण कराने पर 7 से 10 वर्ष तक की जेल और कम से कम 5 लाख जुर्माना लगेगा.
- यदि पीड़ित नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से है, तो सजा 10 से 20 वर्ष तक की जेल और कम से कम 10 लाख का जुर्माना होगा.
- सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और कम से कम 25 लाख जुर्माना लगेगा.
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