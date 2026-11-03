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कवर्धा में धर्मांतरण के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रोटेस्ट, 18 गांव के प्रमुखों ने की अवैध धर्म परिवर्तन पर कार्रवाई की मांग

कवर्धा: अवैध तरीके से कराए जा रहे धर्मांतरण की कथित शिकायतों को लेकर एक बार कबीरधाम में विवाद गहरा गया है. नाराज ग्रामीणों ने आज कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर प्रदर्शन किया. गांव के प्रमुखों ने अपनी मांगों के समर्थन में कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा. समाज प्रमुखों का आरोप था कि चोरी छिपे धर्म परिवर्तन की घटनाएं लगातार जारी हैं, जिसपर रोक लगाई जानी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

कलेक्टर से मिलकर अपनी शिकायत करने वालों में 18 गांवों के समाज प्रमुख शामिल रहे. गांव के प्रमुखों ने जिला प्रशासन से कहा कि वो अवैध तरीके से होने वाले धर्मांतरण और उसको अंजाम देने वाले लोगों पर सख्ती बरतें. ग्रामीणों का आरोप था कि वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले भोले-भाले आदिवासियों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पैसों का लालच देकर तथा बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा.

धर्मांतरण के खिलाफ कलेक्ट्रेट में प्रोटेस्ट (ETV Bharat)

18 गांवों के समाज और ग्राम प्रमुख पहुंचे कलेक्ट्रेट

गांव के समाज प्रमुखों का कहना है कि कुछ स्थानों पर आर्थिक सहायता का प्रलोभन देकर लोगों की धार्मिक आस्था बदलने की कोशिश की जा रही है. ग्रामीणों ने इस कथित गतिविधियों में लिप्त लोगों पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग की है. ग्रामीणों का आरोप है कि जो लोग सरकारी नौकरी में पदस्थ हैं और पैसे से मजबूत हैं, वो इस तरह की गतिविधियों में ज्यादा शामिल हैं. ग्रामीणों के इन आरोपों की पुष्टि हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से नहीं हुई है. फिलहाल इसे सिर्फ आरोपों के नजरिए से ही देखा जा रहा है.

लोभ और लालच देकर धर्म परिवर्तन की कोशिशें लगातार जारी हैं. किसी को अच्छी और मुफ्त शिक्षा तो किसी की बीमारी ठीक किए जाने का दावा कर लोगों को बरगलाया जा रहा है. हम चाहते हैं को भी अवैध तरीके से प्रार्थना स्थल बनाए गए हैं, उनको भी खत्म किया जाए. जो भी इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल हैं, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए: इतवारी बैगा, आदिवासी नेता

कुछ ऐसे लोग इस काम में शामिल हैं जो सरकारी नौकरी में हैं. ऐसे लोग पैसे से भी मजबूत हैं और लोगों को प्रभावित भी कर सकते हैं. हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर कानूनी शिकंजा कसा जाए जो गलत तरीके से धर्मांतरण के कामों में चोरी छिपे लगे हुए हैं: बंदा पनागर, सरपंच ग्राम पंचायत बिरुलडिह

क्या है नए कानून के तहत धर्मांतरण की स्पष्ट परिभाषा

अवैध धर्मांतरण: किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध धर्म बदलने के लिए मजबूर करना अपराध माना जाएगा.

प्रपीड़न: मनोवैज्ञानिक दबाव या शारीरिक बल के माध्यम से धर्म बदलवाना जुर्म होगा.

प्रलोभन का विस्तारित दायरा: प्रलोभन देकर धर्म बदलवाना अपराध की श्रेणी में आएगा.

नकद उपहार: पैसा, गिफ्ट या आर्थिक लाभ देना अपराध.