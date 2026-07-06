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मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण गैंग का खुलासा, 5 महिलाओं समेत 12 गिरफ्तार, बीमारी ठीक करने और मुफ्त मकान देने का दे रहे थे लालच

मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण गैंग का खुलासा. ( Photo Credit; ETV Bharat )